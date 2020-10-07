Как вкусно приготовить рыбу: рецепт хека с необычным томатным гарниром
Ароматный гарнир из помидоров черри прекрасно оттеняет вкус морской рыбы
Жареная рыба с помидорами, чесноком, специями и зеленью – идеальный ужин для буднего дня. Это блюдо готовится в одной посуде, требует минимум усилий и получается очень вкусным.
Хек с гарниром из помидоров
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 73 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 филе хека
- 3 ст.л. оливкового масла
- 200 г помидоров черри
- 3 зубчика чеснока
- 1 ст.л. уксуса
- 1 ст.л. сахара
- 50 г сливочного масла
- Зеленый лук и другая зелень на ваш выбор
- Корица
Способ приготовления:
- Налейте в сковороду оливковое масло.
- Филе хека натрите солью и перцем, выложите в холодную сковороду.
- Разломайте палочку корицы на четыре части, добавьте в сковороду. Включите плиту. Сначала на минимальный огонь, потом постепенно увеличьте нагрев.
- Разрежьте очищенные зубчики чеснока пополам, добавьте в сковороду.
- Зелень мелко порубите.
- Переверните рыбу и обжарьте с другой стороны. Переложите ее на тарелку.
- Уберите из сковородки все, кроме чеснока. Добавьте целые помидоры черри, уксус и сахар. Быстро обжарьте.
- Добавьте зелень и сливочное масло.
Как подавать блюдо
Подавайте рыбу вместе с гарниром из помидоров.
Более детально – смотрите в сюжете:
Напомним, ранее мы делились рецептом рыбы в сливочно-горчичном соусе, а также писали, как приготовить греческий рыбный суп.
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