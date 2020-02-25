Как сварить сырный суп с креветками
Рецепт согревающего сырного супа
Суп с плавленым сыром, овощами и креветками – прекрасная идея для зимнего обеда. Он вкусный, быстро готовится и отлично согревает в холодные дни.
Чаще всего креветки продаются уже готовыми к употреблению и все, что вам остается сделать – это очистить и съесть их. Но есть люди, которые все же предпочитают еще немного проварить креветки, купленные в магазине. Главное – не передержать их, чтобы морепродукты не стали "резиновыми".
Сырный суп с креветками
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 71 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Картофель — 3-4 шт.
- Плавленый сырок — 3 шт.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт
- Растительное масло – 1 ст.л.
- Креветки замороженные – 500 г
- Соль, специи – по вкусу
- Зелень – по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите все овощи. Картофель нарежьте небольшими кубиками, измельчите лук и натрите на терке морковь.
- Вскипятите воду в кастрюле (примерно два литра), посолите, добавьте при желании лавровый лист.
- Опустите в кастрюлю картофель и варите на среднем огне. Лук и морковь обжарьте на сковороде с растительным маслом.
- Замороженные креветки опустите в кипяток на несколько минут, затем откиньте на дуршлаг, просушите и очистите. Большие креветки можно разрезать на две-три части каждую. Нарежьте небольшими кубиками плавленые сырки.
- Выложите в небольшой сотейник и поставьте на огонь. Как только сыр полностью расплавится, переложите его в кастрюлю. Затем в кастрюлю добавьте креветки и через минуту снимите суп с огня.
Как подавать суп
Посыпав свежей измельченной зеленью, подавайте к столу. Суп также можно украсить жареными креветками или сухариками.
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