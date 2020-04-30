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Как вкусно запечь картофель в духовке: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты запеченного картофеля

Ирина Павлина
Сегодня, 16:05

Запеченная картошка в духовке может быть не только гарниром, но и основным блюдом, если добавить к ней мясо, курицу, сыр или бекон. Идеально приготовленная печеная картошка имеет хрустящую корочку и нежную воздушную мякоть.

Картошка в духовке по-деревенски

Запеченная картошка дольками
Запеченная картошка дольками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 4 ст. л. дижонской горчицы
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ст.л. мягкого сливочного масла
  • 2 ст. л. сока лимона
  • 1 головка чеснока
  • 1 щепотка сухого орегано
  • 1 ч. л. лимонной цедры
  • Крупная морская соль – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Картофель тщательно помыть при помощи чистой губки для посуды, разрезать на четвертинки.
  2. В отдельной емкости соединить горчицу, растительное масло, лимонный сок, орегано, цедру и соль, тщательно перемешать.
  3. Выложить картофель в горчичную смесь, чтобы каждая долька была покрыта ею.
  4. Дольки чеснока положить к картофелю и переложить все на противень, сверху разложить кусочки сливочного масла.
  5. Поставить противень в духовку, разогретую до 200 ºС, на 20 минут. Затем достать, перевернуть каждый ломтик и поставить обратно в духовку на 15 минут.

Смотрите видео, как готовить картофель на мангале:

Запеченная картошка с мясом

Печеная картошка с мясом
Печеная картошка с мясом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г мякоти свинины
  • 7-8 картофелин
  • 1 луковица
  • 100 г сыра
  • Растительное масло
  • Вода
  • Соль, перец
  • Зелень

Способ приготовления:

  1. Мясо помыть нарезать кусочками толщиной 1-2 см. Отбить кухонным молотком, присыпать солью и молотым перцем.
  2. Отправить в смазанную маслом форму для запекания в один слой.
  3. На мясо выложить очищенный и мелко порубленный лук. Добавить 3-4 столовые ложки воды.
  4. Выложить сверху слой из тонких ломтиков очищенного картофеля. Еще раз посолить и поперчить, полить растительным маслом.
  5. Прикрыть фольгой и запекать в разогретой до 200 ºС духовке в течение 30-40 минут. Картофель должен протыкаться вилкой.
  6. Достать блюдо и посыпать его тертым сыром.
  7. Вернуть в духовку до появления румяной корочки.
  8. Подавать мясо с картошкой к столу, украсив зеленью.

Картофель, запеченный в духовке с чесноком

Печеный картофель с чесноком
Печеный картофель с чесноком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 5 ст.л. утиного жира
  • 16 средних картофелин
  • 8 зубчиков чеснока
  • 8 веточек тимьяна
  • Морская соль
  • Молотый перец

Способ приготовления:

  1. Положите утиный жир в большую форму для запекания и растопите в духовке.
  2. Разогрейте печь до 190 ºС.
  3. Нарежьте картофель четвертинками и отварите в подсоленной воде 7-8 минут. Он должен оставаться твердым.
  4. Откиньте картофель на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость.
  5. Добавьте в форму картофель, посыпьте измельченным чесноком, тимьяном, перцем и морской солью, перемешайте, чтобы картофель со всех сторон покрылся жиром.
  6. После этого запекайте картофель в духовке в течение 45 минут, пока он не станет румяным и хрустящим.

Запеченный картофель с курицей

Курица с картошкой
Курица с картошкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 3 куриных грудки или ножки
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • 500 г молодого картофеля
  • 4 зубчика чеснока
  • 0,5 ч. л. тимьяна
  • 0,5 ч. л. орегано
  • 0,5 ч. л. базилика
  • 15 г пармезана
  • 125 г моцареллы
  • 150 г черри
  • Соль, черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Курицу помойте и выложите на смазанный маслом противень, приправьте солью и перцем.
  2. Картофель нарежьте на небольшие кусочки и смешайте с 1 ст. л. оливкового масла и 2 зубчиками измельченного чеснока. Добавьте тимьян, орегано, базилик, тертый пармезан и перец. Перемешайте.
  3. Отправьте картофель на противень с курицей. Поверх каждого куска мяса выложите по несколько ломтиков моцареллы.
  4. Помидоры черри разрежьте пополам, приправьте 2 зубчиками измельченного чеснока, солью и перцем. Добавьте 2 ст. л. оливкового масла. Перемешайте и выложите все на противень.
  5. Запекайте в духовке при температуре 200 ºC до золотистого цвета.
  6. Подавайте курицу горячей.

Запеченный картофель с сыром и беконом

Картофельные "гармошки" с беконом и сыром
Картофельные "гармошки" с беконом и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 2 крупные картофелины
  • 50 г сливочного масла
  • 100 г моцареллы для пиццы
  • 4-6 полосок бекона
  • 2 ст.л. сметаны
  • 2 пера зеленого лука
  • Укроп – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте картофель. Сделайте в нем частые глубокие надрезы, прорезая поперек почти насквозь.
  2. Смажьте клубни сливочным маслом и пеките около часа на застеленном фольгой противне при 180 °С.
  3. Нарежьте сыр пластинами.
  4. Бекон измельчите и обжарьте на сковороде до хрустящей корочки.
  5. Когда картофель будет готов, достаньте из духовки и посыпьте беконом, сверху положите кусочки сыра и поставьте снова в духовку, чтобы сыр расплавился.
  6. Подавайте запеченный картофель горячим, смазав сверху сметаной или натуральным йогуртом.
  7. Сверху посыпьте закуску свежей зеленью.

Напомним, ранее мы писали, как запечь картошку в духовке в фольге. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить картофельные крокеты с сыром и грибами.

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Источник: Сегодня
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