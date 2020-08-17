Как сварить вкусный постный борщ с сушеными грибами и черносливом
Постный борщ с грибами и черносливом – это очень сытное и вкусное блюдо
Успенский пост пройдет с 14 по 27 августа. В течение этого периода нельзя употреблять продукты животного происхождения: мясо, птицу, молоко и яйца. Поэтому во время поста приходится готовить многие привычные блюда на новый лад. Например, борщ без мяса, но с грибами и черносливом.
Постный борщ с грибами и черносливом
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 49 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 10 г сушеных белых грибов
- 100 г свеклы
- 1,5 ст.л. растительного масла
- 1 ч.л. уксуса 3%
- 1 ст.л. томатной пасты
- 1/2 шт. моркови
- 1/2 шт. корня петрушки
- 1 репчатый лук
- 150 г белокочанной капусты
- 60 г чернослива без косточки
- 1 ч.л. сахара
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Способ приготовления:
- Сушеные грибы промыть и залить водой, чтобы жидкость слегка их покрывала. Оставить на 3-4 часа.
- Свеклу нарезать соломкой, слегка обжарить на части масла, добавить уксус, томатную пасту, сахар, немного воды и тушить до готовности свеклы.
- Морковь и лук нарезать соломкой и обжарить на оставшемся масле.
- Грибной настой процедить, влить 4 стакана воды, добавить нарезанные соломкой грибы, довести до кипения.
- Положить нарезанный кубиками картофель, нашинкованную соломкой капусту, варить суп 10 минут.
- Добавить распаренный чернослив, свеклу, мелко нарезанный корень петрушки и пассерованные овощи. Варить еще 15 минут.
- За 5 минут до готовности посолить, добавить перец горошком и молотый черный перец.
Как подавать постный борщ
Подавайте блюдо вместе с нарезанной зеленью и ржаным хлебом.
Смотрите видео, как осовременить украинский борщ и вареники:
Напомним, ранее мы писали, как сварить зеленый борщ без мяса.
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