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Как сварить крем-суп: три простых рецепта

Лучшие рецепты крем-супов с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05
В состав крем-супа входят сливки
В состав крем-супа входят сливки
Фото: freepik.com

Крем-супы – очень легкие, вкусные и простые. Кстати, не путайте их с супами-пюре. Главное отличие заключается в том, что в крем-супы обязательно входят молоко или сливки.

Смотрите видео, как приготовить крем-суп из запеченной тыквы:

Мы предлагаем приготовить простые и вкусные крем-супы из брокколи, грибов и тыквы. Они подойдут даже для детского питания.

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Крем-суп из брокколи

Суп из брокколи
Суп из брокколи
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г брокколи
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 500 мл овощного или куриного бульона
  • 200 мл сливок
  • Соль, перец
  • Зелень – по желанию

Способ приготовления:

  1. Брокколи разделить на соцветия.
  2. Лук и чеснок измельчить и обжарить в сотейнике на оливковом масле.
  3. Добавить брокколи и тушить в течение пяти минут.
  4. Влить бульон и варить 10 минут.
  5. Добавить сливки и довести до кипения.
  6. Измельчить суп с помощью погружного блендера, посолить и поперчить.
  7. Подавать крем-суп из брокколи вместе с гренками.

Тыквенно-картофельный суп с курицей

Крем-суп из тыквы
Крем-суп из тыквы
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 500 г тыквы
  • 3-4 картофелины
  • 1 куриное филе
  • 1-1.5 л бульона
  • Соль – по вкусу
  • Молотый перец – по вкусу
  • 1 репчатый лук
  • 2 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Репчатый лук почистить и нарезать полукольцами. Куриное филе помыть и нарезать небольшими кусочками. Тыкву и картофель почистить, нарезать кубиками.
  2. Разогреть в кастрюле с толстым дном растительное масло, обжарить лук до мягкости. Добавить кусочки курицы, готовить, пока она не побелеет. Всыпать кусочки овощей и тушить под крышкой до мягкости. Посолить и поперчить.
  3. Пюрировать смесь и влить столько бульона, чтобы суп получился желаемой консистенции. При необходимости еще раз посолить. Подать суп с тыквенными семечками или гренками.

Крем-суп из шампиньонов

Крем-суп из шампиньонов
Крем-суп из шампиньонов
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г шампиньонов
  • 1 репчатый лук
  • 2 ст.л. муки
  • 50 г сливочного масла
  • 600 мл куриного бульона
  • 200 мл сливок
  • Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Грибы и лук произвольно нарезать и обжарить на растительном масле до мягкости.
  2. Положить в чашу блендера, залить стаканом бульона и измельчить.
  3. В кастрюле растопить сливочное масло, вмешать в него муку и обжарить в течение полутора-двух минут. Затем постепенно, постоянно помешивая, влить оставшийся бульон и довести его до кипения.
  4. Добавить измельченные шампиньоны, перемешать и снова довести до кипения. Добавить соль и перец по вкусу и готовить суп на маленьком огне еще семь минут.
  5. Затем влить сливки, еще раз довести до кипения и снять с огня. Подавать суп горячим с гренками.

Совет: Если суп получился слишком густым, можно долить немного теплого бульона или сливок до желаемой консистенции.

Напомним, ранее мы писали, как сварить по-настоящему прозрачный бульон. "Сегодня" также делились рецептами гренок для супа.

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Источник: Сегодня
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