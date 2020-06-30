Как сварить вкусный борщ с мясом и черносливом

Борщ с черносливом получается необычным и очень ароматным

Борщ – одно из самых известных блюд украинской кухни. Главным ингредиентом борща является свекла, которая придает ему интенсивный красный цвет. Другие традиционные продукты – картофель, морковь, капуста, лук и мясо. Чтобы сделать борщ ароматнее, мы советуем добавить немного чернослива.

Борщ с мясом и черносливом

Борщ с говядиной и черносливом Фото: freepik.com

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

91 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г говядины на кости

1 стакан фасоли

1 свекла

2 шт. репчатого лука

1 морковь

1 горсть чернослива

1 головка чеснока

Специи (хмели-сунели, кумин, перец черный)

Соль

1 стакан томатного сока

1/2 кочана молодой капусты

Подсолнечное масло – для жарки

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Способ приготовления:

Мясо отваривать в течение 40 минут, затем добавить фасоль и варить еще 40 минут. Одну очищенную луковицу и очищенную свеклу целиком положить в кастрюлю с мясом и варить до готовности свеклы. Вторую луковицу почистить, нарезать и обжаривать на подсолнечном масле 5 минут. Морковь натереть на крупной терке и обжаривать вместе с луком еще 5 минут. Достать свеклу, луковицу и мясо из бульона. Свеклу нарезать соломкой и добавить в к луку с морковью. Затем влить сюда же томатный сок и тушить 10 минут. Переложить в кастрюлю. Нашинковать капусту, чернослив нарезать кусочками, добавить в борщ вместе с целыми зубчиками чеснока. Варить на небольшом огне 5-15 минут. Подавать борщ со сметаной и черным хлебом.

Полезный совет

В зажарку можно добавить один нарезанный болгарский перец.

Смотрите видео, как осовременить традиционный борщ:

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить постный борщ с грибами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом борща с мясом в мультиварке.

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