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Как сварить сырный суп с креветками

Рецепт согревающего сырного супа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:58

Суп с плавленым сыром, овощами и креветками – прекрасная идея для зимнего обеда. Он вкусный, быстро готовится и отлично согревает в холодные дни.

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Чаще всего креветки продаются уже готовыми к употреблению и все, что вам остается сделать – это очистить и съесть их. Но есть люди, которые все же предпочитают еще немного проварить креветки, купленные в магазине. Главное – не передержать их, чтобы морепродукты не стали "резиновыми".

Сырный суп с креветками

Суп с креветками и плавленым сырком
Суп с креветками и плавленым сырком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 71 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Картофель — 3-4 шт.
  • Плавленый сырок — 3 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт
  • Растительное масло – 1 ст.л.
  • Креветки замороженные – 500 г
  • Соль, специи – по вкусу
  • Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите все овощи. Картофель нарежьте небольшими кубиками, измельчите лук и натрите на терке морковь.
  2. Вскипятите воду в кастрюле (примерно два литра), посолите, добавьте при желании лавровый лист.
  3. Опустите в кастрюлю картофель и варите на среднем огне. Лук и морковь обжарьте на сковороде с растительным маслом.
  4. Замороженные креветки опустите в кипяток на несколько минут, затем откиньте на дуршлаг, просушите и очистите. Большие креветки можно разрезать на две-три части каждую. Нарежьте небольшими кубиками плавленые сырки.
  5. Выложите в небольшой сотейник и поставьте на огонь. Как только сыр полностью расплавится, переложите его в кастрюлю. Затем в кастрюлю добавьте креветки и через минуту снимите суп с огня.

Как подавать суп

Посыпав свежей измельченной зеленью, подавайте к столу. Суп также можно украсить жареными креветками или сухариками.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками:

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом салата из креветок с черри и рукколой. Мы также писали, как приготовить пасту с креветками и цукини.

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Источник: Сегодня
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