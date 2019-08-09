Как сварить малиновый джем: три рецепта на зиму
В августе начинается второй сезон малины
Малиновый джем обычно гуще, чем классическое варенье из малины. Его можно есть вместе с хлебом или оладьями, добавлять в начинку блинов, пирогов и тортов.
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Джем из малины не только вкусный, но и полезный. Он богат витаминами, среди которых C, A, B1, B2, PP, E и бета-каротин. Малиновый джем помогает при простуде, снимает головную боль и разжижает кровь, и при этом не имеет практически никаких противопоказаний.
Вкусный джем из малины на зиму
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 4 стакана пюре из малины
- 4 стакана белого сахара
- 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока
Способ приготовления:
- Довести малину до кипения в большой кастрюле. Готовить 4 минуты. Добавить сахар и лимонный сок; размешать как следует.
- Снова довести до кипения, постоянно помешивая. Готовить еще 4 минуты.
- Снять кастрюлю с огня и вылить варенье в стерилизованные банки, оставив 1 см свободного пространства сверху.
- Закрыть банки и переложить их в кипящую водяную баню. Убедитесь, что емкости покрыты по крайней мере 3 см воды; дать постоять 5 минут.
- Достать банки и оставить их в месте без сквозняков на 8 часов.
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Густой малиновый джем
Ингредиенты:
- 800 г малины
- 700 г сахарного песка
- 5 столовых ложек лимонного сока
Способ приготовления:
- Положить малину, сахар и лимонный сок в широкую кастрюлю с толстым дном.
- Поставить сковороду на слабый огонь. Нагревать, периодически помешивая, пока все кристаллы сахара не растворятся.
- Довести до кипения и варить в течение 7 минут.
- Снять кастрюлю с огня и налить несколько капель джема на охлажденное блюдце.
- Поставить блюдце в холодильник примерно на минуту.
- Провести пальцем по джему: если он "сморщился" и похож на желе, значит, он готов.
- Если нет, варить еще 2 минуты и повторить тест на готовность.
- Перелить джем в стерилизованные банки и сразу же закрыть крышками.
Малиновый джем без косточек
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 кг малины
- 1-1.2 кг сахара
- 3/4 стакана воды
Способ приготовления:
- Малину помыть, сложить в кастрюлю и добавить воду. Довести до кипения и варить 15 минут, чтобы ягоды размягчилась.
- Дать малине немного остыть, а затем с помощью мелкого сита или марли, сложенной в два раза, удалить косточки. Сначала можно перетереть через сито, а затем отжать в марле.
- Получившийся сок вылить в кастрюлю, добавить сахар и поставить на огонь. Довести до кипения и варить джем, постоянно помешивая, в течении часа. В процессе готовки собирать пенку.
- Затем разлить малиновый джем по стерилизованным банкам, закатать и перевернуть банки вверх дном. Накрыть пледом и дать полностью остыть.
Совет: Такой малиновый джем можно приготовить с добавлением "Желфикса". Ягоды следует проварить, остудить и пропустить через сито.
Затем смешать пакетик "Желфикса" (он рассчитан на 1 кг ягод) с 2 ст.л. сахара и добавить к соку, перемешать и довести до кипения. Добавить 1 кг сахара, перемешать, довести до кипения и варить 3-5 минут. Выключить и снять пенку. Разлить малиновый джем по стерилизованным банкам.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить варенье из малины в мультиварке.
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