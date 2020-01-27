Как сварить вкусный суп из замороженных овощей

Быстрый суп из овощной смеси

Суп с замороженными овощами Фото: Depositphotos

Овощной суп – диетический, полезный и питательный обед для тех, кто следит за своей фигурой и здоровьем. Для сытности в него можно добавить рис, макароны или булгур.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи:

Суп из замороженных овощей с рисом

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

43 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г замороженных овощей для супа

1 кофейная чашка риса

600 мл воды или бульона

Соль, перец

Сушеные травы

Нарезанная зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Вскипятите воду или бульон. В кипящую жидкость выложите рис и варите в течение 10 минут. Затем добавьте замороженные овощи и варите до готовности, около 10-15 минут. Разлейте овощной суп по тарелкам и украсьте нарезанной зеленью. Подавайте вместе с хлебом, по желанию добавив сметану.

Полезный совет

Вы можете взять самые разные овощи: фасоль, перец, картофель, сельдерей, морковь, горошек.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить томатный суп с фасолью и колбасками. "Сегодня" также делились рецептом грибного супа с картофелем в мультиварке.

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