Как сварить компот из арбуза в домашних условиях

Рецепты вкусного компота из арбузной мякоти

Компот из арбуза Фото: freepik.com

Компот из арбуза варят не так часто, и совершенно зря. Это вкусный и освежающий напиток, который можно пить летом или заготавливать на зиму.

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Кроме мякоти арбуза, в компот добавляют яблоки, виноград и дыню, а также сезонные ягоды: клубнику, смородину, чернику и малину. Подойдут и пряности: ваниль, имбирь или тертая лимонная цедра.

Рецепт арбузного компота

Компот из арбуза Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2-3 кг арбуза

0,5 стакана сахарного песка

1 л кипятка

2-3 щепотки лимонной кислоты

Способ приготовления:

Арбуз помыть, отделить мякоть от кожуры и семян. В кастрюлю налить 1 л кипятка и добавить нарезанную арбузную мякоть. Сразу всыпать сахарный песок и лимонную кислоту. Еще раз довести до кипения и варить в течение 5-10 минут. Попробовать напиток на вкус, по желанию добавить больше сахара или лимонной кислоты. Затем процедить компот через сито с мелкими ячейками, стараясь удалить из него всю мякоть. Оставшуюся жидкость перелить в кувшин и охладить в холодильнике в течение 1 часа. Подавать арбузный компот вместе с мятой, кубиками льда и кусочками лимона или лайма.

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Компот из арбуза на зиму

Арбузный компот Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кг мякоти арбуза

1 стакан сахара

1 л воды

Способ приготовления:

Арбузную мякоть без косточек нарезать небольшими кубиками. Смешать в кастрюле воду и сахар, довести до кипения, время от времени помешивая. Когда сироп закипит, аккуратно добавить в него кусочки мякоти и снять с огня. Оставить арбузный компот на 30 минут, чтобы он хорошо настоялся. После этого аккуратно вынуть кусочки мякоти и переложить их в чистые банки. Остывший сироп снова довести до кипения, проварить ее еще 5 минут, после чего аккуратно налить в банки к кусочкам мякоти до самого края. Стерилизовать компот из арбуза 10 минут, после чего сразу же закатать. Перевернуть банки с компотом вверх дном и хорошо укутать. Когда арбузный компот остынет, банки перевернуть и поставить на хранение в темное прохладное место.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить напитки из дыни. Мы также делились рецептом зефира из арбузной мякоти.

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