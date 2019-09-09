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Как сварить варенье из кизила с яблоками

Вкусная заготовка из кизила на зиму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:12
Варенье из яблоки и кизила на зиму
Варенье из яблоки и кизила на зиму
Фото: Depositphotos

Не знаете, как приготовить варенье из кизила? Ягоды на зиму можно закрывать и с косточкой, и без, а можно даже и комбинировать с другими фруктами.

Смотрите видео о полезных свойствах кизила:

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Мы рекомендуем сварить вкусное кизиловое варенье с яблоками – они придадут ему интересную нотку. Такое варенье можно есть как отдельный десерт или же добавлять его в различные сладкие блюда.

Кизиловое варенье с яблоками

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 1.5 кг кизила
  • 700 г яблок
  • 1.5 кг сахара
  • 500 мл мл воды

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Простой рецепт варенья из кизила на зиму

Способ приготовления:

  1. Кизил помыть и перебрать. Отделить ягоды от косточек, выложив чистые ягоды на плоскую поверхность и надавив на них дном стакана.
  2. Смешать воду с сахарным песком и варить, пока сахар полностью не растворится в воде.
  3. Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину. Нарезать тонкими пластами.
  4. Положить в кастрюлю, заливаем горячим сиропом в количестве 2/3 от общей его массы. Варить до размягчения фруктов.
  5. Второй частью сиропа в отдельной емкости залить подготовленный кизил. Прогреть, кипятить на медленно огне 10 минут, помешивая. Добавить яблочную массу.
  6. Варить до загустения, осторожно перемешивая и снима пенку. 
  7. В стерильные банки влить горячее варенье. Накрыть крышками. Выдержать наполненную тару в воде при температуре около 90 градусов 15 минут. Герметично закатать.

Польза кизила для здоровья

Кизил очень полезен. Витамина С в этих ягодах больше, чем в смородине и шиповнике. Биологически активные вещества, входящие в состав ягод, нормализуют артериальное давление, предупреждают склероз. Кроме того, кизил применяют как общеукрепляющее, тонизирующее, противовоспалительное средство и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. А варенья или отвары из кизила рекомендуют при гриппе, ангине и малокровии.

Целебными свойствами обладают и листья дерева: они желчегонны, мочегонны и даже понижают сахар в крови. Высушенные в тени листочки заваривают и пьют как обычный чай.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезны груши для здоровья. "Сегодня" также сообщали о свойствах винограда.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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