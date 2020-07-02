Как сварить компот из черешни: рецепты ягодного напитка на зиму

Проверенные рецепты компотов из черешни с фото

Компот из черешни – замечательная заготовка на зиму. И не важно, соберете вы урожай на даче или купите ягоды на рынке, компот из черешни в холодную пору всегда придется кстати.

Главное, чтобы ягоды были спелыми и сладкими, но не перезрелыми. Перед приготовлением черешню нужно обязательно перебрать. Затем ягоды тщательно промыть и откинуть на дуршлаг, чтобы полностью стекла вода.

Черешневый компот на зиму с лимоном

Компот из черешни на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 кг черешни

Сок 1 лимона

2 стакана сахара

2,5 л воды

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Способ приготовления:

Черешню перебрать, хорошо помыть и сложить в стерилизованные банки. Медленно залить до верха кипятком и оставить на 5 минут. Слить жидкость в кастрюлю, добавить сахар и лимонный сок. Довести до кипения. Сахар должен полностью раствориться. Залить полученным сиропом ягоды и закатать банки. Перевернуть емкости вверх дном, накрыть полотенцами и дать остыть. Хранить черешневый компот в сухом прохладном месте.

Простой компот из черешни на зиму

Черешневый компот простой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 кг черешни

1 л воды

300 г сахара

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Способ приготовления:

Ягоды и перебрать и удалить хвостики. Хорошо промыть и откинуть на сито. Банки хорошо вымыть и ополоснуть кипятком. Заложить ягоды до половины банки, залить кипятком. Прикрыть крышками и оставить на 20 минут. Слить воду в кастрюлю и добавить сахар. Сварить сироп. Залить сироп в банки с ягодами и закупорить. Убрать в тепло на 12 часов. Остывший компот хранить в погребе.

Компот из черешни без косточек

Черешневый компот без косточек Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты на 0,5-л банку:

1-2 стакана черешни

50 г сахара

Вода

Способ приготовления:

Черешню перебрать, вымыть и удалить косточки. Уложить в чистые банки, засыпать сахаром и залить кипятком. Прикрыть крышками и поставить стерилизоваться в течение 20 минут с момента закипания. Закатать.

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