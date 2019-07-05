Как варить компот из замороженной клубники: три простых рецепта

Рецепты вкусного компота из клубники

Компот из клубники замороженной Фото: Depositphotos

Вкусный клубничный компот можно приготовить как из свежих, так и из замороженных ягод. Если вы купили замороженную клубнику в магазине, вам даже не придется ее мыть. Но если вы замораживали ягоды самостоятельно, при необходимости промойте их и удалите листики.

Смотрите видео, как приготовить компот из мандаринов:

Клубнику в компоте можно миксовать с другими ягодами и фруктами: вишней, малиной, ежевикой, персиками и ревенем. Кроме этого, в напиток можно добавить пряности: тертую апельсиновую цедру, ваниль или корицу.

Простой компот из замороженной клубники

Компот из замороженной клубники классический Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Замороженная клубника – 600 г

Вода – 3 л

Сахар – 200 г

Рецепт приготовления:

Вынуть из морозильной камеры замороженные ягоды. Промыть под проточной водой. Поставить на огонь кастрюлю с водой и добавить туда сахар. Довести сироп до кипения. Выложить замороженные ягоды в кипящий сироп. Довести компот из замороженной клубники до кипения, варить 2-3 минуты, выключить и снять с огня. Перед подачей на стол компот охладить до комнатной температуры.

Читайте также Как приготовить желе из компота

Компот из замороженной клубники с апельсином

Клубничный компот с апельсиновой цедрой Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Замороженная клубника – 500-600 г

Вода – 3-4 л

Цедра апельсина;

Сахар – 5-7 ст. ложек (или по вкусу)

Рецепт приготовления:

В большую кастрюлю налить воды и довести до кипения. Замороженную клубнику положить в кастрюлю, закипятить, Всыпать сахар по вкусу. Добавить измельченную цедру апельсина и кипятить на медленном огне 2-3 минуты. Перед употреблением дать напитку остыть и настояться.

Компот из замороженной клубники в мультиварке

Клубничный компот в мультиварке Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Ягоды клубники – 500-700 г

Сахарный песок – по вкусу

Лимон – 1 небольшой ломтик

Вода – 2,5-3 л

Рецепт приготовления:

Выложить чистую клубнику в чашу мультиварки. К ягодам добавить ломтик лимона, лимон предварительно необходимо тщательно вымыть. Добавить в чашу мультиварки сахарный песок. Залить в чашу воду комнатной температуры. Включить мультиварку на режим "Суп", готовить 45 минут. После окончания программы, компот оставить под крышкой еще на 30-50 минут. Затем охладить и процедить.

Напомним, ранее мы писали, как сварить компот из абрикосов. "Сегодня" также делились рецептами компотов и варений из вишни.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram