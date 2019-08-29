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Как сварить вкусный суп с фрикадельками и овощами

Готовим сытный суп с телячьими фрикадельками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Суп с фрикадельками из говядины
Суп с фрикадельками из говядины
Фото: Depositphotos

Суп с фрикадельками – это один из самых простых мясных супов. Главным его преимуществом является легкость приготовления, но, несмотря на это, он имеет множество вариаций.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Мы поделимся классическим рецептом супа с фрикадельками и овощами на говяжьем бульоне. Его также можно сварить на воде или взять бульон из кубика.

Суп с фрикадельками

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

Для фрикаделек:

  • 350 г телячьей лопатки
  • 1 средняя луковица
  • 3 веточки укропа
  • Соль, перец – по вкусу

Для супа:

  • 4 ст.л. растительного масла
  • 2 картофелины
  • 1 средняя луковица
  • 1 маленькая морковь
  • 1 корень петрушки
  • 1 сладкий красный болгарский перец
  • 2 литра бульона из говядины или курицы
  • Несколько веточек укропа и петрушки

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Способ приготовления:

  1. Мясо помыть, очистить от жил и пленок. Нарезать и пропустить вместе с луком через мясорубку.
  2. Измельчить укроп, добавить в фарш. Посолить, поперчить и тщательно перемешать.
  3. Мокрыми руками сформировать фрикадельки размером с грецкий орех.
  4. Картофель, морковь, корень петрушки и лук помыть, почистить и нарезать мелкими кубиками, промыть в холодной воде.
  5. У болгарского перца удалить плодоножку и семена. Помыть и нарезать.
  6. Лук, болгарский перец, корень петрушки и морковь пассеровать в сковороде на растительном масле до легкого изменения цвета.
  7. В кипящий бульон добавить картофель. Как только он закипит, убавить огонь и варить еще 10–15 минут.
  8. Следя, чтобы бульон с картофелем не кипел, добавить фрикадельки. Так суп не помутнеет, фрикадельки не потрескаются и будут держать форму.
  9. Медленно довести суп до кипения, добавить пассерованные овощи и на медленном огне варить суп еще 5–7 минут.
  10. Подавать суп с фрикадельками в глубокой тарелке с щепоткой рубленой зелени.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить суп с фрикадельками по рецепту Григория Германа.

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Источник: Сегодня
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