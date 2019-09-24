Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сварить суп из белых грибов с перловкой

Рецепт ароматного осеннего супа с грибами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Суп из белых грибов с перловкой
Суп из белых грибов с перловкой
Фото: Depositphotos

Сентябрь – сезон белых грибов. Они считаются самыми вкусными и ценными. Белые грибы жарят, добавляют в мясные блюда и салаты. Традиционное, давно устоявшееся сочетание – грибы с картофелем.

Смотрите видео с лайфхаками от звездных грибников:

Мы поделимся рецептом аппетитного супа из белых грибов с перловой крупой, картофелем и морковью. Он очень сытный и согревающий, поэтому идеально подходит для осеннего меню.

Грибной суп с перловкой

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 47 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г белых грибов
  • 1 картофелина
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 3 ст.л. перловой крупы
  • 80 г сливочного масла
  • 5 горошин черного перца
  • 2 ст.л. нарезанной петрушки
  • 100 г сметаны 20%

Читайте также:
Как приготовить грибной паштет с овощами

Способ приготовления:

  1. Тщательно промыть перловую крупу, залить 1 стаканом горячей воды, дать постоять полчаса.
  2. Морковь, лук и картофель почистить и помыть. Морковь натереть на крупной терке. Лук измельчить, картофель нарезать небольшими кубиками.
  3. Белые грибы промыть, нарезать небольшими кубиками, залить холодной водой и варить 20 минут. Откинуть грибы на дуршлаг и слить жидкость.
  4. В кастрюлю налить свежую воду. Добавить замоченную перловку и варить 20 минут.
  5. Добавьте картофель и готовить еще 7 минут.
  6. В сковороде разогреть сливочное масло, обжарить лук и морковь, помешивая, 5 минут. Добавить отваренные грибы, посолить и жарить вместе еще 5 минут.
  7. Выложить овощи с грибами в кастрюлю с перловкой, добавить перец горошком и варить 10‒15 минут.
  8. В конце добавить рубленую петрушку, накрыть крышкой и снять с огня. Дать супу настояться 15 минут и подавать со сметаной.

Чем полезна перловка для здоровья

Перловка ценна тем, что содержит клетчатку и много полезных аминокислот. В ней есть витамины группы В, А, D, Е, Н и РР и минералы. Калий отвечает за сердце, а кальций полезен для костей, волос и ногтей.

Крупа хороша тем, что нейтрализует аллергические реакции. Еще перловка обладает антибактериальным свойством и борется с грибковыми заболеваниями кожи.

Перловка нормализует работу желудка и кишечника, подходит для борьбы лишним с весом.

Напомним, ранее ученые заявили, что перловая каша способствует похудению. А мы делились рецептом классического рассольника с перловкой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт турецкого плова с куриной печенью, изюмом и орешками Как приготовить жюльен с грибами и курицей Рецепт согревающего супа из красной чечевицы Рецепт картофельной запеканки с тыквой и беконом
грибы суп рецепт перловка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

На «Танці з зірками» переполох вокруг нового романа
На «Танці з зірками» переполох вокруг нового романа
Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной для ее сына
Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной для ее сына
Ошибки, которые ты допускаешь, когда красишь волосы
Ошибки, которые ты допускаешь, когда красишь волосы
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов

Популярные статьи

Сегодня, 12:08Шоу-бизнес

Год не живут вместе: Яна Соломко развелась с мужем

Сегодня, 11:39Шоу-бизнес

"Не стоило детей рожать": Волочкова прокомментировала болезнь Заворотнюк

Сегодня, 11:07Fun

Девушка оскандалилась из-за слишком глубокого декольте на свадьбе: фото

Сегодня, 08:01Шоу-бизнес

Рак мозга у Анастасии Заворотнюк: что известно сегодня

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Врачи сделали заключение: срочные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

Вчера, 15:32Шоу-бизнес

Бывший муж Анастасии Заворотнюк приехал в Москву: известна причина

Вчера, 15:14Шоу-бизнес

Меган Маркл со со своей семьей прибыла в Африку: первые фото герцогов

Вчера, 14:41Шоу-бизнес

Смерть Михаила Круга: официально названо имя убийцы

Вчера, 13:05Fun

Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками: фото

Вчера, 12:52Шоу-бизнес

Смело! 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

Вчера, 12:25Travel

Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

"Она умирает": появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

Вчера, 10:17Fun

Раскрыта тайна невесты с "огромными ягодицами": фото

22 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 22-28 сентября для всех знаков зодиака

22 сентябряШоу-бизнес

"Она ни с кем не общается": у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор

22 сентябряТехно

Samsung официально получит Android 10: названы смартфоны

Новости партнеров

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Эффектная брюнетка, которая вчера стала женой форварда Зари. Фото
Эффектная брюнетка, которая вчера стала женой форварда Зари. Фото
Маринуем баклажаны с перцем и сразу на стол: все просят добавки
Маринуем баклажаны с перцем и сразу на стол: все просят добавки
Обзор Nokia 6: HMD наконец смогла?
Обзор Nokia 6: HMD наконец смогла?
Самый вкусный кляр для рыбы
Самый вкусный кляр для рыбы
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
5 признаков влюбленности мужчины, о которых вы не знали
5 признаков влюбленности мужчины, о которых вы не знали
5 неочевидных симптома болезней сердца: как распознать
5 неочевидных симптома болезней сердца: как распознать