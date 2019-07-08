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Как вкусно приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром

Рецепт баклажанов с томатами и сыром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Баклажаны в духовке с помидорами
Баклажаны в духовке с помидорами
Фото: Depositphotos

Баклажаны в духовке с томатами и сыром – это простое и вкусное блюдо, которое нужно успеть приготовить летом. Оно понравится как взрослым, так и детям. 

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:

Запеченные баклажаны можно подавать на гарнир к мясу, рыбе или птице, а можно просто есть вместе с хлебом. В целом, для создания этого кулинарного шедевра достаточно иметь немного свободного времени

Баклажаны, запеченные с помидорами и сыром в духовке

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 1 кг
  • Помидоры – 500 г
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Сыр твердый – 200 г
  • Моцарелла – 200 г
  • Растительное масло – 3 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец – 0,5 ч.л.
  • Сушеный базилик – 0,5 ч.л.

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Рецепт приготовления:

  1. Баклажаны помойте и нарежьте кружочками шириной 1 см. Отварите их на пару в течении 20-25 минут. Переложите на дуршлаг и дайте стечь воде. Овощи можно не отваривать, а нарезать тонкими кружочками и обжарить на сковороде с маслом.
  2. Приготовьте томатный соус. Помидоры помойте, натрите на терке без кожицы. Чеснок пропустите через пресс, добавьте 2 ст.л. масла и базилик.
  3. Противень смажьте оставшимся маслом и выложите слой баклажанов. Залейте томатным соусом и посыпьте тертым сыром. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
  4. Верхний слой не посыпайте тертым сыром. Вместо него выложите тонкие ломтики моцареллы.
  5. Запекайте в духовке при 160 С в течении 35 минут. Блюдо можно подавать горячим, теплым или холодным.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить фаршированный перец. "Сегодня" также делились рецептом греческой мусаки из баклажанов.

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Источник: Сегодня
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