Как сварить суп-пюре из цветной капусты с креветками
Рецепт легкого супа-пюре из овощей с креветками для летнего обеда
Суп-пюре из цветной капусты можно разнообразить, если добавить в него вареные креветки. Это блюдо не отнимет много времени и сил.
Чтобы суп получился вкусным, нужно правильно выбрать цветную капусту. Головка капусты должна быть плотной, белого или светло-кремового цвета, без пятен и включений.
Суп-пюре из цветной капусты с креветками
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 101 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Вода – 1,5 л
- Цветная капуста – 0,5 кг
- Корень петрушки – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Растительное масло – 3 ст.л
- Креветки – 300 г
Способ приготовления:
- На дно кастрюли налейте небольшое количество растительного масла и поджарьте на нем мелко порезанные лук и морковь.
- Добавьте нарезанный кружочками корень петрушки. Залейте овощи водой и варите 15 минут.
- Положите в овощной бульон разделенную на соцветия капусту.
- Отваренные овощи измельчите в блендере.
- Полученную массу разведите бульоном до консистенции пюре.
Как подавать суп
Отваренные и очищенные креветки положите в тарелку с супом вместе с измельченной зеленью. Можно добавить чесночные гренки.
Смотрите видео, как приготовить грибной суп-пюре:
Напомним, ранее мы делились рецептом супа-пюре из цветной капусты с шафраном.
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