Как сварить варенье из кизила с яблоками
Вкусная заготовка из кизила на зиму
Не знаете, как приготовить варенье из кизила? Ягоды на зиму можно закрывать и с косточкой, и без, а можно даже и комбинировать с другими фруктами.
Смотрите видео о полезных свойствах кизила:
Мы рекомендуем сварить вкусное кизиловое варенье с яблоками – они придадут ему интересную нотку. Такое варенье можно есть как отдельный десерт или же добавлять его в различные сладкие блюда.
Кизиловое варенье с яблоками
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 1.5 кг кизила
- 700 г яблок
- 1.5 кг сахара
- 500 мл мл воды
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Способ приготовления:
- Кизил помыть и перебрать. Отделить ягоды от косточек, выложив чистые ягоды на плоскую поверхность и надавив на них дном стакана.
- Смешать воду с сахарным песком и варить, пока сахар полностью не растворится в воде.
- Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину. Нарезать тонкими пластами.
- Положить в кастрюлю, заливаем горячим сиропом в количестве 2/3 от общей его массы. Варить до размягчения фруктов.
- Второй частью сиропа в отдельной емкости залить подготовленный кизил. Прогреть, кипятить на медленно огне 10 минут, помешивая. Добавить яблочную массу.
- Варить до загустения, осторожно перемешивая и снима пенку.
- В стерильные банки влить горячее варенье. Накрыть крышками. Выдержать наполненную тару в воде при температуре около 90 градусов 15 минут. Герметично закатать.
Польза кизила для здоровья
Кизил очень полезен. Витамина С в этих ягодах больше, чем в смородине и шиповнике. Биологически активные вещества, входящие в состав ягод, нормализуют артериальное давление, предупреждают склероз. Кроме того, кизил применяют как общеукрепляющее, тонизирующее, противовоспалительное средство и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. А варенья или отвары из кизила рекомендуют при гриппе, ангине и малокровии.
Целебными свойствами обладают и листья дерева: они желчегонны, мочегонны и даже понижают сахар в крови. Высушенные в тени листочки заваривают и пьют как обычный чай.
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