Как сварить вкусный суп из замороженных овощей
Быстрый суп из овощной смеси
Овощной суп – диетический, полезный и питательный обед для тех, кто следит за своей фигурой и здоровьем. Для сытности в него можно добавить рис, макароны или булгур.
Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи:
Суп из замороженных овощей с рисом
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 43 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г замороженных овощей для супа
- 1 кофейная чашка риса
- 600 мл воды или бульона
- Соль, перец
- Сушеные травы
- Нарезанная зелень – по вкусу
Способ приготовления:
- Вскипятите воду или бульон. В кипящую жидкость выложите рис и варите в течение 10 минут.
- Затем добавьте замороженные овощи и варите до готовности, около 10-15 минут.
- Разлейте овощной суп по тарелкам и украсьте нарезанной зеленью. Подавайте вместе с хлебом, по желанию добавив сметану.
Полезный совет
Вы можете взять самые разные овощи: фасоль, перец, картофель, сельдерей, морковь, горошек.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить томатный суп с фасолью и колбасками. "Сегодня" также делились рецептом грибного супа с картофелем в мультиварке.
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Источник: Сегодня