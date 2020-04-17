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Как украсить куличи на Пасху своими руками

Оригинальные идеи украшения куличей с видео

Ирина Павлина
Сегодня, 12:59

Кулич – один из главных атрибутов Пасхи. Его можно испечь самостоятельно или купить. Причем, в магазинах продают как уже украшенные куличи, так и простые, которые можно декорировать самостоятельно.

Выбор для декора очень разнообразный, а те, кто против магазинных украшений, используют подручные: это орехи, сухофрукты и семечки. Пищевой технолог Елена Сидоренко рекомендует выбирать именно такой, натуральный декор. А если все же отдадите предпочтение искусственному, используйте его в небольшом количестве. Лучший вариант – мелкая посыпка, а вот сахарные фигурки и цветочки употреблять в пищу не стоит.

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Когда вы покупаете такую посыпку, обращайте внимание на состав. Искусственных красителей должно быть как можно меньше, не больше двух. Также контролируйте, сколько такой посыпки съедят ваши дети. Чрезмерное количество – больше 100 граммов – может вызвать аллергию.

Кроме кондитерской посыпки, для декора пасхальной выпечки можно использовать сублимированные ягоды, сушеные розы, миндальные лепестки, безе, шоколадную или фисташковую крошку. Пасхальные куличи также украшают маршмэллоу: жевательный зефир прикрепляют на верхушку или делают из него мастику.

Как украсить куличи
Как украсить куличи
Фото: Depositphotos

Подавать праздничную выпечку следует на большой тарелке, на которой по периметру можно выложить раскрашенные яйца.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Источник: Сегодня
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