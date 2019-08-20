Как вкусно запечь кукурузу в фольге в духовке

Рецепт печеной кукурузы со сливочным маслом и зеленью

Запеченная кукуруза в духовке Фото: Depositphotos

Мы привыкли варить кукурузу, но в духовке она получается не менее вкусной. Вам нужно почистить початки, натереть их сливочным маслом, смешанным с пряностями, завернуть в фольгу и запечь.

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В итоге вы получите очень нежную и ароматную кукурузу, которую можно подавать как самостоятельную горячую закуску или как гарнир к мясу, рыбе и птице.

Печеная кукуруза в духовке

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

5 початков сахарной кукурузы

100 г сливочного масла

Небольшой пучок петрушки

Небольшой пучок укропа

Соль, перец — по вкусу

Розмарин, тимьян, мускат или чеснок — по вкусу

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Способ приготовления:

Кукурузу очистить от листьев и рылец. Положить размягченное масло в миску. Добавить измельченную зелень, соль, перец и пряности по вкусу. Перемешать вилкой до получения однородной массы. Готовой смесью натереть кукурузу со всех сторон. Плотно завернуть каждый початок в несколько слоев фольги. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Аккуратно снять фольгу и подавать кукурузу горячей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь кукурузу на гриле. "Сегодня" также делились рецептом мексиканского салата с кукурузой.

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