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Как украсить пасхальные яйца: лучшие идеи весеннего декора

Яйца принято красить в Чистый четверг и Великую субботу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Пасхальные яйца
Пасхальные яйца
Фото: Depositphotos

Православная Пасха 2019 наступит 28 апреля. Для христиан во всем мире этот праздник – символ настоящей весны, обновления и торжества жизни. Пасху традиционно отмечают с размахом: готовят особые блюда и делают крашенки. В магазинах продается немало наборов для окрашивания и декора яиц. Но сделать по-настоящему оригинальные писанки и крашенки можно, только если проявить свою фантазию.

Пасхальное яйцо – символ жизни

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Пасхальные писанки
Фото: pixabay.com

Еще до возникновения христианства яйцо считалось символом жизни, плодородия. Древние греки задумывались над вопросом, что было раньше, яйцо или курица, в Риме зародилось выражение "ab ovo" – "от яйца", что значит "с самого начала", а на Руси принято было закладывать яйцо в фундамент дома, чтобы строительство шло удачно, а жизнь в этом доме была счастливой. С распространением христианства распространился также обычай красить и дарить близким яйца в течение пасхальной недели.

Конечно, яйца появляются на столах не только на Пасху. Этот полезный диетический продукт содержит белки, жиры, множество витаминной, минеральных веществ и ценных аминокислот. Отношение диетологов к яйцам неоднозначно: некоторые советуют клиентам яичные диеты для похудения, другие пугают высоким содержанием холестерина в желтках. Но, так или иначе, яйца в натуральном виде или в составе блюд занимают существенное место в рационе современного человека. А уж на Пасху съесть расписное яичко позволяют себе даже те, кто обычно отказывает себе в этом продукте.

Крашенки на Пасху

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Яйца, крашеные луковой шелухой
Фото: pixabay.com

Пасхальные яйца можно разделить на две группы: крашеные (так называемые "крашенки") и расписные, разрисованные от руки "писанки". Крашеные яйца приготовить проще всего. Нужно только купить яйца белого, а не бежевого цвета. Можно использовать как синтетические красители, которые накануне Пасхи продаются в каждом магазине, так и натуральные. Например, красивый коричнево-бронзовый колер придает яйцам луковая шелуха. Если использовать шелуху красного лука, яйца будут иметь насыщенно-бордовый или даже фиолетовый цвет.

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Яйца, крашеные куркумой
Фото: pixabay.com

Золотисто-желтый цвет придает яйцам отвар куркумы. Если замочить отваренные яйца в соке свеклы или клюквы, скорлупа приобретет розовый оттенок. Для придания яйцам глубокого синего оттенка понадобится сок краснокочанной капусты, смешанный с водой и уксусом. Также для окраски можно использовать цветные лоскутки, разноцветные шелковые нити, даже фантики. Можно наклеить на яйцо вырезанный из бумаги мотив, в после прокрасить яичко и снять бумагу – на цветной скорлупке будет выделяться белоснежный рисунок.

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Крашенки на Пасху
Фото: pixabay.com

Иногда яйца варят прямо в воде с красителем, в других случаях яйцо нужно сначала сварить в подсоленной воде, а потом замочить в краске. Часто в краситель добавляют уксус, который растворяет кальций в яичной скорлупе и делает скорлупки пористыми.

Крашеные яйца натирают растительным маслом или воском и полируют тряпочкой для придания им привлекательного блеска. А чтобы сделать яйцо еще более красивым, его можно дополнительно украсить.

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Пасхальные яйца с рисунком

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Писанки на Пасху
Фото: pixabay.com

Чем расписывать яйца? Лучше всего, конечно, использовать натуральные красители или пищевые краски, но создать с их помощью красивые тонкие узоры вряд ли удастся. Обычные же краски или фломастеры могут проникать в скорлупу и окрашивать белок яйца. Конечно, это не обязательно вызовет отравление тех, кто отведает "писанку", но вряд ли яйцо в цветных разводах вызовет у кого-то аппетит.

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Яйца с наклейками
Фото: pixabay.com

Хорошим вариантом могут стать наклейки. Они бывают нескольких видов: переводные картинки, термонаклейки и обычные небольшие наклейки. Переводные картинки знакомы всем с детства: надо намочить такую картинку и сдвинуть нанесенное на тонкую пленку изображение с бумажной основы на яичную скорлупу. Термонаклейки представляют собой склеенную в цилиндр пленку с нанесенными на нее узорами. Этот цилиндр надевают на вареное яйцо и окунают его на несколько секунд в кипяток. Под воздействием высокой температуры пленка становится мягкой и обтягивает яйцо сверху донизу. Полученные таким образом "писанки" выглядят необычайно декоративно. С обычными наклейками управиться еще проще: даже маленький ребенок справится с тем, чтобы снять наклейку с бумажной основы и приклеить ее на яичную скорлупу.

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Пасхальные яйца
Фото: pixabay.com

Иногда писаные яйца настолько красивы, что их даже жалко есть. Для создания настоящих произведений искусства лучше использовать на вареные яйца, а пустую яичную скорлупу. Содержимое такой скорлупки используется для приготовления блюд, а скорлупа окрашивается, покрывается узорами и лакируется. Разумеется, для росписи такого декоративного яйца можно использовать не только пищевые красители, а самые разные краски.

Украшение пасхальных яиц

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Пасхальные яйца с блестками
Фото: pixabay.com

Разноцветные яйца выглядят очень симпатично, но их можно сделать еще привлекательнее, если проявить фантазию. Можно использовать для украшения практически все. Например, можно покрыть яйца блестками – и они в буквальном смысле слова засияют. А можно просто обвязать каждое яйцо атласной ленточкой (для надежности лучше зафиксировать края ленточки клеем) и завязать красивые банты.

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Пасхальные яйца с лентами
Фото: pixabay.com

Очень нарядно выглядят яйца, намазанные клеем и обвалянные в бисере, пайетках, мелких блестках. Можно создавать оригинальные композиции из бусинок, лент, кружева. Но лучше всего украшать таким образом не вареные яйца, а пустые яичные скорлупки или их имитацию из пластика.

"Фальшивые" яйца на Пасху

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Желейные яйца
Фото: Pinterest

На пасхальном столе уместно смотрятся любые блюда, которые имеют форму яиц. Например, совсем несложно приготовить сладкое или соленое желе в яичных скорлупках. Когда желе застынет, скорлупу можно аккуратно удалить.

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Пасхальные пирожные
Фото: Pinterest

Прекрасно дополнят праздничную трапезу и пирожные в виде яиц. Сделать их очень просто: вырезать из бисквита овальные кусочки, покрыть белой помадкой, а желток сделать из ярко-желтой мармеладки или половинки консервированного абрикоса. Такие пирожные будут прекрасно смотреться, если украсить их первыми весенними цветами или зеленью. Подключайте свою фантазию.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно святить на Пасху в церкви. "Сегодня" также делились рецептом пасхального кулича от Григория Германа.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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Источник: womenclub.ru
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