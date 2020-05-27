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Как сварить овощной суп со стручковой фасолью

Сегодня, 09:03

Рецепт аппетитного супа с овощным ассорти

Суп с замороженной стручковой фасолью готовят на мясном бульоне с добавлением других овощей. Он отлично подходит для детского и диетического питания.

Подавайте овощной суп горячим, по желанию добавив ложку сметаны и нарезанную зелень.

Суп с зеленой фасолью

Овощной суп на мясном бульоне
Овощной суп на мясном бульоне
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 43 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 г замороженной стручковой фасоли
  • 1 куриный окорочок
  • 150 г цветной капусты (свежей или замороженной)
  • 100 г замороженного зеленого горошка
  • 2-3 картофелины
  • 1 луковица
  • 1 морковка
  • Перец, соль, лавровый лист – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Положите куриный окорочок в кастрюлю, добавьте 1 целую очищенную луковицу и залейте холодной водой. Поставьте кастрюлю на плиту, доведите воду до кипения, убавьте огонь, удалите пену и варите бульон 40 минут.
  2. Подготовьте овощи: очистите и нарежьте кубиками морковь и картофель. Как только окорочок сварится, выложите его на тарелку.
  3. Положите в кастрюлю овощи: морковь, картофель, зеленый горошек, цветную капусту. Доведите бульон до кипения и варите 15 минут.
  4. Отделите куриное мясо от костей, измельчите и положите в суп вместе с замороженной фасолью. Добавьте соль, перец, пару листиков лавра.
  5. Доведите до кипения, поварите 2 минуты, снимите с огня, оставьте настояться в течение 10 минут.

Полезный совет

В овощной суп можно добавить горсть кочанчиков брюссельской капусты.

Смотрите видео, как приготовить морковный суп с имбирем:

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить фасолевый суп за 15 минут. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать вегетарианское рагу из баклажанов и белой фасоли.

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Источник: Сегодня
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