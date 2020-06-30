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Как сварить вкусный борщ с мясом и черносливом

Сегодня, 18:15

Борщ с черносливом получается необычным и очень ароматным

Борщ – одно из самых известных блюд украинской кухни. Главным ингредиентом борща является свекла, которая придает ему интенсивный красный цвет. Другие традиционные продукты – картофель, морковь, капуста, лук и мясо. Чтобы сделать борщ ароматнее, мы советуем добавить немного чернослива.

Борщ с мясом и черносливом

Борщ с говядиной и черносливом
Борщ с говядиной и черносливом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 3 часа

Калорийность:

  • 91 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г говядины на кости
  • 1 стакан фасоли
  • 1 свекла
  • 2 шт. репчатого лука
  • 1 морковь
  • 1 горсть чернослива
  • 1 головка чеснока
  • Специи (хмели-сунели, кумин, перец черный)
  • Соль
  • 1 стакан томатного сока
  • 1/2 кочана молодой капусты
  • Подсолнечное масло – для жарки

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Способ приготовления:

  1. Мясо отваривать в течение 40 минут, затем добавить фасоль и варить еще 40 минут.
  2. Одну очищенную луковицу и очищенную свеклу целиком положить в кастрюлю с мясом и варить до готовности свеклы.
  3. Вторую луковицу почистить, нарезать и обжаривать на подсолнечном масле 5 минут. Морковь натереть на крупной терке и обжаривать вместе с луком еще 5 минут.
  4. Достать свеклу, луковицу и мясо из бульона. Свеклу нарезать соломкой и добавить в к луку с морковью. Затем влить сюда же томатный сок и тушить 10 минут. Переложить в кастрюлю.
  5. Нашинковать капусту, чернослив нарезать кусочками, добавить в борщ вместе с целыми зубчиками чеснока.
  6. Варить на небольшом огне 5-15 минут.
  7. Подавать борщ со сметаной и черным хлебом.

Полезный совет

В зажарку можно добавить один нарезанный болгарский перец.

Смотрите видео, как осовременить традиционный борщ:

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить постный борщ с грибами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом борща с мясом в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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