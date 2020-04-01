Как вкусно запечь картофель в духовке в фольге

Рецепт запеченной картошки на гарнир

Картофель в фольге в духовке – это быстро, просто и очень вкусно. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, птицу и рыбе.

Если вы хотите, чтобы картошка подрумянилась, в конце приготовления раскройте фольгу и запекайте еще 5-10 минут.

Картофель в духовке в фольге

Запеченный картофель кусочками Фото: freepik.com

Время приготовления:

30-40 минут

Калорийность:

93 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3-4 картофелины

2 ст. л. растительного масла

1/4 ч. л. соли

Щепотка сухого розмарина

Щепотка розового перца

Способ приготовления:

Картофель очистить и нарезать крупными кусочками. Приправить щепоткой сухого розмарина и солью. Добавить растительное масло, перемешать. Выложить картофель на фольгу. Завернуть края фольги к центру и свернуть. Выложить в форму и запекать в духовке при 200 ºС 20-30 минут или пока картошка не начнет легко протыкаться вилкой. Вынуть из духовки, развернуть и немного остудить.

Как подавать картофель

Приправить молотым розовым перцем и подавать к столу вместе со сметаной, кетчупом или горчичным соусом.

Смотрите видео, как правильно выбрать картофель:

Напомним, ранее мы писали, как сделать запеканку с картофелем и грибами. "Сегодня" также делились рецептом картофельных крокетов с начинкой.

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