Как вкусно приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром

Рецепт баклажанов с томатами и сыром

Баклажаны в духовке с помидорами Фото: Depositphotos

Баклажаны в духовке с томатами и сыром – это простое и вкусное блюдо, которое нужно успеть приготовить летом. Оно понравится как взрослым, так и детям.

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Запеченные баклажаны можно подавать на гарнир к мясу, рыбе или птице, а можно просто есть вместе с хлебом. В целом, для создания этого кулинарного шедевра достаточно иметь немного свободного времени

Баклажаны, запеченные с помидорами и сыром в духовке

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 кг

Помидоры – 500 г

Чеснок – 4 зубчика

Сыр твердый – 200 г

Моцарелла – 200 г

Растительное масло – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец – 0,5 ч.л.

Сушеный базилик – 0,5 ч.л.

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Рецепт приготовления:

Баклажаны помойте и нарежьте кружочками шириной 1 см. Отварите их на пару в течении 20-25 минут. Переложите на дуршлаг и дайте стечь воде. Овощи можно не отваривать, а нарезать тонкими кружочками и обжарить на сковороде с маслом. Приготовьте томатный соус. Помидоры помойте, натрите на терке без кожицы. Чеснок пропустите через пресс, добавьте 2 ст.л. масла и базилик. Противень смажьте оставшимся маслом и выложите слой баклажанов. Залейте томатным соусом и посыпьте тертым сыром. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой не посыпайте тертым сыром. Вместо него выложите тонкие ломтики моцареллы. Запекайте в духовке при 160 С в течении 35 минут. Блюдо можно подавать горячим, теплым или холодным.

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