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Как вкусно приготовить креветки в сливочно-чесночном соусе

Готовим креветки со сливками, белым вином и чесноком

Ирина Павлина
Сегодня, 10:09

Креветки обладают не только потрясающим вкусом, но и массой полезных свойств. Это богатый источник белка, в них есть кальций, необходимый для костной ткани. В деликатесе содержится большое количество йода, который предотвращает заболевания щитовидной железы.

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Один из лучших способов приготовить креветки – это потушить их в сливочно-чесночным соусом с добавлением вина. Получается легкое и ароматное блюдо, которое можно подать на праздничный ужин.

Креветки в сливочном соусе с чесноком

Креветки с чесноком и сливками
Креветки с чесноком и сливками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 140 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г крупных креветок
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 50 мл белого вина
  • 400 мл сливок высокой жирности
  • 100 г пармезана (или любого твердого сыра)
  • Паприка, свежая зелень, перец и соль по вкусу

Смотрите видео, как приготовить тайскую лапшу с креветками:

Способ приготовления:

  1. Очистить креветки: удалить голову, хвост, "ноги" и снять панцирь, удалить кишечную вену. Она темного цвета и хорошо заметна. На креветке надо сделать небольшой надрез, кончиком ножа поддеть вену и вынуть.
  2. После обработки морепродукты лучше уложить в ледяную воду.
  3. Хорошо разогреть сковороду или сотейник с растительным маслом. Как только масло прогреется, креветки можно выкладывать в сотейник, приправив их солью и перцем. Обжаривание не должно быть длительным, иначе креветки станут сухими и жесткими. В среднем этот процесс занимает около четырех минут.
  4. После окончания обжаривания креветки нужно вынуть из сотейника и выложить на их место лук, нарезанный небольшими кубиками, и измельченный зубчик чеснока. Обжаривать лук следует до золотистого оттенка.
  5. Затем к луково-чесночной смеси требуется влить вино и тушить ее до тех пор, пока не испарится треть жидкости. Сразу же после этого в сотейник необходимо добавить сливки и готовить еще пару минут. Во все время приготовления соус нужно периодически помешивать, чтобы избежать его пригорания.
  6. Спустя этот промежуток времени к соусу нужно прибавить сыр, натертый на терке, и приправить паприкой, солью и перцем, после чего продолжить тушение еще три минуты и добавить готовых креветок.
  7. Тушить блюдо нужно еще несколько минут, а потом выключить и оставить под закрытой крышкой на некоторое время. Если креветки имеют форму буквы "С" – значит готовые, если свернулись в "О" – вы их передержали.
  8. Подавать морепродукты в сливочно-чесночном соусе следует, украсив зеленью. Они могут выступать как самостоятельное блюдо, а можно сопроводить их подходящим гарниром, например пастой.

Полезный совет

Чтобы разнообразить вкус блюда, рекомендуется сочетать креветки с другими морепродуктами, например, с морскими гребешками и кусочками омаров. Их ароматы хорошо дополняют друг друга и отлично сочетаются со сливочно-чесночным соусом.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом салата из креветок с черри и рукколой. Мы также писали, как приготовить пасту с креветками и цукини.

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Источник: domashniy.ru
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