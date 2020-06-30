Как сварить вкусный борщ с мясом и черносливом
Борщ с черносливом получается необычным и очень ароматным
Борщ – одно из самых известных блюд украинской кухни. Главным ингредиентом борща является свекла, которая придает ему интенсивный красный цвет. Другие традиционные продукты – картофель, морковь, капуста, лук и мясо. Чтобы сделать борщ ароматнее, мы советуем добавить немного чернослива.
Борщ с мясом и черносливом
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 91 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г говядины на кости
- 1 стакан фасоли
- 1 свекла
- 2 шт. репчатого лука
- 1 морковь
- 1 горсть чернослива
- 1 головка чеснока
- Специи (хмели-сунели, кумин, перец черный)
- Соль
- 1 стакан томатного сока
- 1/2 кочана молодой капусты
- Подсолнечное масло – для жарки
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Способ приготовления:
- Мясо отваривать в течение 40 минут, затем добавить фасоль и варить еще 40 минут.
- Одну очищенную луковицу и очищенную свеклу целиком положить в кастрюлю с мясом и варить до готовности свеклы.
- Вторую луковицу почистить, нарезать и обжаривать на подсолнечном масле 5 минут. Морковь натереть на крупной терке и обжаривать вместе с луком еще 5 минут.
- Достать свеклу, луковицу и мясо из бульона. Свеклу нарезать соломкой и добавить в к луку с морковью. Затем влить сюда же томатный сок и тушить 10 минут. Переложить в кастрюлю.
- Нашинковать капусту, чернослив нарезать кусочками, добавить в борщ вместе с целыми зубчиками чеснока.
- Варить на небольшом огне 5-15 минут.
- Подавать борщ со сметаной и черным хлебом.
Полезный совет
В зажарку можно добавить один нарезанный болгарский перец.
Смотрите видео, как осовременить традиционный борщ:
Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить постный борщ с грибами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом борща с мясом в мультиварке.
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