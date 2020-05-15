Как сварить самую вкусную уху из карпа на костре

Лучший рецепт ухи для пикника на даче

Варить уху на костре можно практически из любой рыбы. И все же приготовление этого простого блюда требует знания некоторых секретов и хитростей

При варке надо стараться сильно не мешать уху, чтобы не ломать кусочки рыбы. Но пару раз перемешать все-таки стоит, чтобы блюдо стало более насыщенным по вкусу. А чтобы уха была более прозрачной, нужно снимать пенку, которая образовывается при варке.

Простой рецепт ухи из карпа

Уха из карпа: рецепт Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

90 ккал на 100 г

Ингредиенты:

600 г карпа

2 л рыбного бульона

3-4 картофелины

1 луковица

1 помидор

50 г сливочного масла

1 корень петрушки

Лавровый лист

Перец, зелень, соль – по вкусу

Читайте также: Вкуснейший рецепт ухи из семги

Способ приготовления:

Рыбу почистить, помыть и разделить на филе. Из рыбных костей, плавников, голов и хвостовой части сварить бульон. Процедить бульон, положить картофель, лук, корень петрушки (предварительно все нарезать дольками). Варить в течение 20-25 минут. За 10-15 минут до готовности в кипящий бульон опустить нарезанное филе рыбы, а еще через несколько минут – очищенный от кожицы и нарезанный помидор. Приправить по вкусу. В конце варки в уху добавить сливочное масло.

Полезный совет

Чтобы блюдо получилось "с дымком", в почти готовой ухе надо затушить тлеющую головешку. Кроме этого, в суп можно влить немного водки или перцовки.

Смотрите видео, как приготовить рыбу на мангале:

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle делились рецептом фирменной ухи от Олега Винника. Мы также писали, как сварить самую вкусную уху.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться