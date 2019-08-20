Как сварить варенье из груш на зиму

Лучшие рецепты грушевого варенья

Грушевое варенье на зиму Фото: Depositphotos

Варенье из груш – это идеальное дополнение к блинам и оладьям. А еще с ним можно приготовить вкусный пирог или тосты.

Смотрите видео, как приготовить домашнее грушевое вино:

Для дополнительного аромата в грушевое варенье стоит добавить специи: ваниль, корицу, молотый имбирь или мускатный орех.

Варенье из груш на зиму: простой рецепт

Грушевое варенье простое Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

4 кг очищенных и мелко нарезанных груш

2 кг сахара

1 ч.л. молотой корицы

Ванилин – на кончике ножа

1 ч. л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

Очищенные и нарезанные груши засыпать сахаром. Пропустить через мясорубку или измельчить с помощью блендера. Простерилизовать банки и крышки. Перелить грушевое пюре в емкость для варки. Добавить ванилин, корицу и лимонную кислоту. Хорошо перемешать и довести до кипения, постоянно помешивая деревянной ложкой. Когда смесь закипит, варить в течение 40 минут на медленном огне, не прекращая помешивать. Горячее варенье перелить в стерилизованные банки и закатать.

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Груши в сиропе на зиму

Груши в сиропе на зиму: рецепт Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг груш

2 лимона

Миндаль, цедра лимона, гвоздика – по вкусу

Вода

Для сиропа:

2 стакана воды из-под вареной груши

1 кг сахара

Способ приготовления:

Разрезать груши пополам, удалить середину, шкурку оставить. Положить в воду (она должна покрыть фрукты), добавить выдавленный из лимонов сок. Проварить некоторое время, чтобы груши стали немного мягче, но не разваливались, выложить на сито и дать обсохнуть. Из воды из-под вареной груши и сахара варим сироп, собирая пенку. Положить груши в кастрюлю, залить горячим сиропом и проварить, не доводя до кипения (иначе фрукты развалятся). Оставить их до следующего дня, слить сироп, довести его до кипения, снова залить груши и проварить. Процедуру повторить на 3-й день, добавив цедру лимона, миндаль и гвоздику, закрыть варенье в банках.

Повидло из груш на зиму

Грушевое повидло Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг груш

600 г сахара

Способ приготовления:

Груши помыть, разрезать на четвертинки и удалить сердцевины. Поставить на средний огонь, помешивая уваривать до мягкости, 15-20 минут. Остудить и перетереть через сито. Добавить сахар и перемешать. Варить на медленном огне 20-25 минут, помешивая. Разложить по баночкам и закупорить. Накрыть пледом и дать остыть.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из груш. "Сегодня" также делились рецептом заливного пирога с грушами.

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