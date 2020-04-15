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Как сварить весенний крем-суп из черемши

Готовим легкий суп из черемши и картофеля

Ирина Павлина
Сегодня, 13:58

Как пряность черемшу используют во многих кухнях: китайской, корейской, европейской, средиземноморской, кавказской. Ее яркий вкус сделает необычным даже самое дежурное блюдо, например, омлет или бутерброд с сыром.

Мы предлагаем приготовить легкий французский суп с черемшой, картофелем, сливками и белым вином. Такое блюдо непременно разнообразит ваше весеннее меню.

Суп-пюре с картофелем и черемшой

Суп из черемши
Суп из черемши
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 57 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 1 лук-порей
  • 3 средних картофелины
  • Немного подсолнечного масла
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 1 л куриного бульона
  • 1 лавровый лист
  • 150 мл густой сметаны или сливок
  • 50 мл белого сухого вина
  • 100-150 г листьев черемши (1 большой пучок)
  • Соль и перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Нашинкуйте репчатый лук и лук-порей. Картофель порежьте кубиками.
  2. Разогрейте растительное масло со сливочным. Когда пена от сливочного масла осядет, добавьте оба вида лука. Потушите до мягкости.
  3. Добавьте картофель, лавровый лист и горячий бульон. Варите до готовности картофеля.
  4. Когда картофель сварится, добавьте сливки или сметану, вино и нарезанную черемшу. Посолите и поперчите по вкусу.
  5. Доведите до кипения и взбейте все блендером.

Как подавать суп

Подавайте суп горячим c гренками из багета и кусочками вареного яйца.

Смотрите видео, что можно приготовить из черемши:

Напомним, ранее мы писали, как сварить по-настоящему прозрачный бульон. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом постного рассольника с перловкой.

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Источник: Сегодня
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