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Как вкусно приготовить лосося: рецепт от Кортни Кардашьян

Рецепт запеченной рыбы от старшей сестры Ким Кардашьян

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35
Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян
Фото: instagram.com/kourtneykardash

Лосось богат жирными кислотами омега-3 и насыщен другими питательными витаминами и минералами. Это отличный источник белка и здоровая альтернатива мясу и птице.

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Кортни Кардашьян советует покупать дикого лосося, потому что в нем меньше загрязняющих веществ и канцерогенных токсинов, чем в лососе, выращенном на ферме. Она готовит красную рыбу в медовой глазури с добавлением куркумы.

Лосось в медовой глазури с куркумой

Фото: poosh.com

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 680-900 г сырого лосося
  • 1 чайная ложка розовой соли
  • 1/2 чайной ложки перца
  • 2 чайные ложки куркумы
  • 1,5 столовые ложки меда манука
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Сок из 1 большого лимона

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Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 175 °С.
  2. Поместить лосося в стеклянную форму для запекания и приправить солью, перцем и куркумой.
  3. Полить медом и постараться равномерно распределить его ложкой.
  4. Сбрызнуть рыбу оливковым маслом и полить лимонным соком.
  5. Не накрывая, запекать лосося 30 минут, затем включить режим бройл на 5 минут.
  6. Готово! Можно подавать.

Чем полезна куркума для здоровья

  • Согласно исследованиям, куркумин, содержащийся в индийской пряности, способен улучшить память и настроение, а также облегчить симптомы депрессии.
  • Активный ингредиент куркумы – куркумин – наиболее известен благодаря своей способности уменьшать воспаление. Поэтому куркуму рассматривают как средство для облегчения головной и мышечной боли. Кроме этого, куркумин помогает ускорить заживление ран, уменьшить воспаление в суставах и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Куркума повышает эластичность кожи и стимулирует рост новых клеток благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Она делает кожу светлее и борется с пигментацией.

Напомним, ранее мы делились рецептом тыквенного супа с куркумой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить полезный салат от Кортни Кардашьян.

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Источник: Сегодня
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