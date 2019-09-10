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Как сварить варенье из инжира с лимоном и розмарином

Рецепт необычной заготовки на зиму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:01
Варенье из инжира
Варенье из инжира
Фото: Depositphotos

Варенье из инжира на зиму с лимоном и розмарином – отличная заготовка, которая поможет удивить гостей. Инжирное варенье можно есть вместе с чаем, намазывать на тосты или подавать к сырной тарелке.

Смотрите видео, как законсервировать инжир с дыней:

Спелый инжир очень быстро портится: его нельзя хранить дольше трех дней даже в холодильнике. Поэтому приступайте к приготовлению варенья как можно скорее после покупки.

Инжирное варенье с розмарином

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 500 г инжира
  • 300 г сахара
  • 3-4 веточки розмарина
  • Цедра и сок 1/2 лимона

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Способ приготовления:

  1. Инжир помыть и разрезать на четвертинки.
  2. Лимон помыть в горячей воде. Натереть цедру и выжать сок. Лимонный сок нужно процедить, чтобы убрать косточки.
  3. С веточек розмарина оборвать листочки.
  4. Все перемешать, оставить на ночь.
  5. Варить в 3-4 приема по 5 минут на небольшом огне, давая остыть между варками.
  6. Перелить инжирное варенье в стерилизованные банки и закрыть крышками.

Чем полезен инжир для здоровья

Это известный источник витаминов и микроэлементов. В частности, в нем с достаточном количестве содержатся витамины группы В, А, С, К, Е и бета-каротин, а также минеральные вещества – калий, кальций, магний, фосфор и железо, благодаря чему мы получаем все необходимые компоненты для нормальной работы организма и крепкого иммунитета.

Напомним, ранее мы делились рецептом аппетитной закуски из инжира от Татьяны Литвиновой. 

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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