Как сварить вкусный суп с фрикадельками и овощами
Готовим сытный суп с телячьими фрикадельками
Суп с фрикадельками – это один из самых простых мясных супов. Главным его преимуществом является легкость приготовления, но, несмотря на это, он имеет множество вариаций.
Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:
Мы поделимся классическим рецептом супа с фрикадельками и овощами на говяжьем бульоне. Его также можно сварить на воде или взять бульон из кубика.
Суп с фрикадельками
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
Для фрикаделек:
- 350 г телячьей лопатки
- 1 средняя луковица
- 3 веточки укропа
- Соль, перец – по вкусу
Для супа:
- 4 ст.л. растительного масла
- 2 картофелины
- 1 средняя луковица
- 1 маленькая морковь
- 1 корень петрушки
- 1 сладкий красный болгарский перец
- 2 литра бульона из говядины или курицы
- Несколько веточек укропа и петрушки
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Способ приготовления:
- Мясо помыть, очистить от жил и пленок. Нарезать и пропустить вместе с луком через мясорубку.
- Измельчить укроп, добавить в фарш. Посолить, поперчить и тщательно перемешать.
- Мокрыми руками сформировать фрикадельки размером с грецкий орех.
- Картофель, морковь, корень петрушки и лук помыть, почистить и нарезать мелкими кубиками, промыть в холодной воде.
- У болгарского перца удалить плодоножку и семена. Помыть и нарезать.
- Лук, болгарский перец, корень петрушки и морковь пассеровать в сковороде на растительном масле до легкого изменения цвета.
- В кипящий бульон добавить картофель. Как только он закипит, убавить огонь и варить еще 10–15 минут.
- Следя, чтобы бульон с картофелем не кипел, добавить фрикадельки. Так суп не помутнеет, фрикадельки не потрескаются и будут держать форму.
- Медленно довести суп до кипения, добавить пассерованные овощи и на медленном огне варить суп еще 5–7 минут.
- Подавать суп с фрикадельками в глубокой тарелке с щепоткой рубленой зелени.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить суп с фрикадельками по рецепту Григория Германа.
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Источник: Сегодня