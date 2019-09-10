Как сварить варенье из инжира с лимоном и розмарином
Рецепт необычной заготовки на зиму
Варенье из инжира на зиму с лимоном и розмарином – отличная заготовка, которая поможет удивить гостей. Инжирное варенье можно есть вместе с чаем, намазывать на тосты или подавать к сырной тарелке.
Смотрите видео, как законсервировать инжир с дыней:
Спелый инжир очень быстро портится: его нельзя хранить дольше трех дней даже в холодильнике. Поэтому приступайте к приготовлению варенья как можно скорее после покупки.
Инжирное варенье с розмарином
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 500 г инжира
- 300 г сахара
- 3-4 веточки розмарина
- Цедра и сок 1/2 лимона
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Способ приготовления:
- Инжир помыть и разрезать на четвертинки.
- Лимон помыть в горячей воде. Натереть цедру и выжать сок. Лимонный сок нужно процедить, чтобы убрать косточки.
- С веточек розмарина оборвать листочки.
- Все перемешать, оставить на ночь.
- Варить в 3-4 приема по 5 минут на небольшом огне, давая остыть между варками.
- Перелить инжирное варенье в стерилизованные банки и закрыть крышками.
Чем полезен инжир для здоровья
Это известный источник витаминов и микроэлементов. В частности, в нем с достаточном количестве содержатся витамины группы В, А, С, К, Е и бета-каротин, а также минеральные вещества – калий, кальций, магний, фосфор и железо, благодаря чему мы получаем все необходимые компоненты для нормальной работы организма и крепкого иммунитета.
Напомним, ранее мы делились рецептом аппетитной закуски из инжира от Татьяны Литвиновой.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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