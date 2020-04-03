Как сварить зеленый борщ со щавелем и яйцом
Рецепт вкусного зеленого борща от Даши Малаховой
Щавель богат витамином С, В, каротином и щавелевой кислотой. Из него можно готовить не только зеленый борщ, но и различные супы, соусы и салаты.
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Важно использовать для зеленого борща молодые листики щавеля, так как под действием солнечных лучей в зелени накапливается слишком много кислоты.
Зеленый борщ с яйцом
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 58 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г телячьей вырезки
- 3 л воды
- 3 стебля сельдерея
- 5 морковок
- 1 луковица
- 4 картофелины
- 1 баночка щавеля (500 мл) или 3 больших пучка свежего
- 6 яиц
- Сметана
- Зеленый лук
- Соль
Способ приготовления:
- Сначала нужно сварить телячий бульон. Для этого в горячую воду бросить целый кусок мяса, сельдерей, одну морковку и луковицу.
- Довести до кипения, снять пенку и варить еще 1,5 часа. Достать овощи и мясо.
- Картофель и оставшуюся морковь нарезать маленькими кубиками. Мясо – небольшими кусочками. Мясо и овощи отварить в бульоне.
- Когда овощи будут почти готовы, добавить мелко нарезанный щавель. Через минуту посолить по вкусу. Довести до готовности.
- Пока борщ будет настаиваться, отварить яйца вкрутую.
Как подавать зеленый борщ
Перед подачей добавить в тарелку мелко нарезанное яйцо, зеленый лук и ложку сметаны.
Смотрите видео, как приготовить морковный суп с имбирем:
Напомним, ранее мы писали, какие весенние супы можно сварить из щавеля. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить суп из зеленого горошка.
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Источник: Сегодня