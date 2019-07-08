Как вкусно приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром
Рецепт баклажанов с томатами и сыром
Баклажаны в духовке с томатами и сыром – это простое и вкусное блюдо, которое нужно успеть приготовить летом. Оно понравится как взрослым, так и детям.
Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:
Запеченные баклажаны можно подавать на гарнир к мясу, рыбе или птице, а можно просто есть вместе с хлебом. В целом, для создания этого кулинарного шедевра достаточно иметь немного свободного времени
Баклажаны, запеченные с помидорами и сыром в духовке
Ингредиенты:
- Баклажаны – 1 кг
- Помидоры – 500 г
- Чеснок – 4 зубчика
- Сыр твердый – 200 г
- Моцарелла – 200 г
- Растительное масло – 3 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Перец – 0,5 ч.л.
- Сушеный базилик – 0,5 ч.л.
Рецепт приготовления:
- Баклажаны помойте и нарежьте кружочками шириной 1 см. Отварите их на пару в течении 20-25 минут. Переложите на дуршлаг и дайте стечь воде. Овощи можно не отваривать, а нарезать тонкими кружочками и обжарить на сковороде с маслом.
- Приготовьте томатный соус. Помидоры помойте, натрите на терке без кожицы. Чеснок пропустите через пресс, добавьте 2 ст.л. масла и базилик.
- Противень смажьте оставшимся маслом и выложите слой баклажанов. Залейте томатным соусом и посыпьте тертым сыром. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
- Верхний слой не посыпайте тертым сыром. Вместо него выложите тонкие ломтики моцареллы.
- Запекайте в духовке при 160 С в течении 35 минут. Блюдо можно подавать горячим, теплым или холодным.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить фаршированный перец. "Сегодня" также делились рецептом греческой мусаки из баклажанов.
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Источник: Сегодня