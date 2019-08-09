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Как сварить малиновый джем: три рецепта на зиму

В августе начинается второй сезон малины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:07
Малиновый джем на зиму
Малиновый джем на зиму
Фото: Depositphotos

Малиновый джем обычно гуще, чем классическое варенье из малины. Его можно есть вместе с хлебом или оладьями, добавлять в начинку блинов, пирогов и тортов.

Смотрите видео, как приготовить быстрый малиновый квас:

Джем из малины не только вкусный, но и полезный. Он богат витаминами, среди которых C, A, B1, B2, PP, E и бета-каротин. Малиновый джем помогает при простуде, снимает головную боль и разжижает кровь, и при этом не имеет практически никаких противопоказаний. 

Вкусный джем из малины на зиму

Малиновый джем с лимоном
Малиновый джем с лимоном
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 4 стакана пюре из малины
  • 4 стакана белого сахара
  • 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока

Способ приготовления:

  1. Довести малину до кипения в большой кастрюле. Готовить 4 минуты. Добавить сахар и лимонный сок; размешать как следует. 
  2. Снова довести до кипения, постоянно помешивая. Готовить еще 4 минуты.
  3. Снять кастрюлю с огня и вылить варенье в стерилизованные банки, оставив 1 см свободного пространства сверху. 
  4. Закрыть банки и переложить их в кипящую водяную баню. Убедитесь, что емкости покрыты по крайней мере 3 см воды; дать постоять 5 минут. 
  5. Достать банки и оставить их в месте без сквозняков на 8 часов.

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Густой малиновый джем

Джем из малины густой
Джем из малины густой
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 800 г малины 
  • 700 г сахарного песка
  • 5 столовых ложек лимонного сока

Способ приготовления:

  1. Положить малину, сахар и лимонный сок в широкую кастрюлю с толстым дном.
  2. Поставить сковороду на слабый огонь. Нагревать, периодически помешивая, пока все кристаллы сахара не растворятся. 
  3. Довести до кипения и варить в течение 7 минут.
  4. Снять кастрюлю с огня и налить несколько капель джема на охлажденное блюдце.
  5. Поставить блюдце в холодильник примерно на минуту.
  6. Провести пальцем по джему: если он "сморщился" и похож на желе, значит, он готов.
  7. Если нет, варить еще 2 минуты и повторить тест на готовность.
  8. Перелить джем в стерилизованные банки и сразу же закрыть крышками.

Малиновый джем без косточек

Джем из малины без косточек
Джем из малины без косточек
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг малины
  • 1-1.2 кг сахара
  • 3/4 стакана воды

Способ приготовления:

  1. Малину помыть, сложить в кастрюлю и добавить воду. Довести до кипения и варить 15 минут, чтобы ягоды размягчилась. 
  2. Дать малине немного остыть, а затем с помощью мелкого сита или марли, сложенной в два раза, удалить косточки. Сначала можно перетереть через сито, а затем отжать в марле.
  3. Получившийся сок вылить в кастрюлю, добавить сахар и поставить на огонь. Довести до кипения и варить джем, постоянно помешивая, в течении часа. В процессе готовки собирать пенку. 
  4. Затем разлить малиновый джем по стерилизованным банкам, закатать и перевернуть банки вверх дном. Накрыть пледом и дать полностью остыть.

Совет: Такой малиновый джем можно приготовить с добавлением "Желфикса". Ягоды следует проварить, остудить и пропустить через сито.

Затем смешать пакетик "Желфикса" (он рассчитан на 1 кг ягод) с 2 ст.л. сахара и добавить к соку, перемешать и довести до кипения. Добавить 1 кг сахара, перемешать, довести до кипения и варить 3-5 минут. Выключить и снять пенку. Разлить малиновый джем по стерилизованным банкам.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить варенье из малины в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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