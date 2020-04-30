Как вкусно запечь картофель в духовке: ТОП-5 рецептов
Лучшие рецепты запеченного картофеля
Запеченная картошка в духовке может быть не только гарниром, но и основным блюдом, если добавить к ней мясо, курицу, сыр или бекон. Идеально приготовленная печеная картошка имеет хрустящую корочку и нежную воздушную мякоть.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 4 ст. л. дижонской горчицы
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 ст.л. мягкого сливочного масла
- 2 ст. л. сока лимона
- 1 головка чеснока
- 1 щепотка сухого орегано
- 1 ч. л. лимонной цедры
- Крупная морская соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- Картофель тщательно помыть при помощи чистой губки для посуды, разрезать на четвертинки.
- В отдельной емкости соединить горчицу, растительное масло, лимонный сок, орегано, цедру и соль, тщательно перемешать.
- Выложить картофель в горчичную смесь, чтобы каждая долька была покрыта ею.
- Дольки чеснока положить к картофелю и переложить все на противень, сверху разложить кусочки сливочного масла.
- Поставить противень в духовку, разогретую до 200 ºС, на 20 минут. Затем достать, перевернуть каждый ломтик и поставить обратно в духовку на 15 минут.
Смотрите видео, как готовить картофель на мангале:
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г мякоти свинины
- 7-8 картофелин
- 1 луковица
- 100 г сыра
- Растительное масло
- Вода
- Соль, перец
- Зелень
Способ приготовления:
- Мясо помыть нарезать кусочками толщиной 1-2 см. Отбить кухонным молотком, присыпать солью и молотым перцем.
- Отправить в смазанную маслом форму для запекания в один слой.
- На мясо выложить очищенный и мелко порубленный лук. Добавить 3-4 столовые ложки воды.
- Выложить сверху слой из тонких ломтиков очищенного картофеля. Еще раз посолить и поперчить, полить растительным маслом.
- Прикрыть фольгой и запекать в разогретой до 200 ºС духовке в течение 30-40 минут. Картофель должен протыкаться вилкой.
- Достать блюдо и посыпать его тертым сыром.
- Вернуть в духовку до появления румяной корочки.
- Подавать мясо с картошкой к столу, украсив зеленью.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 5 ст.л. утиного жира
- 16 средних картофелин
- 8 зубчиков чеснока
- 8 веточек тимьяна
- Морская соль
- Молотый перец
Способ приготовления:
- Положите утиный жир в большую форму для запекания и растопите в духовке.
- Разогрейте печь до 190 ºС.
- Нарежьте картофель четвертинками и отварите в подсоленной воде 7-8 минут. Он должен оставаться твердым.
- Откиньте картофель на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость.
- Добавьте в форму картофель, посыпьте измельченным чесноком, тимьяном, перцем и морской солью, перемешайте, чтобы картофель со всех сторон покрылся жиром.
- После этого запекайте картофель в духовке в течение 45 минут, пока он не станет румяным и хрустящим.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 3 куриных грудки или ножки
- 4 ст. л. оливкового масла
- 500 г молодого картофеля
- 4 зубчика чеснока
- 0,5 ч. л. тимьяна
- 0,5 ч. л. орегано
- 0,5 ч. л. базилика
- 15 г пармезана
- 125 г моцареллы
- 150 г черри
- Соль, черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления:
- Курицу помойте и выложите на смазанный маслом противень, приправьте солью и перцем.
- Картофель нарежьте на небольшие кусочки и смешайте с 1 ст. л. оливкового масла и 2 зубчиками измельченного чеснока. Добавьте тимьян, орегано, базилик, тертый пармезан и перец. Перемешайте.
- Отправьте картофель на противень с курицей. Поверх каждого куска мяса выложите по несколько ломтиков моцареллы.
- Помидоры черри разрежьте пополам, приправьте 2 зубчиками измельченного чеснока, солью и перцем. Добавьте 2 ст. л. оливкового масла. Перемешайте и выложите все на противень.
- Запекайте в духовке при температуре 200 ºC до золотистого цвета.
- Подавайте курицу горячей.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 2 крупные картофелины
- 50 г сливочного масла
- 100 г моцареллы для пиццы
- 4-6 полосок бекона
- 2 ст.л. сметаны
- 2 пера зеленого лука
- Укроп – по вкусу
Способ приготовления:
- Помойте картофель. Сделайте в нем частые глубокие надрезы, прорезая поперек почти насквозь.
- Смажьте клубни сливочным маслом и пеките около часа на застеленном фольгой противне при 180 °С.
- Нарежьте сыр пластинами.
- Бекон измельчите и обжарьте на сковороде до хрустящей корочки.
- Когда картофель будет готов, достаньте из духовки и посыпьте беконом, сверху положите кусочки сыра и поставьте снова в духовку, чтобы сыр расплавился.
- Подавайте запеченный картофель горячим, смазав сверху сметаной или натуральным йогуртом.
- Сверху посыпьте закуску свежей зеленью.
Напомним, ранее мы писали, как запечь картошку в духовке в фольге. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить картофельные крокеты с сыром и грибами.
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