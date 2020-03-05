Как вкусно приготовить креветки в сливочно-чесночном соусе
Готовим креветки со сливками, белым вином и чесноком
Креветки обладают не только потрясающим вкусом, но и массой полезных свойств. Это богатый источник белка, в них есть кальций, необходимый для костной ткани. В деликатесе содержится большое количество йода, который предотвращает заболевания щитовидной железы.
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Один из лучших способов приготовить креветки – это потушить их в сливочно-чесночным соусом с добавлением вина. Получается легкое и ароматное блюдо, которое можно подать на праздничный ужин.
Креветки в сливочном соусе с чесноком
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 140 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г крупных креветок
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 50 мл белого вина
- 400 мл сливок высокой жирности
- 100 г пармезана (или любого твердого сыра)
- Паприка, свежая зелень, перец и соль по вкусу
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Способ приготовления:
- Очистить креветки: удалить голову, хвост, "ноги" и снять панцирь, удалить кишечную вену. Она темного цвета и хорошо заметна. На креветке надо сделать небольшой надрез, кончиком ножа поддеть вену и вынуть.
- После обработки морепродукты лучше уложить в ледяную воду.
- Хорошо разогреть сковороду или сотейник с растительным маслом. Как только масло прогреется, креветки можно выкладывать в сотейник, приправив их солью и перцем. Обжаривание не должно быть длительным, иначе креветки станут сухими и жесткими. В среднем этот процесс занимает около четырех минут.
- После окончания обжаривания креветки нужно вынуть из сотейника и выложить на их место лук, нарезанный небольшими кубиками, и измельченный зубчик чеснока. Обжаривать лук следует до золотистого оттенка.
- Затем к луково-чесночной смеси требуется влить вино и тушить ее до тех пор, пока не испарится треть жидкости. Сразу же после этого в сотейник необходимо добавить сливки и готовить еще пару минут. Во все время приготовления соус нужно периодически помешивать, чтобы избежать его пригорания.
- Спустя этот промежуток времени к соусу нужно прибавить сыр, натертый на терке, и приправить паприкой, солью и перцем, после чего продолжить тушение еще три минуты и добавить готовых креветок.
- Тушить блюдо нужно еще несколько минут, а потом выключить и оставить под закрытой крышкой на некоторое время. Если креветки имеют форму буквы "С" – значит готовые, если свернулись в "О" – вы их передержали.
- Подавать морепродукты в сливочно-чесночном соусе следует, украсив зеленью. Они могут выступать как самостоятельное блюдо, а можно сопроводить их подходящим гарниром, например пастой.
Полезный совет
Чтобы разнообразить вкус блюда, рекомендуется сочетать креветки с другими морепродуктами, например, с морскими гребешками и кусочками омаров. Их ароматы хорошо дополняют друг друга и отлично сочетаются со сливочно-чесночным соусом.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом салата из креветок с черри и рукколой. Мы также писали, как приготовить пасту с креветками и цукини.
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