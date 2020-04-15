Как сварить весенний крем-суп из черемши
Готовим легкий суп из черемши и картофеля
Как пряность черемшу используют во многих кухнях: китайской, корейской, европейской, средиземноморской, кавказской. Ее яркий вкус сделает необычным даже самое дежурное блюдо, например, омлет или бутерброд с сыром.
Мы предлагаем приготовить легкий французский суп с черемшой, картофелем, сливками и белым вином. Такое блюдо непременно разнообразит ваше весеннее меню.
Суп-пюре с картофелем и черемшой
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 57 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 1 лук-порей
- 3 средних картофелины
- Немного подсолнечного масла
- 1 ст. л. сливочного масла
- 1 л куриного бульона
- 1 лавровый лист
- 150 мл густой сметаны или сливок
- 50 мл белого сухого вина
- 100-150 г листьев черемши (1 большой пучок)
- Соль и перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Нашинкуйте репчатый лук и лук-порей. Картофель порежьте кубиками.
- Разогрейте растительное масло со сливочным. Когда пена от сливочного масла осядет, добавьте оба вида лука. Потушите до мягкости.
- Добавьте картофель, лавровый лист и горячий бульон. Варите до готовности картофеля.
- Когда картофель сварится, добавьте сливки или сметану, вино и нарезанную черемшу. Посолите и поперчите по вкусу.
- Доведите до кипения и взбейте все блендером.
Как подавать суп
Подавайте суп горячим c гренками из багета и кусочками вареного яйца.
Смотрите видео, что можно приготовить из черемши:
Напомним, ранее мы писали, как сварить по-настоящему прозрачный бульон. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом постного рассольника с перловкой.
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