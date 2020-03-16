Как сварить самый вкусный постный борщ

Рецепт вегетарианского борща с печеной свеклой

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится 18 апреля, перед Пасхой. В течение этого периода православным христианам запрещено употреблять в пищу мясо, птицу, яйца и молочные продукты. При этом можно есть крупы, фрукты, овощи, грибы, бобовые.

Если вы хотите разнообразить свое постное меню, сварите вкусный борщ с фасолью и грибами. Он получается очень ароматным и насыщенным. Только обязательно дайте ему настояться перед подачей.

Вкуснейший постный борщ

Постный борщ с печеной свеклой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

82 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 л воды

250 г вареной фасоли

300 г капусты

1 луковица

1 морковь

6-8 шампиньонов

1 печеная свекла

250 мл томатного сока

2 ст.л. томатной пасты

2 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

1 зубчик чеснока

2 лавровых листа

6 шт. перца горошком

Смотрите видео, как осовременить традиционный украинский борщ:

Способ приготовления:

Подготовить овощи. Капусту нашинковать, свеклу нарезать соломкой, лук измельчить. Морковь натереть на крупной терке, небольшие грибы разрезать на четвертинки. Довести до кипения воду в кастрюле. Лук обжарить в масле до мягкости, затем добавить морковь и готовить 10 минут. Затем добавить печеную свеклу и тушить еще пять минут. Смешать томатный сок и пасту, вылить к овощам и готовить пять минут. Добавить чайную ложку соли и сахар, перемешать и отставить в сторону. В отдельной сковороде слегка обжарить грибы в масле. В кипящую воду добавить оставшуюся соль, лавровый лист, перец горошком, капусту, фасоль и грибы. Довести до кипения и варить 10-20 минут или до готовности капусты. Добавить овощную заготовку и довести до кипения. Выдавить зубчик чеснока и варить еще пять минут. Дать борщу настояться перед подачей. Подавать вместе с хлебом, по желанию посыпав измельченной зеленью.

Как запечь свеклу для борща

Помойте свеклу и заверните ее в фольгу. Отправьте в духовку и запекайте при 180-200 ºС, пока она не начнет легко протыкаться вилкой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить постный борщ с грибами. "Сегодня" также делились рецептом постного борща в мультиварке.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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