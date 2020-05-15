Как сварить самую вкусную уху из карпа на костре
Лучший рецепт ухи для пикника на даче
Варить уху на костре можно практически из любой рыбы. И все же приготовление этого простого блюда требует знания некоторых секретов и хитростей
При варке надо стараться сильно не мешать уху, чтобы не ломать кусочки рыбы. Но пару раз перемешать все-таки стоит, чтобы блюдо стало более насыщенным по вкусу. А чтобы уха была более прозрачной, нужно снимать пенку, которая образовывается при варке.
Простой рецепт ухи из карпа
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 90 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 600 г карпа
- 2 л рыбного бульона
- 3-4 картофелины
- 1 луковица
- 1 помидор
- 50 г сливочного масла
- 1 корень петрушки
- Лавровый лист
- Перец, зелень, соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- Рыбу почистить, помыть и разделить на филе. Из рыбных костей, плавников, голов и хвостовой части сварить бульон.
- Процедить бульон, положить картофель, лук, корень петрушки (предварительно все нарезать дольками). Варить в течение 20-25 минут.
- За 10-15 минут до готовности в кипящий бульон опустить нарезанное филе рыбы, а еще через несколько минут – очищенный от кожицы и нарезанный помидор. Приправить по вкусу.
- В конце варки в уху добавить сливочное масло.
Полезный совет
Чтобы блюдо получилось "с дымком", в почти готовой ухе надо затушить тлеющую головешку. Кроме этого, в суп можно влить немного водки или перцовки.
Смотрите видео, как приготовить рыбу на мангале:
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Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle делились рецептом фирменной ухи от Олега Винника. Мы также писали, как сварить самую вкусную уху.
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