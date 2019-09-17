Как сварить вкусный домашний глинтвейн: рецепт с апельсином и яблоком
Рецепт согревающего осеннего напитка из красного вина
Ничто так не согреет после осенней прогулки, как бокал правильно приготовленного глинтвейна. К тому же, горячее вино с пряностями – прекрасное средство от простуды.
Смотрите видео о пользе и вреде глинтвейна:
Классический глинтвейн состоит из красного вина, сахара или меда, специй и фруктов. Ингредиенты закидываются в кастрюльку, заливаются вином и все подогревается до 70 градусов.
Вся прелесть глинтвейна в том, что можно проводить бесконечные эксперименты с сортом вина и составом пряностей и фруктов.
Глинтвейн с апельсином и яблоком
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность на 1 порцию:
- 128 ккал
Ингредиенты:
- 1 бутылка сухого вина (Каберне, Мерло)
- 2-3 яблока
- 2 апельсина
- 1 палочка корицы
- 4 коробочки кардамона (только зерна)
- Гвоздика
- Молотый мускатный орех
- Перец
- Имбирь
- 250 мл воды
- 40 г сахара, желательно коричневого
Способ приготовления:
- На небольшом огне приготовить сироп из воды и сахара, добавить специи.
- Влить вино, нагреть до появления пара. Не кипятить.
- Снять вино с огня, оставить на 10-15 минут и процедить.
- Яблоки очистить от сердцевины, нарезать ломтиками, а потом еще поперек на небольшие кусочки.
- Очищенные от кожуры апельсины разделить на дольки и нарезать как яблоки.
- Жаропрочный бокал наполнить фруктами и залить горячим вином.
Секреты вкусного глинтвейна
- Для глинтвейна используется, как правило, красное сухое вино с содержанием спирта от 8,5 до 12,5%.
- Глинтвейн не стоит нагревать до температуры выше чем 80°С. Ни в коем случае не стоит его кипятить!
- Специи, которые вы добавляете, не должны быть молотыми. Молотые специи pаствоpяются в вине, отчего глинтвейн становиться мутным.
- Как и другие горячие напитки, глинтвейн принято подавать в высоких бокалах из толстого стекла.
- Как правило, глинтвейн пьют отдельно от еды. Этот напиток также можно подать с не слишком сладким десертом (печенье, штрудель, фруктовый пирог).
Напомним, ранее мы делились рецептом глинтвейна от Татьяны Литвиновой. "Сегодня" также писали, как сварить глинтвейн по рецепту Джейми Оливера.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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