Как сварить крем-суп: три простых рецепта

Лучшие рецепты крем-супов с фото

В состав крем-супа входят сливки Фото: freepik.com

Крем-супы – очень легкие, вкусные и простые. Кстати, не путайте их с супами-пюре. Главное отличие заключается в том, что в крем-супы обязательно входят молоко или сливки.

Смотрите видео, как приготовить крем-суп из запеченной тыквы:

Мы предлагаем приготовить простые и вкусные крем-супы из брокколи, грибов и тыквы. Они подойдут даже для детского питания.

Крем-суп из брокколи

Суп из брокколи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г брокколи

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 ст.л. оливкового масла

500 мл овощного или куриного бульона

200 мл сливок

Соль, перец

Зелень – по желанию

Способ приготовления:

Брокколи разделить на соцветия. Лук и чеснок измельчить и обжарить в сотейнике на оливковом масле. Добавить брокколи и тушить в течение пяти минут. Влить бульон и варить 10 минут. Добавить сливки и довести до кипения. Измельчить суп с помощью погружного блендера, посолить и поперчить. Подавать крем-суп из брокколи вместе с гренками.

Тыквенно-картофельный суп с курицей

Крем-суп из тыквы Фото: freepik.com

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

500 г тыквы

3-4 картофелины

1 куриное филе

1-1.5 л бульона

Соль – по вкусу

Молотый перец – по вкусу

1 репчатый лук

2 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

Репчатый лук почистить и нарезать полукольцами. Куриное филе помыть и нарезать небольшими кусочками. Тыкву и картофель почистить, нарезать кубиками. Разогреть в кастрюле с толстым дном растительное масло, обжарить лук до мягкости. Добавить кусочки курицы, готовить, пока она не побелеет. Всыпать кусочки овощей и тушить под крышкой до мягкости. Посолить и поперчить. Пюрировать смесь и влить столько бульона, чтобы суп получился желаемой консистенции. При необходимости еще раз посолить. Подать суп с тыквенными семечками или гренками.

Крем-суп из шампиньонов

Крем-суп из шампиньонов Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г шампиньонов

1 репчатый лук

2 ст.л. муки

50 г сливочного масла

600 мл куриного бульона

200 мл сливок

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Грибы и лук произвольно нарезать и обжарить на растительном масле до мягкости. Положить в чашу блендера, залить стаканом бульона и измельчить. В кастрюле растопить сливочное масло, вмешать в него муку и обжарить в течение полутора-двух минут. Затем постепенно, постоянно помешивая, влить оставшийся бульон и довести его до кипения. Добавить измельченные шампиньоны, перемешать и снова довести до кипения. Добавить соль и перец по вкусу и готовить суп на маленьком огне еще семь минут. Затем влить сливки, еще раз довести до кипения и снять с огня. Подавать суп горячим с гренками.

Совет: Если суп получился слишком густым, можно долить немного теплого бульона или сливок до желаемой консистенции.

Напомним, ранее мы писали, как сварить по-настоящему прозрачный бульон. "Сегодня" также делились рецептами гренок для супа.

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