Как сварить суп-пюре из цветной капусты с креветками

Рецепт легкого супа-пюре из овощей с креветками для летнего обеда

Суп-пюре из цветной капусты можно разнообразить, если добавить в него вареные креветки. Это блюдо не отнимет много времени и сил.

Чтобы суп получился вкусным, нужно правильно выбрать цветную капусту. Головка капусты должна быть плотной, белого или светло-кремового цвета, без пятен и включений.

Суп-пюре из цветной капусты с креветками

Суп-пюре из цветной капусты с креветками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

101 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Вода – 1,5 л

Цветная капуста – 0,5 кг

Корень петрушки – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Растительное масло – 3 ст.л

Креветки – 300 г

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Способ приготовления:

На дно кастрюли налейте небольшое количество растительного масла и поджарьте на нем мелко порезанные лук и морковь. Добавьте нарезанный кружочками корень петрушки. Залейте овощи водой и варите 15 минут. Положите в овощной бульон разделенную на соцветия капусту. Отваренные овощи измельчите в блендере. Полученную массу разведите бульоном до консистенции пюре.

Как подавать суп

Отваренные и очищенные креветки положите в тарелку с супом вместе с измельченной зеленью. Можно добавить чесночные гренки.

Смотрите видео, как приготовить грибной суп-пюре:

Напомним, ранее мы делились рецептом супа-пюре из цветной капусты с шафраном.

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