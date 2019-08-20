Как вкусно запечь кукурузу в фольге в духовке
Рецепт печеной кукурузы со сливочным маслом и зеленью
Мы привыкли варить кукурузу, но в духовке она получается не менее вкусной. Вам нужно почистить початки, натереть их сливочным маслом, смешанным с пряностями, завернуть в фольгу и запечь.
Смотрите видео, как приготовить консервированную кукурузу:
В итоге вы получите очень нежную и ароматную кукурузу, которую можно подавать как самостоятельную горячую закуску или как гарнир к мясу, рыбе и птице.
Печеная кукуруза в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 5 початков сахарной кукурузы
- 100 г сливочного масла
- Небольшой пучок петрушки
- Небольшой пучок укропа
- Соль, перец — по вкусу
- Розмарин, тимьян, мускат или чеснок — по вкусу
Способ приготовления:
- Кукурузу очистить от листьев и рылец.
- Положить размягченное масло в миску. Добавить измельченную зелень, соль, перец и пряности по вкусу. Перемешать вилкой до получения однородной массы.
- Готовой смесью натереть кукурузу со всех сторон.
- Плотно завернуть каждый початок в несколько слоев фольги.
- Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.
- Аккуратно снять фольгу и подавать кукурузу горячей.
Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь кукурузу на гриле. "Сегодня" также делились рецептом мексиканского салата с кукурузой.
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Источник: Сегодня