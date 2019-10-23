Как тушить капусту в мультиварке
Простой рецепт тушеной капусты без мяса в мультиварке
Как правило, тушеную капусту готовят в казане или на сковороде. Но сделать это блюдо можно и в мультиварке.
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Это базовый рецепт тушеной капусты. Вы можете добавить в блюдо кусочки мяса (свинины, курицы), колбаски, жареные грибы, яблоки, клюкву, томатную пасту, сметану или квашеную капусту.
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Тушеная капуста в мультиварке
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 45 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 средний кочан капусты
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 морковь
- 1 лук репчатый
- Соль, молотый перец
Способ приготовления:
- Очистить и нарезать репчатый лук.
- Налить в чашу мультиварки растительное масло. Добавить лук и готовить в режиме "Жарка" до золотистого цвета в течение приблизительно 5-7 минут.
- Морковь очистить и нарезать кубиками, добавить к луку и готовить еще 5 минут.
- Затем частями добавить тонко нашинкованную капусту. Сначала нужно положить немного, через 20 минут добавить следующую порцию, когда капуста в процессе приготовления начнет уменьшаться в объеме и выделять сок. Посолить и поперчить.
- Капусту в мультиварке можно готовить в режиме "Тушение" или "Выпечка". Это займет около часа. Если капуста твердая, включите мультиварку еще на 20-30 минут.
В какой посуде тушить капусту
Посуду стоит брать толстостенную, тогда нагрев будет равномерным и длительным. Подойдут чугунная сковорода, утятница, казан, чугунная или керамическая сковорода-гриль, кастрюля с толстым дном и антипригарным покрытием.
Для приготовления капусты в духовке понадобится чугунная жаровня, специальная керамическая или стеклянная посуда (жаропрочная). Вместо крышки емкость можно накрыть фольгой.
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