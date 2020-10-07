Как вкусно приготовить рыбу: рецепт хека с необычным томатным гарниром

Ароматный гарнир из помидоров черри прекрасно оттеняет вкус морской рыбы

Жареная рыба с помидорами, чесноком, специями и зеленью – идеальный ужин для буднего дня. Это блюдо готовится в одной посуде, требует минимум усилий и получается очень вкусным.

Хек с гарниром из помидоров

Хек с томатами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

73 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 филе хека

3 ст.л. оливкового масла

200 г помидоров черри

3 зубчика чеснока

1 ст.л. уксуса

1 ст.л. сахара

50 г сливочного масла

Зеленый лук и другая зелень на ваш выбор

Корица

Способ приготовления:

Налейте в сковороду оливковое масло. Филе хека натрите солью и перцем, выложите в холодную сковороду. Разломайте палочку корицы на четыре части, добавьте в сковороду. Включите плиту. Сначала на минимальный огонь, потом постепенно увеличьте нагрев. Разрежьте очищенные зубчики чеснока пополам, добавьте в сковороду. Зелень мелко порубите. Переверните рыбу и обжарьте с другой стороны. Переложите ее на тарелку. Уберите из сковородки все, кроме чеснока. Добавьте целые помидоры черри, уксус и сахар. Быстро обжарьте. Добавьте зелень и сливочное масло.

Как подавать блюдо

Подавайте рыбу вместе с гарниром из помидоров.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы делились рецептом рыбы в сливочно-горчичном соусе, а также писали, как приготовить греческий рыбный суп.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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