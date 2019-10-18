Как вкусно приготовить лосося: рецепт от Кортни Кардашьян

Рецепт запеченной рыбы от старшей сестры Ким Кардашьян

Кортни Кардашьян Фото: instagram.com/kourtneykardash

Лосось богат жирными кислотами омега-3 и насыщен другими питательными витаминами и минералами. Это отличный источник белка и здоровая альтернатива мясу и птице.

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Кортни Кардашьян советует покупать дикого лосося, потому что в нем меньше загрязняющих веществ и канцерогенных токсинов, чем в лососе, выращенном на ферме. Она готовит красную рыбу в медовой глазури с добавлением куркумы.

Лосось в медовой глазури с куркумой

Фото: poosh.com

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

680-900 г сырого лосося

1 чайная ложка розовой соли

1/2 чайной ложки перца

2 чайные ложки куркумы

1,5 столовые ложки меда манука

2 столовые ложки оливкового масла

Сок из 1 большого лимона

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 175 °С. Поместить лосося в стеклянную форму для запекания и приправить солью, перцем и куркумой. Полить медом и постараться равномерно распределить его ложкой. Сбрызнуть рыбу оливковым маслом и полить лимонным соком. Не накрывая, запекать лосося 30 минут, затем включить режим бройл на 5 минут. Готово! Можно подавать.

Чем полезна куркума для здоровья

Согласно исследованиям, куркумин, содержащийся в индийской пряности, способен улучшить память и настроение, а также облегчить симптомы депрессии.

Активный ингредиент куркумы – куркумин – наиболее известен благодаря своей способности уменьшать воспаление. Поэтому куркуму рассматривают как средство для облегчения головной и мышечной боли. Кроме этого, куркумин помогает ускорить заживление ран, уменьшить воспаление в суставах и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Куркума повышает эластичность кожи и стимулирует рост новых клеток благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Она делает кожу светлее и борется с пигментацией.

Напомним, ранее мы делились рецептом тыквенного супа с куркумой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить полезный салат от Кортни Кардашьян.

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