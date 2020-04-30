Как вкусно запечь картофель в духовке: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты запеченного картофеля

Запеченная картошка в духовке может быть не только гарниром, но и основным блюдом, если добавить к ней мясо, курицу, сыр или бекон. Идеально приготовленная печеная картошка имеет хрустящую корочку и нежную воздушную мякоть.

Картошка в духовке по-деревенски

Запеченная картошка дольками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кг картофеля

4 ст. л. дижонской горчицы

2 ст. л. растительного масла

1 ст.л. мягкого сливочного масла

2 ст. л. сока лимона

1 головка чеснока

1 щепотка сухого орегано

1 ч. л. лимонной цедры

Крупная морская соль – по вкусу

Способ приготовления:

Картофель тщательно помыть при помощи чистой губки для посуды, разрезать на четвертинки. В отдельной емкости соединить горчицу, растительное масло, лимонный сок, орегано, цедру и соль, тщательно перемешать. Выложить картофель в горчичную смесь, чтобы каждая долька была покрыта ею. Дольки чеснока положить к картофелю и переложить все на противень, сверху разложить кусочки сливочного масла. Поставить противень в духовку, разогретую до 200 ºС, на 20 минут. Затем достать, перевернуть каждый ломтик и поставить обратно в духовку на 15 минут.

Смотрите видео, как готовить картофель на мангале:

Запеченная картошка с мясом

Печеная картошка с мясом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г мякоти свинины

7-8 картофелин

1 луковица

100 г сыра

Растительное масло

Вода

Соль, перец

Зелень

Способ приготовления:

Мясо помыть нарезать кусочками толщиной 1-2 см. Отбить кухонным молотком, присыпать солью и молотым перцем. Отправить в смазанную маслом форму для запекания в один слой. На мясо выложить очищенный и мелко порубленный лук. Добавить 3-4 столовые ложки воды. Выложить сверху слой из тонких ломтиков очищенного картофеля. Еще раз посолить и поперчить, полить растительным маслом. Прикрыть фольгой и запекать в разогретой до 200 ºС духовке в течение 30-40 минут. Картофель должен протыкаться вилкой. Достать блюдо и посыпать его тертым сыром. Вернуть в духовку до появления румяной корочки. Подавать мясо с картошкой к столу, украсив зеленью.

Картофель, запеченный в духовке с чесноком

Печеный картофель с чесноком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

5 ст.л. утиного жира

16 средних картофелин

8 зубчиков чеснока

8 веточек тимьяна

Морская соль

Молотый перец

Способ приготовления:

Положите утиный жир в большую форму для запекания и растопите в духовке. Разогрейте печь до 190 ºС. Нарежьте картофель четвертинками и отварите в подсоленной воде 7-8 минут. Он должен оставаться твердым. Откиньте картофель на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость. Добавьте в форму картофель, посыпьте измельченным чесноком, тимьяном, перцем и морской солью, перемешайте, чтобы картофель со всех сторон покрылся жиром. После этого запекайте картофель в духовке в течение 45 минут, пока он не станет румяным и хрустящим.

Запеченный картофель с курицей

Курица с картошкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

3 куриных грудки или ножки

4 ст. л. оливкового масла

500 г молодого картофеля

4 зубчика чеснока

0,5 ч. л. тимьяна

0,5 ч. л. орегано

0,5 ч. л. базилика

15 г пармезана

125 г моцареллы

150 г черри

Соль, черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

Курицу помойте и выложите на смазанный маслом противень, приправьте солью и перцем. Картофель нарежьте на небольшие кусочки и смешайте с 1 ст. л. оливкового масла и 2 зубчиками измельченного чеснока. Добавьте тимьян, орегано, базилик, тертый пармезан и перец. Перемешайте. Отправьте картофель на противень с курицей. Поверх каждого куска мяса выложите по несколько ломтиков моцареллы. Помидоры черри разрежьте пополам, приправьте 2 зубчиками измельченного чеснока, солью и перцем. Добавьте 2 ст. л. оливкового масла. Перемешайте и выложите все на противень. Запекайте в духовке при температуре 200 ºC до золотистого цвета. Подавайте курицу горячей.

Запеченный картофель с сыром и беконом

Картофельные "гармошки" с беконом и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

2 крупные картофелины

50 г сливочного масла

100 г моцареллы для пиццы

4-6 полосок бекона

2 ст.л. сметаны

2 пера зеленого лука

Укроп – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте картофель. Сделайте в нем частые глубокие надрезы, прорезая поперек почти насквозь. Смажьте клубни сливочным маслом и пеките около часа на застеленном фольгой противне при 180 °С. Нарежьте сыр пластинами. Бекон измельчите и обжарьте на сковороде до хрустящей корочки. Когда картофель будет готов, достаньте из духовки и посыпьте беконом, сверху положите кусочки сыра и поставьте снова в духовку, чтобы сыр расплавился. Подавайте запеченный картофель горячим, смазав сверху сметаной или натуральным йогуртом. Сверху посыпьте закуску свежей зеленью.

Напомним, ранее мы писали, как запечь картошку в духовке в фольге. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить картофельные крокеты с сыром и грибами.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться