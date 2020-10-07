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Как вкусно приготовить рыбу: рецепт хека с необычным томатным гарниром

Сегодня, 13:02

Ароматный гарнир из помидоров черри прекрасно оттеняет вкус морской рыбы

Жареная рыба с помидорами, чесноком, специями и зеленью – идеальный ужин для буднего дня. Это блюдо готовится в одной посуде, требует минимум усилий и получается очень вкусным.

Хек с гарниром из помидоров

Хек с томатами
Хек с томатами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 73 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 филе хека
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 200 г помидоров черри
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. уксуса
  • 1 ст.л. сахара
  • 50 г сливочного масла
  • Зеленый лук и другая зелень на ваш выбор
  • Корица

Способ приготовления:

  1. Налейте в сковороду оливковое масло.
  2. Филе хека натрите солью и перцем, выложите в холодную сковороду.
  3. Разломайте палочку корицы на четыре части, добавьте в сковороду. Включите плиту. Сначала на минимальный огонь, потом постепенно увеличьте нагрев.
  4. Разрежьте очищенные зубчики чеснока пополам, добавьте в сковороду.
  5. Зелень мелко порубите.
  6. Переверните рыбу и обжарьте с другой стороны. Переложите ее на тарелку.
  7. Уберите из сковородки все, кроме чеснока. Добавьте целые помидоры черри, уксус и сахар. Быстро обжарьте.
  8. Добавьте зелень и сливочное масло.

Как подавать блюдо

Подавайте рыбу вместе с гарниром из помидоров.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы делились рецептом рыбы в сливочно-горчичном соусе, а также писали, как приготовить греческий рыбный суп.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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