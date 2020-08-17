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Как сварить вкусный постный борщ с сушеными грибами и черносливом

Сегодня, 17:54

Постный борщ с грибами и черносливом – это очень сытное и вкусное блюдо

Успенский пост пройдет с 14 по 27 августа. В течение этого периода нельзя употреблять продукты животного происхождения: мясо, птицу, молоко и яйца. Поэтому во время поста приходится готовить многие привычные блюда на новый лад. Например, борщ без мяса, но с грибами и черносливом.

Постный борщ с грибами и черносливом

Борщ с грибами и черносливом
Борщ с грибами и черносливом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 49 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 10 г сушеных белых грибов
  • 100 г свеклы
  • 1,5 ст.л. растительного масла
  • 1 ч.л. уксуса 3%
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • 1/2 шт. моркови
  • 1/2 шт. корня петрушки
  • 1 репчатый лук
  • 150 г белокочанной капусты
  • 60 г чернослива без косточки
  • 1 ч.л. сахара

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Способ приготовления:

  1. Сушеные грибы промыть и залить водой, чтобы жидкость слегка их покрывала. Оставить на 3-4 часа.
  2. Свеклу нарезать соломкой, слегка обжарить на части масла, добавить уксус, томатную пасту, сахар, немного воды и тушить до готовности свеклы.
  3. Морковь и лук нарезать соломкой и обжарить на оставшемся масле.
  4. Грибной настой процедить, влить 4 стакана воды, добавить нарезанные соломкой грибы, довести до кипения.
  5. Положить нарезанный кубиками картофель, нашинкованную соломкой капусту, варить суп 10 минут.
  6. Добавить распаренный чернослив, свеклу, мелко нарезанный корень петрушки и пассерованные овощи. Варить еще 15 минут.
  7. За 5 минут до готовности посолить, добавить перец горошком и молотый черный перец.

Как подавать постный борщ

Подавайте блюдо вместе с нарезанной зеленью и ржаным хлебом.

Смотрите видео, как осовременить украинский борщ и вареники:

Напомним, ранее мы писали, как сварить зеленый борщ без мяса.

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Источник: Сегодня
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