Как сварить варенье из груш на зиму
Лучшие рецепты грушевого варенья
Варенье из груш – это идеальное дополнение к блинам и оладьям. А еще с ним можно приготовить вкусный пирог или тосты.
Смотрите видео, как приготовить домашнее грушевое вино:
Для дополнительного аромата в грушевое варенье стоит добавить специи: ваниль, корицу, молотый имбирь или мускатный орех.
Варенье из груш на зиму: простой рецепт
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 4 кг очищенных и мелко нарезанных груш
- 2 кг сахара
- 1 ч.л. молотой корицы
- Ванилин – на кончике ножа
- 1 ч. л. лимонной кислоты
Способ приготовления:
- Очищенные и нарезанные груши засыпать сахаром. Пропустить через мясорубку или измельчить с помощью блендера.
- Простерилизовать банки и крышки.
- Перелить грушевое пюре в емкость для варки. Добавить ванилин, корицу и лимонную кислоту.
- Хорошо перемешать и довести до кипения, постоянно помешивая деревянной ложкой. Когда смесь закипит, варить в течение 40 минут на медленном огне, не прекращая помешивать.
- Горячее варенье перелить в стерилизованные банки и закатать.
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Груши в сиропе на зиму
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг груш
- 2 лимона
- Миндаль, цедра лимона, гвоздика – по вкусу
- Вода
Для сиропа:
- 2 стакана воды из-под вареной груши
- 1 кг сахара
Способ приготовления:
- Разрезать груши пополам, удалить середину, шкурку оставить.
- Положить в воду (она должна покрыть фрукты), добавить выдавленный из лимонов сок. Проварить некоторое время, чтобы груши стали немного мягче, но не разваливались, выложить на сито и дать обсохнуть.
- Из воды из-под вареной груши и сахара варим сироп, собирая пенку.
- Положить груши в кастрюлю, залить горячим сиропом и проварить, не доводя до кипения (иначе фрукты развалятся). Оставить их до следующего дня, слить сироп, довести его до кипения, снова залить груши и проварить.
- Процедуру повторить на 3-й день, добавив цедру лимона, миндаль и гвоздику, закрыть варенье в банках.
Повидло из груш на зиму
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 кг груш
- 600 г сахара
Способ приготовления:
- Груши помыть, разрезать на четвертинки и удалить сердцевины.
- Поставить на средний огонь, помешивая уваривать до мягкости, 15-20 минут.
- Остудить и перетереть через сито.
- Добавить сахар и перемешать.
- Варить на медленном огне 20-25 минут, помешивая.
- Разложить по баночкам и закупорить.
- Накрыть пледом и дать остыть.
Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из груш. "Сегодня" также делились рецептом заливного пирога с грушами.
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Источник: Сегодня