Как украсить куличи на Пасху своими руками

Оригинальные идеи украшения куличей с видео

Кулич – один из главных атрибутов Пасхи. Его можно испечь самостоятельно или купить. Причем, в магазинах продают как уже украшенные куличи, так и простые, которые можно декорировать самостоятельно.

Выбор для декора очень разнообразный, а те, кто против магазинных украшений, используют подручные: это орехи, сухофрукты и семечки. Пищевой технолог Елена Сидоренко рекомендует выбирать именно такой, натуральный декор. А если все же отдадите предпочтение искусственному, используйте его в небольшом количестве. Лучший вариант – мелкая посыпка, а вот сахарные фигурки и цветочки употреблять в пищу не стоит.

Когда вы покупаете такую посыпку, обращайте внимание на состав. Искусственных красителей должно быть как можно меньше, не больше двух. Также контролируйте, сколько такой посыпки съедят ваши дети. Чрезмерное количество – больше 100 граммов – может вызвать аллергию.

Кроме кондитерской посыпки, для декора пасхальной выпечки можно использовать сублимированные ягоды, сушеные розы, миндальные лепестки, безе, шоколадную или фисташковую крошку. Пасхальные куличи также украшают маршмэллоу: жевательный зефир прикрепляют на верхушку или делают из него мастику.

Как украсить куличи Фото: Depositphotos

Подавать праздничную выпечку следует на большой тарелке, на которой по периметру можно выложить раскрашенные яйца.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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