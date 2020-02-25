Как сварить сырный суп с креветками

Рецепт согревающего сырного супа

Суп с плавленым сыром, овощами и креветками – прекрасная идея для зимнего обеда. Он вкусный, быстро готовится и отлично согревает в холодные дни.

Чаще всего креветки продаются уже готовыми к употреблению и все, что вам остается сделать – это очистить и съесть их. Но есть люди, которые все же предпочитают еще немного проварить креветки, купленные в магазине. Главное – не передержать их, чтобы морепродукты не стали "резиновыми".

Сырный суп с креветками

Суп с креветками и плавленым сырком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

71 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Картофель — 3-4 шт.

Плавленый сырок — 3 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт

Растительное масло – 1 ст.л.

Креветки замороженные – 500 г

Соль, специи – по вкусу

Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Очистите все овощи. Картофель нарежьте небольшими кубиками, измельчите лук и натрите на терке морковь. Вскипятите воду в кастрюле (примерно два литра), посолите, добавьте при желании лавровый лист. Опустите в кастрюлю картофель и варите на среднем огне. Лук и морковь обжарьте на сковороде с растительным маслом. Замороженные креветки опустите в кипяток на несколько минут, затем откиньте на дуршлаг, просушите и очистите. Большие креветки можно разрезать на две-три части каждую. Нарежьте небольшими кубиками плавленые сырки. Выложите в небольшой сотейник и поставьте на огонь. Как только сыр полностью расплавится, переложите его в кастрюлю. Затем в кастрюлю добавьте креветки и через минуту снимите суп с огня.

Как подавать суп

Посыпав свежей измельченной зеленью, подавайте к столу. Суп также можно украсить жареными креветками или сухариками.

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Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом салата из креветок с черри и рукколой. Мы также писали, как приготовить пасту с креветками и цукини.

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