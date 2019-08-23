Как сварить варенье из инжира на зиму

Рецепт инжирного варенья с корицей и апельсином

Инжирный джем на зиму Фото: Depositphotos

Инжир очень полезен: он является профилактическим средством от рака, нормализует деятельность щитовидной железы и применяется в качестве народного средства при лечении бронхита.

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Из плодов инжира варят варенье, джем, с ними готовят мясо, салаты, из них делают вино. Мы расскажем, как приготовить ароматное инжирное варенья с корицей и апельсином на зиму.

Варенье с инжиром: рецепт заготовки

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

600 г инжира

300 г сахара

Сок и цедра половины апельсина

1 палочка корицы

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Способ приготовления:

Инжир помыть, отрезать хвостики, нарезать средними кусочками, сложить в кастрюлю и засыпать сахаром. Апельсин обдать кипятком, снять теркой цедру, выдавить сок, добавить к инжиру вместе с палочкой корицы. Перемешать. Оставить инжир на 2-3 часа при комнатной температуре, время от времени перемешивая. Поставить варить, не забывая время от времени помешивать, чтобы сахар на дне не пригорел. После закипания снять пену и разложить горячее инжирное варенье по стерильным банкам и закрыть крышками.

Напомним, ранее мы делились рецептом аппетитной закуски из инжира от Татьяны Литвиновой. "Сегодня" также писали, как приготовить мясной рулет с инжиром и грецкими орехами.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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