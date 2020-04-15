Как сварить весенний крем-суп из черемши

Готовим легкий суп из черемши и картофеля

Как пряность черемшу используют во многих кухнях: китайской, корейской, европейской, средиземноморской, кавказской. Ее яркий вкус сделает необычным даже самое дежурное блюдо, например, омлет или бутерброд с сыром.

Мы предлагаем приготовить легкий французский суп с черемшой, картофелем, сливками и белым вином. Такое блюдо непременно разнообразит ваше весеннее меню.

Суп-пюре с картофелем и черемшой

Суп из черемши Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

57 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 луковица

1 лук-порей

3 средних картофелины

Немного подсолнечного масла

1 ст. л. сливочного масла

1 л куриного бульона

1 лавровый лист

150 мл густой сметаны или сливок

50 мл белого сухого вина

100-150 г листьев черемши (1 большой пучок)

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Нашинкуйте репчатый лук и лук-порей. Картофель порежьте кубиками. Разогрейте растительное масло со сливочным. Когда пена от сливочного масла осядет, добавьте оба вида лука. Потушите до мягкости. Добавьте картофель, лавровый лист и горячий бульон. Варите до готовности картофеля. Когда картофель сварится, добавьте сливки или сметану, вино и нарезанную черемшу. Посолите и поперчите по вкусу. Доведите до кипения и взбейте все блендером.

Как подавать суп

Подавайте суп горячим c гренками из багета и кусочками вареного яйца.

Смотрите видео, что можно приготовить из черемши:

Напомним, ранее мы писали, как сварить по-настоящему прозрачный бульон. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом постного рассольника с перловкой.

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