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Как сварить самую вкусную уху из карпа на костре

Лучший рецепт ухи для пикника на даче

Ирина Павлина
Сегодня, 15:04

Варить уху на костре можно практически из любой рыбы. И все же приготовление этого простого блюда требует знания некоторых секретов и хитростей

При варке надо стараться сильно не мешать уху, чтобы не ломать кусочки рыбы. Но пару раз перемешать все-таки стоит, чтобы блюдо стало более насыщенным по вкусу. А чтобы уха была более прозрачной, нужно снимать пенку, которая образовывается при варке.

Простой рецепт ухи из карпа

Уха из карпа: рецепт
Уха из карпа: рецепт
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 90 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 600 г карпа
  • 2 л рыбного бульона
  • 3-4 картофелины
  • 1 луковица
  • 1 помидор
  • 50 г сливочного масла
  • 1 корень петрушки
  • Лавровый лист
  • Перец, зелень, соль – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Рыбу почистить, помыть и разделить на филе. Из рыбных костей, плавников, голов и хвостовой части сварить бульон.
  2. Процедить бульон, положить картофель, лук, корень петрушки (предварительно все нарезать дольками). Варить в течение 20-25 минут.
  3. За 10-15 минут до готовности в кипящий бульон опустить нарезанное филе рыбы, а еще через несколько минут – очищенный от кожицы и нарезанный помидор. Приправить по вкусу.
  4. В конце варки в уху добавить сливочное масло.

Полезный совет

Чтобы блюдо получилось "с дымком", в почти готовой ухе надо затушить тлеющую головешку. Кроме этого, в суп можно влить немного водки или перцовки.

Смотрите видео, как приготовить рыбу на мангале:

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle делились рецептом фирменной ухи от Олега Винника. Мы также писали, как сварить самую вкусную уху.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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