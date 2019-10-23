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Как тушить капусту в мультиварке

Простой рецепт тушеной капусты без мяса в мультиварке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:34
Капуста, тушеная в мультиварке
Капуста, тушеная в мультиварке
Фото: Depositphotos

Как правило, тушеную капусту готовят в казане или на сковороде. Но сделать это блюдо можно и в мультиварке.

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Это базовый рецепт тушеной капусты. Вы можете добавить в блюдо кусочки мяса (свинины, курицы), колбаски, жареные грибы, яблоки, клюкву, томатную пасту, сметану или квашеную капусту.

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Тушеная капуста в мультиварке

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 45 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 средний кочан капусты
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1 морковь
  • 1 лук репчатый
  • Соль, молотый перец

Способ приготовления:

  1. Очистить и нарезать репчатый лук.
  2. Налить в чашу мультиварки растительное масло. Добавить лук и готовить в режиме "Жарка" до золотистого цвета в течение приблизительно 5-7 минут.
  3. Морковь очистить и нарезать кубиками, добавить к луку и готовить еще 5 минут.
  4. Затем частями добавить тонко нашинкованную капусту. Сначала нужно положить немного, через 20 минут добавить следующую порцию, когда капуста в процессе приготовления начнет уменьшаться в объеме и выделять сок. Посолить и поперчить.
  5. Капусту в мультиварке можно готовить в режиме "Тушение" или "Выпечка". Это займет около часа. Если капуста твердая, включите мультиварку еще на 20-30 минут.

В какой посуде тушить капусту

Посуду стоит брать толстостенную, тогда нагрев будет равномерным и длительным. Подойдут чугунная сковорода, утятница, казан, чугунная или керамическая сковорода-гриль, кастрюля с толстым дном и антипригарным покрытием.

Для приготовления капусты в духовке понадобится чугунная жаровня, специальная керамическая или стеклянная посуда (жаропрочная). Вместо крышки емкость можно накрыть фольгой.

Напомним, ранее мы делились рецептом пирога с квашеной капустой. "Сегодня" также делились рецептами блюд из брокколи.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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