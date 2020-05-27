Как сварить овощной суп со стручковой фасолью
Сегодня, 09:03
Рецепт аппетитного супа с овощным ассорти
Суп с замороженной стручковой фасолью готовят на мясном бульоне с добавлением других овощей. Он отлично подходит для детского и диетического питания.
Подавайте овощной суп горячим, по желанию добавив ложку сметаны и нарезанную зелень.
Суп с зеленой фасолью
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 43 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150 г замороженной стручковой фасоли
- 1 куриный окорочок
- 150 г цветной капусты (свежей или замороженной)
- 100 г замороженного зеленого горошка
- 2-3 картофелины
- 1 луковица
- 1 морковка
- Перец, соль, лавровый лист – по вкусу
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Способ приготовления:
- Положите куриный окорочок в кастрюлю, добавьте 1 целую очищенную луковицу и залейте холодной водой. Поставьте кастрюлю на плиту, доведите воду до кипения, убавьте огонь, удалите пену и варите бульон 40 минут.
- Подготовьте овощи: очистите и нарежьте кубиками морковь и картофель. Как только окорочок сварится, выложите его на тарелку.
- Положите в кастрюлю овощи: морковь, картофель, зеленый горошек, цветную капусту. Доведите бульон до кипения и варите 15 минут.
- Отделите куриное мясо от костей, измельчите и положите в суп вместе с замороженной фасолью. Добавьте соль, перец, пару листиков лавра.
- Доведите до кипения, поварите 2 минуты, снимите с огня, оставьте настояться в течение 10 минут.
Полезный совет
В овощной суп можно добавить горсть кочанчиков брюссельской капусты.
Смотрите видео, как приготовить морковный суп с имбирем:
Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить фасолевый суп за 15 минут. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать вегетарианское рагу из баклажанов и белой фасоли.
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Источник: Сегодня