Как сварить самый вкусный постный борщ
Рецепт вегетарианского борща с печеной свеклой
Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится 18 апреля, перед Пасхой. В течение этого периода православным христианам запрещено употреблять в пищу мясо, птицу, яйца и молочные продукты. При этом можно есть крупы, фрукты, овощи, грибы, бобовые.
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Если вы хотите разнообразить свое постное меню, сварите вкусный борщ с фасолью и грибами. Он получается очень ароматным и насыщенным. Только обязательно дайте ему настояться перед подачей.
Вкуснейший постный борщ
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 82 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 л воды
- 250 г вареной фасоли
- 300 г капусты
- 1 луковица
- 1 морковь
- 6-8 шампиньонов
- 1 печеная свекла
- 250 мл томатного сока
- 2 ст.л. томатной пасты
- 2 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
- 1 зубчик чеснока
- 2 лавровых листа
- 6 шт. перца горошком
Смотрите видео, как осовременить традиционный украинский борщ:
Способ приготовления:
- Подготовить овощи. Капусту нашинковать, свеклу нарезать соломкой, лук измельчить. Морковь натереть на крупной терке, небольшие грибы разрезать на четвертинки.
- Довести до кипения воду в кастрюле.
- Лук обжарить в масле до мягкости, затем добавить морковь и готовить 10 минут. Затем добавить печеную свеклу и тушить еще пять минут.
- Смешать томатный сок и пасту, вылить к овощам и готовить пять минут. Добавить чайную ложку соли и сахар, перемешать и отставить в сторону.
- В отдельной сковороде слегка обжарить грибы в масле.
- В кипящую воду добавить оставшуюся соль, лавровый лист, перец горошком, капусту, фасоль и грибы. Довести до кипения и варить 10-20 минут или до готовности капусты.
- Добавить овощную заготовку и довести до кипения. Выдавить зубчик чеснока и варить еще пять минут. Дать борщу настояться перед подачей.
- Подавать вместе с хлебом, по желанию посыпав измельченной зеленью.
Как запечь свеклу для борща
Помойте свеклу и заверните ее в фольгу. Отправьте в духовку и запекайте при 180-200 ºС, пока она не начнет легко протыкаться вилкой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить постный борщ с грибами. "Сегодня" также делились рецептом постного борща в мультиварке.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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