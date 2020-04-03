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Как сварить зеленый борщ со щавелем и яйцом

Рецепт вкусного зеленого борща от Даши Малаховой

Ирина Павлина
Сегодня, 18:43

Щавель богат витамином С, В, каротином и щавелевой кислотой. Из него можно готовить не только зеленый борщ, но и различные супы, соусы и салаты.

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Важно использовать для зеленого борща молодые листики щавеля, так как под действием солнечных лучей в зелени накапливается слишком много кислоты.

Зеленый борщ с яйцом

Зеленый борщ с мясом
Зеленый борщ с мясом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 58 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г телячьей вырезки
  • 3 л воды
  • 3 стебля сельдерея
  • 5 морковок
  • 1 луковица
  • 4 картофелины
  • 1 баночка щавеля (500 мл) или 3 больших пучка свежего
  • 6 яиц
  • Сметана
  • Зеленый лук
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Сначала нужно сварить телячий бульон. Для этого в горячую воду бросить целый кусок мяса, сельдерей, одну морковку и луковицу.
  2. Довести до кипения, снять пенку и варить еще 1,5 часа. Достать овощи и мясо.
  3. Картофель и оставшуюся морковь нарезать маленькими кубиками. Мясо – небольшими кусочками. Мясо и овощи отварить в бульоне.
  4. Когда овощи будут почти готовы, добавить мелко нарезанный щавель. Через минуту посолить по вкусу. Довести до готовности.
  5. Пока борщ будет настаиваться, отварить яйца вкрутую.

Как подавать зеленый борщ

Перед подачей добавить в тарелку мелко нарезанное яйцо, зеленый лук и ложку сметаны.

Смотрите видео, как приготовить морковный суп с имбирем:

Напомним, ранее мы писали, какие весенние супы можно сварить из щавеля. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить суп из зеленого горошка.

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Источник: Сегодня
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