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Как сварить малиновый джем без косточек: пошаговый рецепт

Необычный рецепт джема из малины с водкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:50
Джем из малины
Джем из малины
Фото: freepik.com

Даже если вы не любите классическое малиновое варенье, этот оригинальный рецепт обязательно придется вам по вкусу. Малиновый джем без косточек с водкой – прекрасное дополнение к блинам, круассанам и свежему хлебу.

Смотрите видео, как приготовить малиновый квас:

Если у вас не соковыжималки, вы можете измельчить ягоды в пюре с помощью блендера или картофельного пресса, а затем протереть его через сито, чтобы убрать косточки.

Малиновый джем с водкой: рецепт без косточек

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 600 г малинового пюре
  • 200 г сахарного песка
  • Сок 2 лаймов или 1 лимона
  • 1 ст. ложка водки
  • Желфикс 3:1

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Способ приготовления:

  1. Малину помыть, обсушить и пропустить через соковыжималку. Если в массе остались косточки, протереть ее через сито.
  2. Взвесить малиновое пюре – должно быть ровно 600 г.
  3. В сотейник насыпать сахар, добавить сок лайма и поставить на огонь. Нагревать, пока сахар не растворится. Не кипятить.
  4. Добавить желфикс и очень хорошо перемешать.
  5. Влить малиновое пюре, 1 ст. л водки и варить 3-4 минуты на среднем огне, помешивая.
  6. Разлить горячий малиновый джем в стерилизованные банки и закатать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь манник с малиновым соусом. "Сегодня" также делились рецептом малиновых квадратиков.

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Источник: Сегодня
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