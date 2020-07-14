Как вкусно приготовить куриные ножки: ТОП-5 рецептов для ужина

Рецепты вкусных и оригинальных блюд из куриных голеней

Куриные ножки очень популярны благодаря своей доступности. Их отваривают и жарят, тушат и запекают. Из куриных голеней готовят закуски и супы, их маринуют для гриля и барбекю, обжаривают во фритюре и на сковороде.

Мы подготовили для вас подборку интересных рецептов, которые подскажут вам, как приготовить куриные ножки в духовке и на плите.

Куриные ножки в духовке с молодым картофелем

Куриные ножки в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

800 г мелкого молодого картофеля

12 куриных голеней

600 г помидоров черри (можно разных цветов)

Морская соль – по вкусу

Свежемолотый черный перец – по вкусу

Оливковое масло

Пучок свежего орегано или базилика (только листья)

Красный винный уксус – по вкусу

Способ приготовления:

Картофель по желанию очистить и отварить до готовности. Пока варится картошка, разогреть духовку до 200 ºС. Куриные ножки сбрызнуть оливковым маслом, посыпать солью и перцем, перемешать. Разогреть большую сковороду, в которую поместится все мясо в один слой. Жарить на сильном огне, помешивая, почти до полной готовности, около 10 минут. Если у вас нет сковороды подходящего размера, можно обжарить курицу в несколько приемов. Переложить мясо шумовкой в жаропрочную форму или блюдо. Наколоть помидоры острым ножом и поместить на минуту в кипяток. Затем дать им немного остыть и снять кожицу. Откинуть картофель на дуршлаг, слегка раздавить каждый клубень. Растереть в ступке большую часть листьев орегано или базилика со щепоткой соли. Влить 4 ст. л. оливкового масла, добавить немного уксуса и перца. Еще раз перетереть и добавить к курице вместе с картофелем, помидорами и оставшейся зеленью. Аккуратно перемешать. Выложить все в один слой в подходящий по размеру противень или форму. Запекать в духовке до румяной корочки, примерно 40 минут. Подавать запеченную курицу горячей, можно на салатных листьях.

Куриные ножки с апельсинами в духовке

Куриные голени в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

10-12 куриных голеней

1 апельсин

Для маринада:

Сок 1 апельсина

1-2 ст. л. оливкового масла

2 ч. л. гранулированного чеснока

1 ч. л. сушеного базилика

1 ч. л. куркумы

1 ч. л. сладкой молотой паприки

0,5 ч. л. острой молотой паприки

0,5 ч. л. свежемолотого черного перца

0,5 ч.л. молотого имбиря

Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

С голеней сдвинуть кожу, чтобы маринад лучше пропитал мясо. Смешать все ингредиенты для маринада, выложить голени в пакет с застежкой, залить маринадом, тщательно перемешать. Убрать пакет в холодильник минимум на 1 час. Во время маринования обязательно несколько раз перемешать мясо. Перед запеканием заранее вынуть пакет из холодильника, отряхнуть с голеней маринад (маринад сохранить!), кожу вернуть на место. Апельсин нарезать толстыми ломтиками, косточки удалить. Духовку разогреть до 180-200 °С. Противень застелить бумагой для выпечки, разложить голени в один слой, между ними положить ломтики апельсина. Запекать голени до готовности. Это займет около 40 минут, смазывая каждые 10 минут маринадом. Запеченные куриные ножки вкусно есть вместе с отварным рисом, булгуром, кускусом или картофельным пюре. Их также можно подать с овощным салатом.

Куриные ножки с лимоном и чесноком на сковороде

Куриные ножки на сковороде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Соль, перец

10-16 куриных голеней

1 столовая ложка оливкового масла

4 столовые ложки сливочного масла

3 зубчика чеснока, мелко нарезанных

Цедра 1 лимона плюс 1 столовая ложка лимонного сока

2 столовые ложки петрушки, нарезанной

Способ приготовления:

Щедро натрите куриные ножки солью и перцем и оставьте при комнатной температуре на 30 минут. Обсушите бумажным полотенцем. Нагрейте сковороду диаметром 30 см с толстым дном (желательно не с антипригарным покрытием) на среднем огне. Если у вас недостаточно большая сковорода, используйте две сковороды поменьше. Добавьте оливковое масло и половину сливочного масла. Когда масло вспенится, обжарьте ножки со всех сторон порциями; переложите на тарелку. Уменьшите огонь до среднего-низкого, верните все куриные ножки обратно в сковороду. Накройте крышкой и готовьте в течение 20-25 минут, переворачивая ножки каждые 5-10 минут для равномерного приготовления. Снимите крышку и добавьте оставшееся масло, чеснок, цедру лимона и лимонный сок. Аккуратно встряхните, чтобы смесь покрыла все ножки. Снимите сковороду с огня и дать постоять несколько минут. Посыпьте ножки петрушкой и подавайте горячими.

Куриные ножки с летними овощами по рецепту Гордона Рамзи

Запеченные куриные ножки в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

4 куриных окорочка

1 средний баклажан

2 кабачка

4 помидора-сливки или 200 г консервированных томатов в собственном соку

2 шт. лука-шалота

2 зубчика чеснока

4 ст.л. оливкового масла и еще немного для подачи

1 стакан сухого белого вина

Несколько веточек тимьяна

Несколько веточек розмарина

Соль, свежемолотый перец

Способ приготовления:

Баклажаны нарезать кубиками, посыпать солью, выложить в дуршлаг и оставить на 30 минут. Промыть овощи холодной водой и обсушить бумажными полотенцами. В сковороде с толстым дном разогреть 2 ст.л. оливкового масла. Курицу посолить, поперчить и выложить в сковороду кожей вниз. Жарить 3-4 минуты до золотистого цвета, перевернуть и готовить еще несколько минут. Переложить на тарелку. Добавить оставшееся масло в сковороду и выложить в нее крупно порубленный лук-шалот, раздавленный чеснок, баклажаны и несколько веточек тимьяна и розмарина. Готовить 5-7 минут, помешивая, пока лук не станет прозрачным, а баклажаны слегка мягкими. Хорошо посолить и поперчить. Добавить порезанные кабачки, влить белое вино и тушить, пока жидкость не выпарится наполовину. Выложить овощи в форму для запекания. Добавить нарезанные помидоры, очищенные от кожицы и семян. Сверху разложить поджаренные куриные ножки. Сбрызнуть оливковым маслом, посыпать листиками тимьяна и розмарина. Запекать в разогретой до 190 °С духовке до готовности курицы.

Куриные ножки по-гавайски

Курица по-гавайски Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 30 минут

Ингредиенты:

500 г банка ананасов в сиропе

10 г соуса чили или острой аджики

2 зубчика чеснока

100 мл яблочного уксуса

100 мл сиропа от ананасов

150 г сахара

6-8 куриных ножек

Способ приготовления:

Обжариваем ананасы до образования коричневой "подгоревшей" корочки. Пока ананасы обжариваются, можно сделать остро-сладкий соус. В небольшой ковшик выливаем уксус и доводим его до кипения. Как только уксус закипел, засыпаем сахар. После того, как сахар растворился, а соус немного загустел, закидываем соус чили (или аджику) и мелко нарубленный чеснок. Ножки выкладываем на противень, солим и перчим со всех сторон. Заливаем слегка остывшим соусом ножки и раскладываем ананасы. Противень отправляем в разогретую заранее до 120-140 °С духовку на 20 минут. Через 20 минут ножки переворачиваем, поднимаем температуру до 180-200 °C и отправляем ножки обратно в печь на 30–40 минут. Следим, чтобы они не подгорели. Перекладываем готовую курицу с ананасами в тарелку, наливаем сверху соус.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные голени в сметане, а также делились рецептом паприкаша с куриными ножками.

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