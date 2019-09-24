Как сварить суп из белых грибов с перловкой
Рецепт ароматного осеннего супа с грибами
Сентябрь – сезон белых грибов. Они считаются самыми вкусными и ценными. Белые грибы жарят, добавляют в мясные блюда и салаты. Традиционное, давно устоявшееся сочетание – грибы с картофелем.
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Мы поделимся рецептом аппетитного супа из белых грибов с перловой крупой, картофелем и морковью. Он очень сытный и согревающий, поэтому идеально подходит для осеннего меню.
Грибной суп с перловкой
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 47 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г белых грибов
- 1 картофелина
- 1 морковь
- 1 луковица
- 3 ст.л. перловой крупы
- 80 г сливочного масла
- 5 горошин черного перца
- 2 ст.л. нарезанной петрушки
- 100 г сметаны 20%
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Способ приготовления:
- Тщательно промыть перловую крупу, залить 1 стаканом горячей воды, дать постоять полчаса.
- Морковь, лук и картофель почистить и помыть. Морковь натереть на крупной терке. Лук измельчить, картофель нарезать небольшими кубиками.
- Белые грибы промыть, нарезать небольшими кубиками, залить холодной водой и варить 20 минут. Откинуть грибы на дуршлаг и слить жидкость.
- В кастрюлю налить свежую воду. Добавить замоченную перловку и варить 20 минут.
- Добавьте картофель и готовить еще 7 минут.
- В сковороде разогреть сливочное масло, обжарить лук и морковь, помешивая, 5 минут. Добавить отваренные грибы, посолить и жарить вместе еще 5 минут.
- Выложить овощи с грибами в кастрюлю с перловкой, добавить перец горошком и варить 10‒15 минут.
- В конце добавить рубленую петрушку, накрыть крышкой и снять с огня. Дать супу настояться 15 минут и подавать со сметаной.
Чем полезна перловка для здоровья
Перловка ценна тем, что содержит клетчатку и много полезных аминокислот. В ней есть витамины группы В, А, D, Е, Н и РР и минералы. Калий отвечает за сердце, а кальций полезен для костей, волос и ногтей.
Крупа хороша тем, что нейтрализует аллергические реакции. Еще перловка обладает антибактериальным свойством и борется с грибковыми заболеваниями кожи.
Перловка нормализует работу желудка и кишечника, подходит для борьбы лишним с весом.
Напомним, ранее ученые заявили, что перловая каша способствует похудению. А мы делились рецептом классического рассольника с перловкой.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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