Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как варить компот из замороженной клубники: три простых рецепта

Рецепты вкусного компота из клубники

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:10
Компот из клубники замороженной
Компот из клубники замороженной
Фото: Depositphotos

Вкусный клубничный компот можно приготовить как из свежих, так и из замороженных ягод. Если вы купили замороженную клубнику в магазине, вам даже не придется ее мыть. Но если вы замораживали ягоды самостоятельно, при необходимости промойте их и удалите листики.

Смотрите видео, как приготовить компот из мандаринов:

Клубнику в компоте можно миксовать с другими ягодами и фруктами: вишней, малиной, ежевикой, персиками и ревенем. Кроме этого, в напиток можно добавить пряности: тертую апельсиновую цедру, ваниль или корицу. 

Простой компот из замороженной клубники

Компот из замороженной клубники классический
Компот из замороженной клубники классический
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Замороженная клубника – 600 г
  • Вода – 3 л
  • Сахар – 200 г

Рецепт приготовления:

  1. Вынуть из морозильной камеры замороженные ягоды. Промыть под проточной водой.
  2. Поставить на огонь кастрюлю с водой и добавить туда сахар. Довести сироп до кипения.
  3. Выложить замороженные ягоды в кипящий сироп.
  4. Довести компот из замороженной клубники до кипения, варить 2-3 минуты, выключить и снять с огня.
  5. Перед подачей на стол компот охладить до комнатной температуры.

Читайте также
Как приготовить желе из компота

Компот из замороженной клубники с апельсином

Клубничный компот с апельсиновой цедрой
Клубничный компот с апельсиновой цедрой
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Замороженная клубника – 500-600 г
  • Вода – 3-4 л
  • Цедра апельсина;
  • Сахар – 5-7 ст. ложек (или по вкусу)

Рецепт приготовления:

  1. В большую кастрюлю налить воды и довести до кипения. 
  2. Замороженную клубнику положить в кастрюлю, закипятить, Всыпать сахар по вкусу. 
  3. Добавить измельченную цедру апельсина и кипятить на медленном огне 2-3 минуты. Перед употреблением дать напитку остыть и настояться.

Компот из замороженной клубники в мультиварке

Клубничный компот в мультиварке
Клубничный компот в мультиварке
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Ягоды клубники – 500-700 г
  • Сахарный песок – по вкусу
  • Лимон – 1 небольшой ломтик
  • Вода – 2,5-3 л

Рецепт приготовления:

  1. Выложить чистую клубнику в чашу мультиварки. 
  2. К ягодам добавить ломтик лимона, лимон предварительно необходимо тщательно вымыть. 
  3. Добавить в чашу мультиварки сахарный песок. 
  4. Залить в чашу воду комнатной температуры. Включить мультиварку на режим "Суп", готовить 45 минут.
  5. После окончания программы, компот оставить под крышкой еще на 30-50 минут. Затем охладить и процедить.

Напомним, ранее мы писали, как сварить компот из абрикосов. "Сегодня" также делились рецептами компотов и варений из вишни.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить желейный торт с малиной: пошаговый рецепт Рецепт малинового мороженого на йогурте Ягодный сезон: в Украине просели цены на голубику Как сохранить вишню на зиму: ТОП-5 рецептов заготовок
клубника ягоды напитки компот заморозка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Моргал мне до последнего вздоха: возлюбленная о смерти Кузнецова
Моргал мне до последнего вздоха: возлюбленная о смерти Кузнецова
Галкин показал пляжное видео с Пугачевой
Галкин показал пляжное видео с Пугачевой
"Моложе Максима лет на 10": Алла Пугачева поразила сеть фото
Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?
Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?

Популярные статьи

Сегодня, 14:15Travel

Куда поехать в июле 2019: необычные курорты в Европе

Сегодня, 13:26Fun

Уловку видят только избранные: оптическая иллюзия поставила сеть в тупик

Сегодня, 10:41Шоу-бизнес

Мамина копия: Регина Тодоренко показала близкого человека

Вчера, 19:46Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 10:01Food

Как питаться при диабете: полезный рацион на каждый день

Вчера, 07:49Fun

Мужчина из-за врачебной ошибки "ожил" на собственных похоронах

3 июляТехно

Не работает Facebook и Instagram: причины крупного сбоя в соцсетях

3 июляEvents

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

3 июляШоу-бизнес

Свадебный образ Регины Тодоренко: появились первые фото

3 июляСтиль

Елена Зеленская примерила роскошную синюю вышиванку в Торонто: фото

3 июляFun

Королева выпускного на асфальте с выбоинами: в сети появилось смешное видео

3 июляШоу-бизнес

В легкой блузе и брюках: новый выход Елены Зеленской в Канаде

3 июляFun

Невероятно: полное солнечное затмение показали на видео из самолета

3 июляПсихология

Гороскоп на 3 июля: все знаки зодиака

2 июляEvents

Солнечное затмение и новолуние 2 июля 2019: что нельзя делать в этот день

2 июляТехно

Солнечное затмение 2 июля: где смотреть космическое событие

Новости партнеров

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»
"Я не говорила о своих родителях, чтобы не обрести лжедрузей"
От чего спасет хурма
От чего спасет хурма
Экс- жена Григорьева-Апполонова рассказала, как бросила артиста
Экс- жена Григорьева-Апполонова рассказала, как бросила артиста
Азиза: «После того случая Тальков не смел взглянуть мне в глаза»
Азиза: «После того случая Тальков не смел взглянуть мне в глаза»
Невестка Алсу нарушила молчание из-за последствий скандала
Невестка Алсу нарушила молчание из-за последствий скандала
Катя Гордон – Ксении Собчак: «Ты старая и страшная»
Катя Гордон – Ксении Собчак: «Ты старая и страшная»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь