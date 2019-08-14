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Как сварить компот из арбуза в домашних условиях

Рецепты вкусного компота из арбузной мякоти

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Компот из арбуза
Компот из арбуза
Фото: freepik.com

Компот из арбуза варят не так часто, и совершенно зря. Это вкусный и освежающий напиток, который можно пить летом или заготавливать на зиму.

Смотрите видео, как приготовить компот из мандаринов:

Кроме мякоти арбуза, в компот добавляют яблоки, виноград и дыню, а также сезонные ягоды: клубнику, смородину, чернику и малину. Подойдут и пряности: ваниль, имбирь или тертая лимонная цедра.

Рецепт арбузного компота

Компот из арбуза
Компот из арбуза
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2-3 кг арбуза
  • 0,5 стакана сахарного песка
  • 1 л кипятка
  • 2-3 щепотки лимонной кислоты

Способ приготовления:

  1. Арбуз помыть, отделить мякоть от кожуры и семян.
  2. В кастрюлю налить 1 л кипятка и добавить нарезанную арбузную мякоть. Сразу всыпать сахарный песок и лимонную кислоту. Еще раз довести до кипения и варить в течение 5-10 минут. Попробовать напиток на вкус, по желанию добавить больше сахара или лимонной кислоты.
  3. Затем процедить компот через сито с мелкими ячейками, стараясь удалить из него всю мякоть. 
  4. Оставшуюся жидкость перелить в кувшин и охладить в холодильнике в течение 1 часа. 
  5. Подавать арбузный компот вместе с мятой, кубиками льда и кусочками лимона или лайма.

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Компот из арбуза на зиму

Арбузный компот
Арбузный компот
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг мякоти арбуза
  • 1 стакан сахара
  • 1 л воды

 Способ приготовления:

  1. Арбузную мякоть без косточек нарезать небольшими кубиками.
  2. Смешать в кастрюле воду и сахар, довести до кипения, время от времени помешивая. Когда сироп закипит, аккуратно добавить в него кусочки мякоти и снять с огня.
  3. Оставить арбузный компот на 30 минут, чтобы он хорошо настоялся. После этого аккуратно вынуть кусочки мякоти и переложить их в чистые банки.
  4. Остывший сироп снова довести до кипения, проварить ее еще 5 минут, после чего аккуратно налить в банки к кусочкам мякоти до самого края.
  5. Стерилизовать компот из арбуза 10 минут, после чего сразу же закатать. Перевернуть банки с компотом вверх дном и хорошо укутать.
  6. Когда арбузный компот остынет, банки перевернуть и поставить на хранение в темное прохладное место.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить напитки из дыни. Мы также делились рецептом зефира из арбузной мякоти.

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Источник: Сегодня
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