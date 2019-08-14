Как сварить компот из арбуза в домашних условиях
Рецепты вкусного компота из арбузной мякоти
Компот из арбуза варят не так часто, и совершенно зря. Это вкусный и освежающий напиток, который можно пить летом или заготавливать на зиму.
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Кроме мякоти арбуза, в компот добавляют яблоки, виноград и дыню, а также сезонные ягоды: клубнику, смородину, чернику и малину. Подойдут и пряности: ваниль, имбирь или тертая лимонная цедра.
Рецепт арбузного компота
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2-3 кг арбуза
- 0,5 стакана сахарного песка
- 1 л кипятка
- 2-3 щепотки лимонной кислоты
Способ приготовления:
- Арбуз помыть, отделить мякоть от кожуры и семян.
- В кастрюлю налить 1 л кипятка и добавить нарезанную арбузную мякоть. Сразу всыпать сахарный песок и лимонную кислоту. Еще раз довести до кипения и варить в течение 5-10 минут. Попробовать напиток на вкус, по желанию добавить больше сахара или лимонной кислоты.
- Затем процедить компот через сито с мелкими ячейками, стараясь удалить из него всю мякоть.
- Оставшуюся жидкость перелить в кувшин и охладить в холодильнике в течение 1 часа.
- Подавать арбузный компот вместе с мятой, кубиками льда и кусочками лимона или лайма.
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Компот из арбуза на зиму
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг мякоти арбуза
- 1 стакан сахара
- 1 л воды
Способ приготовления:
- Арбузную мякоть без косточек нарезать небольшими кубиками.
- Смешать в кастрюле воду и сахар, довести до кипения, время от времени помешивая. Когда сироп закипит, аккуратно добавить в него кусочки мякоти и снять с огня.
- Оставить арбузный компот на 30 минут, чтобы он хорошо настоялся. После этого аккуратно вынуть кусочки мякоти и переложить их в чистые банки.
- Остывший сироп снова довести до кипения, проварить ее еще 5 минут, после чего аккуратно налить в банки к кусочкам мякоти до самого края.
- Стерилизовать компот из арбуза 10 минут, после чего сразу же закатать. Перевернуть банки с компотом вверх дном и хорошо укутать.
- Когда арбузный компот остынет, банки перевернуть и поставить на хранение в темное прохладное место.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить напитки из дыни. Мы также делились рецептом зефира из арбузной мякоти.
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Источник: Сегодня