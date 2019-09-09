Как сварить варенье из кизила с яблоками

Вкусная заготовка из кизила на зиму

Варенье из яблоки и кизила на зиму Фото: Depositphotos

Не знаете, как приготовить варенье из кизила? Ягоды на зиму можно закрывать и с косточкой, и без, а можно даже и комбинировать с другими фруктами.

Смотрите видео о полезных свойствах кизила:

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Мы рекомендуем сварить вкусное кизиловое варенье с яблоками – они придадут ему интересную нотку. Такое варенье можно есть как отдельный десерт или же добавлять его в различные сладкие блюда.

Кизиловое варенье с яблоками

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

1.5 кг кизила

700 г яблок

1.5 кг сахара

500 мл мл воды

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Способ приготовления:

Кизил помыть и перебрать. Отделить ягоды от косточек, выложив чистые ягоды на плоскую поверхность и надавив на них дном стакана. Смешать воду с сахарным песком и варить, пока сахар полностью не растворится в воде. Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину. Нарезать тонкими пластами. Положить в кастрюлю, заливаем горячим сиропом в количестве 2/3 от общей его массы. Варить до размягчения фруктов. Второй частью сиропа в отдельной емкости залить подготовленный кизил. Прогреть, кипятить на медленно огне 10 минут, помешивая. Добавить яблочную массу. Варить до загустения, осторожно перемешивая и снима пенку. В стерильные банки влить горячее варенье. Накрыть крышками. Выдержать наполненную тару в воде при температуре около 90 градусов 15 минут. Герметично закатать.

Польза кизила для здоровья

Кизил очень полезен. Витамина С в этих ягодах больше, чем в смородине и шиповнике. Биологически активные вещества, входящие в состав ягод, нормализуют артериальное давление, предупреждают склероз. Кроме того, кизил применяют как общеукрепляющее, тонизирующее, противовоспалительное средство и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. А варенья или отвары из кизила рекомендуют при гриппе, ангине и малокровии.

Целебными свойствами обладают и листья дерева: они желчегонны, мочегонны и даже понижают сахар в крови. Высушенные в тени листочки заваривают и пьют как обычный чай.

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