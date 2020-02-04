Как сварить крем-суп: три простых рецепта
Лучшие рецепты крем-супов с фото
Крем-супы – очень легкие, вкусные и простые. Кстати, не путайте их с супами-пюре. Главное отличие заключается в том, что в крем-супы обязательно входят молоко или сливки.
Смотрите видео, как приготовить крем-суп из запеченной тыквы:
Мы предлагаем приготовить простые и вкусные крем-супы из брокколи, грибов и тыквы. Они подойдут даже для детского питания.
Читайте также:Как сварить самый вкусный луковый крем-суп
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г брокколи
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст.л. оливкового масла
- 500 мл овощного или куриного бульона
- 200 мл сливок
- Соль, перец
- Зелень – по желанию
Способ приготовления:
- Брокколи разделить на соцветия.
- Лук и чеснок измельчить и обжарить в сотейнике на оливковом масле.
- Добавить брокколи и тушить в течение пяти минут.
- Влить бульон и варить 10 минут.
- Добавить сливки и довести до кипения.
- Измельчить суп с помощью погружного блендера, посолить и поперчить.
- Подавать крем-суп из брокколи вместе с гренками.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 500 г тыквы
- 3-4 картофелины
- 1 куриное филе
- 1-1.5 л бульона
- Соль – по вкусу
- Молотый перец – по вкусу
- 1 репчатый лук
- 2 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
- Репчатый лук почистить и нарезать полукольцами. Куриное филе помыть и нарезать небольшими кусочками. Тыкву и картофель почистить, нарезать кубиками.
- Разогреть в кастрюле с толстым дном растительное масло, обжарить лук до мягкости. Добавить кусочки курицы, готовить, пока она не побелеет. Всыпать кусочки овощей и тушить под крышкой до мягкости. Посолить и поперчить.
- Пюрировать смесь и влить столько бульона, чтобы суп получился желаемой консистенции. При необходимости еще раз посолить. Подать суп с тыквенными семечками или гренками.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г шампиньонов
- 1 репчатый лук
- 2 ст.л. муки
- 50 г сливочного масла
- 600 мл куриного бульона
- 200 мл сливок
- Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Грибы и лук произвольно нарезать и обжарить на растительном масле до мягкости.
- Положить в чашу блендера, залить стаканом бульона и измельчить.
- В кастрюле растопить сливочное масло, вмешать в него муку и обжарить в течение полутора-двух минут. Затем постепенно, постоянно помешивая, влить оставшийся бульон и довести его до кипения.
- Добавить измельченные шампиньоны, перемешать и снова довести до кипения. Добавить соль и перец по вкусу и готовить суп на маленьком огне еще семь минут.
- Затем влить сливки, еще раз довести до кипения и снять с огня. Подавать суп горячим с гренками.
Совет: Если суп получился слишком густым, можно долить немного теплого бульона или сливок до желаемой консистенции.
Напомним, ранее мы писали, как сварить по-настоящему прозрачный бульон. "Сегодня" также делились рецептами гренок для супа.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.