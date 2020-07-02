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Как сварить компот из черешни: рецепты ягодного напитка на зиму

Сегодня, 16:46

Проверенные рецепты компотов из черешни с фото

Компот из черешни – замечательная заготовка на зиму. И не важно, соберете вы урожай на даче или купите ягоды на рынке, компот из черешни в холодную пору всегда придется кстати.

Главное, чтобы ягоды были спелыми и сладкими, но не перезрелыми. Перед приготовлением черешню нужно обязательно перебрать. Затем ягоды тщательно промыть и откинуть на дуршлаг, чтобы полностью стекла вода.

Черешневый компот на зиму с лимоном

Компот из черешни на зиму
Компот из черешни на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг черешни
  • Сок 1 лимона
  • 2 стакана сахара
  • 2,5 л воды

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Способ приготовления:

  1. Черешню перебрать, хорошо помыть и сложить в стерилизованные банки. Медленно залить до верха кипятком и оставить на 5 минут.
  2. Слить жидкость в кастрюлю, добавить сахар и лимонный сок. Довести до кипения. Сахар должен полностью раствориться.
  3. Залить полученным сиропом ягоды и закатать банки.
  4. Перевернуть емкости вверх дном, накрыть полотенцами и дать остыть. Хранить черешневый компот в сухом прохладном месте.

Простой компот из черешни на зиму

Черешневый компот простой
Черешневый компот простой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг черешни
  • 1 л воды
  • 300 г сахара

Смотрите видео, чем полезны летние компоты:

Способ приготовления:

  1. Ягоды и перебрать и удалить хвостики. Хорошо промыть и откинуть на сито.
  2. Банки хорошо вымыть и ополоснуть кипятком. Заложить ягоды до половины банки, залить кипятком. Прикрыть крышками и оставить на 20 минут.
  3. Слить воду в кастрюлю и добавить сахар. Сварить сироп.
  4. Залить сироп в банки с ягодами и закупорить. Убрать в тепло на 12 часов. Остывший компот хранить в погребе.

Компот из черешни без косточек

Черешневый компот без косточек
Черешневый компот без косточек
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты на 0,5-л банку:

  • 1-2 стакана черешни
  • 50 г сахара
  • Вода

Способ приготовления:

  1. Черешню перебрать, вымыть и удалить косточки. Уложить в чистые банки, засыпать сахаром и залить кипятком.
  2. Прикрыть крышками и поставить стерилизоваться в течение 20 минут с момента закипания. Закатать.

Напомним, ранее мы писали, как сварить компот из абрикосов. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами компотов и варений из вишни.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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