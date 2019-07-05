Как варить компот из замороженной клубники: три простых рецепта
Рецепты вкусного компота из клубники
Вкусный клубничный компот можно приготовить как из свежих, так и из замороженных ягод. Если вы купили замороженную клубнику в магазине, вам даже не придется ее мыть. Но если вы замораживали ягоды самостоятельно, при необходимости промойте их и удалите листики.
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Клубнику в компоте можно миксовать с другими ягодами и фруктами: вишней, малиной, ежевикой, персиками и ревенем. Кроме этого, в напиток можно добавить пряности: тертую апельсиновую цедру, ваниль или корицу.
Простой компот из замороженной клубники
Ингредиенты:
- Замороженная клубника – 600 г
- Вода – 3 л
- Сахар – 200 г
Рецепт приготовления:
- Вынуть из морозильной камеры замороженные ягоды. Промыть под проточной водой.
- Поставить на огонь кастрюлю с водой и добавить туда сахар. Довести сироп до кипения.
- Выложить замороженные ягоды в кипящий сироп.
- Довести компот из замороженной клубники до кипения, варить 2-3 минуты, выключить и снять с огня.
- Перед подачей на стол компот охладить до комнатной температуры.
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Компот из замороженной клубники с апельсином
Ингредиенты:
- Замороженная клубника – 500-600 г
- Вода – 3-4 л
- Цедра апельсина;
- Сахар – 5-7 ст. ложек (или по вкусу)
Рецепт приготовления:
- В большую кастрюлю налить воды и довести до кипения.
- Замороженную клубнику положить в кастрюлю, закипятить, Всыпать сахар по вкусу.
- Добавить измельченную цедру апельсина и кипятить на медленном огне 2-3 минуты. Перед употреблением дать напитку остыть и настояться.
Компот из замороженной клубники в мультиварке
Ингредиенты:
- Ягоды клубники – 500-700 г
- Сахарный песок – по вкусу
- Лимон – 1 небольшой ломтик
- Вода – 2,5-3 л
Рецепт приготовления:
- Выложить чистую клубнику в чашу мультиварки.
- К ягодам добавить ломтик лимона, лимон предварительно необходимо тщательно вымыть.
- Добавить в чашу мультиварки сахарный песок.
- Залить в чашу воду комнатной температуры. Включить мультиварку на режим "Суп", готовить 45 минут.
- После окончания программы, компот оставить под крышкой еще на 30-50 минут. Затем охладить и процедить.
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