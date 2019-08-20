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Как сварить варенье из груш на зиму

Лучшие рецепты грушевого варенья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:31
Грушевое варенье на зиму
Грушевое варенье на зиму
Фото: Depositphotos

Варенье из груш – это идеальное дополнение к блинам и оладьям. А еще с ним можно приготовить вкусный пирог или тосты.

Смотрите видео, как приготовить домашнее грушевое вино:

Для дополнительного аромата в грушевое варенье стоит добавить специи: ваниль, корицу, молотый имбирь или мускатный орех.

Варенье из груш на зиму: простой рецепт

Грушевое варенье простое
Грушевое варенье простое
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 4 кг очищенных и мелко нарезанных груш
  • 2 кг сахара
  • 1 ч.л. молотой корицы
  • Ванилин – на кончике ножа
  • 1 ч. л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

  1. Очищенные и нарезанные груши засыпать сахаром. Пропустить через мясорубку или измельчить с помощью блендера.
  2. Простерилизовать банки и крышки.
  3. Перелить грушевое пюре в емкость для варки. Добавить ванилин, корицу и лимонную кислоту. 
  4. Хорошо перемешать и довести до кипения, постоянно помешивая деревянной ложкой. Когда смесь закипит, варить в течение 40 минут на медленном огне, не прекращая помешивать.
  5. Горячее варенье перелить в стерилизованные банки и закатать.

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Груши в сиропе на зиму

Груши в сиропе на зиму: рецепт
Груши в сиропе на зиму: рецепт
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг груш
  • 2 лимона
  • Миндаль, цедра лимона, гвоздика – по вкусу
  • Вода

Для сиропа:

  • 2 стакана воды из-под вареной груши
  • 1 кг сахара

Способ приготовления:

  1. Разрезать груши пополам, удалить середину, шкурку оставить.
  2. Положить в воду (она должна покрыть фрукты), добавить выдавленный из лимонов сок. Проварить некоторое время, чтобы груши стали немного мягче, но не разваливались, выложить на сито и дать обсохнуть.
  3. Из воды из-под вареной груши и сахара варим сироп, собирая пенку.
  4. Положить груши в кастрюлю, залить горячим сиропом и проварить, не доводя до кипения (иначе фрукты развалятся). Оставить их до следующего дня, слить сироп, довести его до кипения, снова залить груши и проварить.
  5. Процедуру повторить на 3-й день, добавив цедру лимона, миндаль и гвоздику, закрыть варенье в банках.

Повидло из груш на зиму

Грушевое повидло
Грушевое повидло
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг груш
  • 600 г сахара

Способ приготовления:

  1. Груши помыть, разрезать на четвертинки и удалить сердцевины.
  2. Поставить на средний огонь, помешивая уваривать до мягкости, 15-20 минут.
  3. Остудить и перетереть через сито.
  4. Добавить сахар и перемешать.
  5. Варить на медленном огне 20-25 минут, помешивая.
  6. Разложить по баночкам и закупорить.
  7. Накрыть пледом и дать остыть.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из груш. "Сегодня" также делились рецептом заливного пирога с грушами.

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Источник: Сегодня
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