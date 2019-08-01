Как сварить малиновый джем без косточек: пошаговый рецепт
Необычный рецепт джема из малины с водкой
Даже если вы не любите классическое малиновое варенье, этот оригинальный рецепт обязательно придется вам по вкусу. Малиновый джем без косточек с водкой – прекрасное дополнение к блинам, круассанам и свежему хлебу.
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Если у вас не соковыжималки, вы можете измельчить ягоды в пюре с помощью блендера или картофельного пресса, а затем протереть его через сито, чтобы убрать косточки.
Малиновый джем с водкой: рецепт без косточек
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 600 г малинового пюре
- 200 г сахарного песка
- Сок 2 лаймов или 1 лимона
- 1 ст. ложка водки
- Желфикс 3:1
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Способ приготовления:
- Малину помыть, обсушить и пропустить через соковыжималку. Если в массе остались косточки, протереть ее через сито.
- Взвесить малиновое пюре – должно быть ровно 600 г.
- В сотейник насыпать сахар, добавить сок лайма и поставить на огонь. Нагревать, пока сахар не растворится. Не кипятить.
- Добавить желфикс и очень хорошо перемешать.
- Влить малиновое пюре, 1 ст. л водки и варить 3-4 минуты на среднем огне, помешивая.
- Разлить горячий малиновый джем в стерилизованные банки и закатать.
Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь манник с малиновым соусом. "Сегодня" также делились рецептом малиновых квадратиков.
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Источник: Сегодня