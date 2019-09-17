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Как сварить вкусный домашний глинтвейн: рецепт с апельсином и яблоком

Рецепт согревающего осеннего напитка из красного вина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Домашний глинтвейн с фруктами
Домашний глинтвейн с фруктами
Фото: unsplash.com

Ничто так не согреет после осенней прогулки, как бокал правильно приготовленного глинтвейна. К тому же, горячее вино с пряностями – прекрасное средство от простуды.

Смотрите видео о пользе и вреде глинтвейна:

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Классический глинтвейн состоит из красного вина, сахара или меда, специй и фруктов. Ингредиенты закидываются в кастрюльку, заливаются вином и все подогревается до 70 градусов.

Вся прелесть глинтвейна в том, что можно проводить бесконечные эксперименты с сортом вина и составом пряностей и фруктов.

Глинтвейн с апельсином и яблоком

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность на 1 порцию:

  • 128 ккал

Ингредиенты:

  • 1 бутылка сухого вина (Каберне, Мерло)
  • 2-3 яблока
  • 2 апельсина
  • 1 палочка корицы
  • 4 коробочки кардамона (только зерна)
  • Гвоздика
  • Молотый мускатный орех
  • Перец
  • Имбирь
  • 250 мл воды
  • 40 г сахара, желательно коричневого

Способ приготовления:

  1. На небольшом огне приготовить сироп из воды и сахара, добавить специи.
  2. Влить вино, нагреть до появления пара. Не кипятить.
  3. Снять вино с огня, оставить на 10-15 минут и процедить.
  4. Яблоки очистить от сердцевины, нарезать ломтиками, а потом еще поперек на небольшие кусочки.
  5. Очищенные от кожуры апельсины разделить на дольки и нарезать как яблоки.
  6. Жаропрочный бокал наполнить фруктами и залить горячим вином.

Секреты вкусного глинтвейна

  • Для глинтвейна используется, как правило, красное сухое вино с содержанием спирта от 8,5 до 12,5%.
  • Глинтвейн не стоит нагревать до температуры выше чем 80°С. Ни в коем случае не стоит его кипятить!
  • Специи, которые вы добавляете, не должны быть молотыми. Молотые специи pаствоpяются в вине, отчего глинтвейн становиться мутным.
  • Как и другие горячие напитки, глинтвейн принято подавать в высоких бокалах из толстого стекла.
  • Как правило, глинтвейн пьют отдельно от еды. Этот напиток также можно подать с не слишком сладким десертом (печенье, штрудель, фруктовый пирог).  

Напомним, ранее мы делились рецептом глинтвейна от Татьяны Литвиновой. "Сегодня" также писали, как сварить глинтвейн по рецепту Джейми Оливера.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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