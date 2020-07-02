Как сварить компот из черешни: рецепты ягодного напитка на зиму
Проверенные рецепты компотов из черешни с фото
Компот из черешни – замечательная заготовка на зиму. И не важно, соберете вы урожай на даче или купите ягоды на рынке, компот из черешни в холодную пору всегда придется кстати.
Главное, чтобы ягоды были спелыми и сладкими, но не перезрелыми. Перед приготовлением черешню нужно обязательно перебрать. Затем ягоды тщательно промыть и откинуть на дуршлаг, чтобы полностью стекла вода.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 кг черешни
- Сок 1 лимона
- 2 стакана сахара
- 2,5 л воды
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Способ приготовления:
- Черешню перебрать, хорошо помыть и сложить в стерилизованные банки. Медленно залить до верха кипятком и оставить на 5 минут.
- Слить жидкость в кастрюлю, добавить сахар и лимонный сок. Довести до кипения. Сахар должен полностью раствориться.
- Залить полученным сиропом ягоды и закатать банки.
- Перевернуть емкости вверх дном, накрыть полотенцами и дать остыть. Хранить черешневый компот в сухом прохладном месте.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 кг черешни
- 1 л воды
- 300 г сахара
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Способ приготовления:
- Ягоды и перебрать и удалить хвостики. Хорошо промыть и откинуть на сито.
- Банки хорошо вымыть и ополоснуть кипятком. Заложить ягоды до половины банки, залить кипятком. Прикрыть крышками и оставить на 20 минут.
- Слить воду в кастрюлю и добавить сахар. Сварить сироп.
- Залить сироп в банки с ягодами и закупорить. Убрать в тепло на 12 часов. Остывший компот хранить в погребе.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты на 0,5-л банку:
- 1-2 стакана черешни
- 50 г сахара
- Вода
Способ приготовления:
- Черешню перебрать, вымыть и удалить косточки. Уложить в чистые банки, засыпать сахаром и залить кипятком.
- Прикрыть крышками и поставить стерилизоваться в течение 20 минут с момента закипания. Закатать.
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