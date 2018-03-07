Как вкусно запечь говядину в фольге

Узнайте все о том, как приготовить сочную и мягкую говядину в фольге в духовке

Запекание в фольге делает блюдо не только полезным, но и безумно вкусным. Даже такое мясо, как, например, говядина, которое нередко получается жестким, с помощью фольги удается приготовить нежным и сочным. Главное – это знать несколько секретов приготовления.



Традиционно говядина в фольге запекается одним куском. Если он крупный и его вес больше или около килограмма, то очень важно правильно завернуть мясо. Закрывать фольгу нужно герметично, чтобы предотвратить вытекание сока, который будет выделяться в процессе приготовления.

Прежде чем заворачивать мясо в фольгу, его нужно подготовить: очистить от пленок, лишнего жира, грязи, промыть и обсушить полотенцем. Если в куске говядины присутствуют косточки, необходимо проследить, чтобы они сильно не выпирали и не прорвали фольгу. Это очень важный момент при запекании. Ведь если в процессе приготовления нарушится герметичность фольги, блюдо может получиться невкусным.

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Когда мясо промыто и из него удалены несъедобные части, его можно натирать специями и шпиговать дополнительными ингредиентами: овощами, зеленью, сухофруктами и др. Некоторые хозяйки для большей сочности говядины вкладывают в надрезы тонко нашинкованные кусочки сала или оборачивают мясо беконом. Такие хитрости сделают блюдо более сочным и нежным.

Еще один секрет того, как приготовить вкусную говядину – герметичное обертывание. Для этого нужно взять лист фольги, сложить его пополам для плотности, положить на него мясо и закрыть свободным краем листа. Затем сделать герметичный шов. Края фольги аккуратно, но плотно обжать вокруг говядины, лежащей внутри. В итоге должен получиться пакет из фольги. В процессе приготовления пакет будет нагреваться и расправляться. Самое главное, чтобы "упаковка" не раскрылась и не порвалась, а герметичность сохранилась до конца приготовления. Кстати, импровизированный пакет поможет определить готовность говядины. Когда мясо уже сделается, сгибы фольги почернеют.

Запеченная говядина в фольге

Ингредиенты:

1 кг мяса, лучше всего использовать вырезку, лопатку, грудинку

1 головка чеснока

1 морковь среднего размера

специи по вкусу, для говядины хорошо подойдет черный молотый перец, горчица, орегано и другие травы

Как запечь говядину в фольге:

Итак, мясо должно быть заранее подготовлено: вымыто, очищено и обсушено. Морковь моется, очищается от кожуры и режется тонкими брусочками.

Чеснок нарезается таким же образом. По всей поверхности мяса делаются небольшие надрезы или проколы, туда вставляются подготовленные овощи.

Затем мясо натирается специями, заворачивается в фольгу и отправляется в разогретую до 220°C духовку на 1 час 15 минут.

Через 15-20 минут после начала запекания температуру рекомендуется уменьшить до 200°C. Тем хозяйкам, которые хотят получить мясо с красивой корочкой, нужно открыть фольгу за 5 минут до готовности.

Подаваться такая говядина может как в горячем, так и в холодном виде.

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