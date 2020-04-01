Как вкусно запечь картофель в духовке в фольге
Рецепт запеченной картошки на гарнир
Картофель в фольге в духовке – это быстро, просто и очень вкусно. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, птицу и рыбе.
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Если вы хотите, чтобы картошка подрумянилась, в конце приготовления раскройте фольгу и запекайте еще 5-10 минут.
Картофель в духовке в фольге
Время приготовления:
- 30-40 минут
Калорийность:
- 93 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3-4 картофелины
- 2 ст. л. растительного масла
- 1/4 ч. л. соли
- Щепотка сухого розмарина
- Щепотка розового перца
Способ приготовления:
- Картофель очистить и нарезать крупными кусочками.
- Приправить щепоткой сухого розмарина и солью. Добавить растительное масло, перемешать.
- Выложить картофель на фольгу.
- Завернуть края фольги к центру и свернуть.
- Выложить в форму и запекать в духовке при 200 ºС 20-30 минут или пока картошка не начнет легко протыкаться вилкой.
- Вынуть из духовки, развернуть и немного остудить.
Как подавать картофель
Приправить молотым розовым перцем и подавать к столу вместе со сметаной, кетчупом или горчичным соусом.
Смотрите видео, как правильно выбрать картофель:
Напомним, ранее мы писали, как сделать запеканку с картофелем и грибами. "Сегодня" также делились рецептом картофельных крокетов с начинкой.
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Источник: Сегодня