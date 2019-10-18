Как вкусно приготовить лосося: рецепт от Кортни Кардашьян
Рецепт запеченной рыбы от старшей сестры Ким Кардашьян
Лосось богат жирными кислотами омега-3 и насыщен другими питательными витаминами и минералами. Это отличный источник белка и здоровая альтернатива мясу и птице.
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Кортни Кардашьян советует покупать дикого лосося, потому что в нем меньше загрязняющих веществ и канцерогенных токсинов, чем в лососе, выращенном на ферме. Она готовит красную рыбу в медовой глазури с добавлением куркумы.
Лосось в медовой глазури с куркумой
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 680-900 г сырого лосося
- 1 чайная ложка розовой соли
- 1/2 чайной ложки перца
- 2 чайные ложки куркумы
- 1,5 столовые ложки меда манука
- 2 столовые ложки оливкового масла
- Сок из 1 большого лимона
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Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 175 °С.
- Поместить лосося в стеклянную форму для запекания и приправить солью, перцем и куркумой.
- Полить медом и постараться равномерно распределить его ложкой.
- Сбрызнуть рыбу оливковым маслом и полить лимонным соком.
- Не накрывая, запекать лосося 30 минут, затем включить режим бройл на 5 минут.
- Готово! Можно подавать.
Чем полезна куркума для здоровья
- Согласно исследованиям, куркумин, содержащийся в индийской пряности, способен улучшить память и настроение, а также облегчить симптомы депрессии.
- Активный ингредиент куркумы – куркумин – наиболее известен благодаря своей способности уменьшать воспаление. Поэтому куркуму рассматривают как средство для облегчения головной и мышечной боли. Кроме этого, куркумин помогает ускорить заживление ран, уменьшить воспаление в суставах и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Куркума повышает эластичность кожи и стимулирует рост новых клеток благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Она делает кожу светлее и борется с пигментацией.
Напомним, ранее мы делились рецептом тыквенного супа с куркумой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить полезный салат от Кортни Кардашьян.
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