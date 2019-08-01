Как сварить малиновый джем без косточек: пошаговый рецепт

Необычный рецепт джема из малины с водкой

Джем из малины Фото: freepik.com

Даже если вы не любите классическое малиновое варенье, этот оригинальный рецепт обязательно придется вам по вкусу. Малиновый джем без косточек с водкой – прекрасное дополнение к блинам, круассанам и свежему хлебу.

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Если у вас не соковыжималки, вы можете измельчить ягоды в пюре с помощью блендера или картофельного пресса, а затем протереть его через сито, чтобы убрать косточки.

Малиновый джем с водкой: рецепт без косточек

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

600 г малинового пюре

200 г сахарного песка

Сок 2 лаймов или 1 лимона

1 ст. ложка водки

Желфикс 3:1

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Способ приготовления:

Малину помыть, обсушить и пропустить через соковыжималку. Если в массе остались косточки, протереть ее через сито. Взвесить малиновое пюре – должно быть ровно 600 г. В сотейник насыпать сахар, добавить сок лайма и поставить на огонь. Нагревать, пока сахар не растворится. Не кипятить. Добавить желфикс и очень хорошо перемешать. Влить малиновое пюре, 1 ст. л водки и варить 3-4 минуты на среднем огне, помешивая. Разлить горячий малиновый джем в стерилизованные банки и закатать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь манник с малиновым соусом. "Сегодня" также делились рецептом малиновых квадратиков.

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