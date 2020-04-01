Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как вкусно запечь картофель в духовке в фольге

Рецепт запеченной картошки на гарнир

Ирина Павлина
Сегодня, 15:45

Картофель в фольге в духовке – это быстро, просто и очень вкусно. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, птицу и рыбе.

Читайте также:
Хрустящая картошка дольками в духовке: рецепт дня

Если вы хотите, чтобы картошка подрумянилась, в конце приготовления раскройте фольгу и запекайте еще 5-10 минут.

Картофель в духовке в фольге

Запеченный картофель кусочками
Запеченный картофель кусочками
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30-40 минут

Калорийность:

  • 93 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3-4 картофелины
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1/4 ч. л. соли
  • Щепотка сухого розмарина
  • Щепотка розового перца

Способ приготовления:

  1. Картофель очистить и нарезать крупными кусочками.
  2. Приправить щепоткой сухого розмарина и солью. Добавить растительное масло, перемешать.
  3. Выложить картофель на фольгу.
  4. Завернуть края фольги к центру и свернуть.
  5. Выложить в форму и запекать в духовке при 200 ºС 20-30 минут или пока картошка не начнет легко протыкаться вилкой.
  6. Вынуть из духовки, развернуть и немного остудить.

Как подавать картофель

Приправить молотым розовым перцем и подавать к столу вместе со сметаной, кетчупом или горчичным соусом.

Смотрите видео, как правильно выбрать картофель:

Напомним, ранее мы писали, как сделать запеканку с картофелем и грибами. "Сегодня" также делились рецептом картофельных крокетов с начинкой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как испечь манный пирог с курицей и сыром: пошаговый рецепт от Григория Германа Как сделать вкусный постный паштет из нута Как сделать идеальные ленивые вареники на завтрак Говядина по-бургундски в духовке: рецепт дня
картофель рецепт запекание гарнир
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Стакан кефира и немного сыра: десерт к чаю уже готов
Стакан кефира и немного сыра: десерт к чаю уже готов
10 актрис с нестандартной внешностью, которых обожают зрители
10 актрис с нестандартной внешностью, которых обожают зрители

Популярные статьи

Сегодня, 12:55Lifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Сегодня, 12:47Events

Как разыграть друга на 1 апреля по телефону: подборка веселых приколов

Сегодня, 11:18Food

Меню на Пасху-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

Сегодня, 10:59Fun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

Сегодня, 09:34Fun

Поздравления с 1 апреля в прозе и красочные открытки

Сегодня, 08:00Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Сегодня, 07:56Events

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Сегодня, 07:36Fun

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

Сегодня, 02:58Техно

Приколы 1 апреля: ТОП-5 розыгрышей с компьютером

Вчера, 17:36Эксклюзив

Коронавирус останется навсегда: интервью с известным эпидемиологом

Вчера, 15:23Fun

Парочка влюбленных пенсионеров сутками напролет сидит на закрытой границе: фото

Вчера, 10:15Food

Что готовят на Пасху: ТОП-6 традиционных блюд

Вчера, 09:39Fun

Ведущая новостей расплакалась из-за COVID-19: видео

30 мартаFun

30 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

30 мартаFood

Вкусный розыгрыш: ТОП-5 блюд-обманок к 1 апреля

30 мартаШоу-бизнес

Игорь Николаев обнародовал результат теста на COVID-19

Новости партнеров

Жареные домашние пирожки на кефире
Жареные домашние пирожки на кефире
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
От скумбрии не оторваться: сухой засол методом северян
От скумбрии не оторваться: сухой засол методом северян
Тают во рту. Луковые котлеты за 10 минут: готовим без грамма мяса
Тают во рту. Луковые котлеты за 10 минут: готовим без грамма мяса
В семье Софии Ротару случилось горе
В семье Софии Ротару случилось горе
Идеальная нарезка сыра на кусочки: берем нож для очистки картошки
Идеальная нарезка сыра на кусочки: берем нож для очистки картошки