Как сварить суп из белых грибов с перловкой

Рецепт ароматного осеннего супа с грибами

Суп из белых грибов с перловкой Фото: Depositphotos

Сентябрь – сезон белых грибов. Они считаются самыми вкусными и ценными. Белые грибы жарят, добавляют в мясные блюда и салаты. Традиционное, давно устоявшееся сочетание – грибы с картофелем.

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Мы поделимся рецептом аппетитного супа из белых грибов с перловой крупой, картофелем и морковью. Он очень сытный и согревающий, поэтому идеально подходит для осеннего меню.

Грибной суп с перловкой

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

47 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г белых грибов

1 картофелина

1 морковь

1 луковица

3 ст.л. перловой крупы

80 г сливочного масла

5 горошин черного перца

2 ст.л. нарезанной петрушки

100 г сметаны 20%

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Способ приготовления:

Тщательно промыть перловую крупу, залить 1 стаканом горячей воды, дать постоять полчаса. Морковь, лук и картофель почистить и помыть. Морковь натереть на крупной терке. Лук измельчить, картофель нарезать небольшими кубиками. Белые грибы промыть, нарезать небольшими кубиками, залить холодной водой и варить 20 минут. Откинуть грибы на дуршлаг и слить жидкость. В кастрюлю налить свежую воду. Добавить замоченную перловку и варить 20 минут. Добавьте картофель и готовить еще 7 минут. В сковороде разогреть сливочное масло, обжарить лук и морковь, помешивая, 5 минут. Добавить отваренные грибы, посолить и жарить вместе еще 5 минут. Выложить овощи с грибами в кастрюлю с перловкой, добавить перец горошком и варить 10‒15 минут. В конце добавить рубленую петрушку, накрыть крышкой и снять с огня. Дать супу настояться 15 минут и подавать со сметаной.

Чем полезна перловка для здоровья

Перловка ценна тем, что содержит клетчатку и много полезных аминокислот. В ней есть витамины группы В, А, D, Е, Н и РР и минералы. Калий отвечает за сердце, а кальций полезен для костей, волос и ногтей.

Крупа хороша тем, что нейтрализует аллергические реакции. Еще перловка обладает антибактериальным свойством и борется с грибковыми заболеваниями кожи.

Перловка нормализует работу желудка и кишечника, подходит для борьбы лишним с весом.

Напомним, ранее ученые заявили, что перловая каша способствует похудению. А мы делились рецептом классического рассольника с перловкой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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