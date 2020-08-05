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Как сварить суп-пюре из цветной капусты с креветками

Сегодня, 10:23

Рецепт легкого супа-пюре из овощей с креветками для летнего обеда

Суп-пюре из цветной капусты можно разнообразить, если добавить в него вареные креветки. Это блюдо не отнимет много времени и сил.

Чтобы суп получился вкусным, нужно правильно выбрать цветную капусту. Головка капусты должна быть плотной, белого или светло-кремового цвета, без пятен и включений.

Суп-пюре из цветной капусты с креветками

Суп-пюре из цветной капусты с креветками
Суп-пюре из цветной капусты с креветками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 101 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Вода – 1,5 л
  • Цветная капуста – 0,5 кг
  • Корень петрушки – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Растительное масло – 3 ст.л
  • Креветки – 300 г

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Способ приготовления:

  1. На дно кастрюли налейте небольшое количество растительного масла и поджарьте на нем мелко порезанные лук и морковь.
  2. Добавьте нарезанный кружочками корень петрушки. Залейте овощи водой и варите 15 минут.
  3. Положите в овощной бульон разделенную на соцветия капусту.
  4. Отваренные овощи измельчите в блендере.
  5. Полученную массу разведите бульоном до консистенции пюре.

Как подавать суп

Отваренные и очищенные креветки положите в тарелку с супом вместе с измельченной зеленью. Можно добавить чесночные гренки.

Смотрите видео, как приготовить грибной суп-пюре:

Напомним, ранее мы делились рецептом супа-пюре из цветной капусты с шафраном.

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Источник: Сегодня
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