Как сварить варенье из инжира на зиму
Рецепт инжирного варенья с корицей и апельсином
Инжир очень полезен: он является профилактическим средством от рака, нормализует деятельность щитовидной железы и применяется в качестве народного средства при лечении бронхита.
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Из плодов инжира варят варенье, джем, с ними готовят мясо, салаты, из них делают вино. Мы расскажем, как приготовить ароматное инжирное варенья с корицей и апельсином на зиму.
Варенье с инжиром: рецепт заготовки
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 600 г инжира
- 300 г сахара
- Сок и цедра половины апельсина
- 1 палочка корицы
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Способ приготовления:
- Инжир помыть, отрезать хвостики, нарезать средними кусочками, сложить в кастрюлю и засыпать сахаром.
- Апельсин обдать кипятком, снять теркой цедру, выдавить сок, добавить к инжиру вместе с палочкой корицы. Перемешать.
- Оставить инжир на 2-3 часа при комнатной температуре, время от времени перемешивая.
- Поставить варить, не забывая время от времени помешивать, чтобы сахар на дне не пригорел.
- После закипания снять пену и разложить горячее инжирное варенье по стерильным банкам и закрыть крышками.
Напомним, ранее мы делились рецептом аппетитной закуски из инжира от Татьяны Литвиновой. "Сегодня" также писали, как приготовить мясной рулет с инжиром и грецкими орехами.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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