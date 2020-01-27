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Как сварить вкусный суп из замороженных овощей

Быстрый суп из овощной смеси

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Суп с замороженными овощами
Суп с замороженными овощами
Фото: Depositphotos

Овощной суп – диетический, полезный и питательный обед для тех, кто следит за своей фигурой и здоровьем. Для сытности в него можно добавить рис, макароны или булгур.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи:

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Суп из замороженных овощей с рисом

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 43 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г замороженных овощей для супа
  • 1 кофейная чашка риса
  • 600 мл воды или бульона
  • Соль, перец
  • Сушеные травы
  • Нарезанная зелень – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Вскипятите воду или бульон. В кипящую жидкость выложите рис и варите в течение 10 минут.
  2. Затем добавьте замороженные овощи и варите до готовности, около 10-15 минут.
  3. Разлейте овощной суп по тарелкам и украсьте нарезанной зеленью. Подавайте вместе с хлебом, по желанию добавив сметану.

Полезный совет

Вы можете взять самые разные овощи: фасоль, перец, картофель, сельдерей, морковь, горошек.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить томатный суп с фасолью и колбасками. "Сегодня" также делились рецептом грибного супа с картофелем в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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