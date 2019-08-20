Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как вкусно запечь кукурузу в фольге в духовке

Рецепт печеной кукурузы со сливочным маслом и зеленью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:09
Запеченная кукуруза в духовке
Запеченная кукуруза в духовке
Фото: Depositphotos

Мы привыкли варить кукурузу, но в духовке она получается не менее вкусной. Вам нужно почистить початки, натереть их сливочным маслом, смешанным с пряностями, завернуть в фольгу и запечь. 

Смотрите видео, как приготовить консервированную кукурузу:

В итоге вы получите очень нежную и ароматную кукурузу, которую можно подавать как самостоятельную горячую закуску или как гарнир к мясу, рыбе и птице.

Печеная кукуруза в духовке

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 5 початков сахарной кукурузы
  • 100 г сливочного масла
  • Небольшой пучок петрушки
  • Небольшой пучок укропа
  • Соль, перец — по вкусу
  • Розмарин, тимьян, мускат или чеснок — по вкусу 

Читайте также:
Как приготовить свиные ребрышки с кукурузой и соусом барбекю

Способ приготовления:

  1. Кукурузу очистить от листьев и рылец.
  2. Положить размягченное масло в миску. Добавить измельченную зелень, соль, перец и пряности по вкусу. Перемешать вилкой до получения однородной массы.
  3. Готовой смесью натереть кукурузу со всех сторон.
  4. Плотно завернуть каждый початок в несколько слоев фольги.
  5. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.
  6. Аккуратно снять фольгу и подавать кукурузу горячей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь кукурузу на гриле. "Сегодня" также делились рецептом мексиканского салата с кукурузой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Запеканка из кабачков с картофелем и помидорами: рецепт дня Как приготовить домашнюю пастилу из яблок Как запечь куриные ножки с летними овощами: рецепт от Гордона Рамзи Жаркое из говядины с белыми грибами: рецепт дня
кукуруза закуски рецепт как приготовить
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат «Сельдь под шубой» по-новому
Салат «Сельдь под шубой» по-новому
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: трековая велогонщица Орла Уолш
Велосипедистка дня: трековая велогонщица Орла Уолш
Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram
Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 20 августа: все знаки зодиака

Вчера, 18:18Events

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

Вчера, 16:17Events

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Вчера, 13:59Fun

19 августа: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 13:05Fun

Жених после свадьбы забыл имя невесты

Вчера, 12:02Шоу-бизнес

День Независимости 2019: Олег Винник рассказал, что думает о празднике

Вчера, 11:42Шоу-бизнес

Стоимость впечатляет: во сколько Алине Гросу обошлась свадьба

Вчера, 11:26Fun

Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открытки

Вчера, 10:11Fun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

Вчера, 09:49Food

День Независимости 2019: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

Вчера, 08:17Техно

Эксперты назвали ТОП-4 лучших смартфона лета

18 августаШоу-бизнес

Евгений Кошевой показал нежное фото своей жены

18 августаПсихология

Гороскоп на неделю 18-24 августа для всех знаков зодиака

18 августаТехно

Презентация iPhone 11: озвучена дата начала мероприятия

18 августаFood

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов выпечки

17 августаШоу-бизнес

Лилия Подкопаева показала редкое фото с мужем

Новости партнеров

Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Тревожный сигнал: тошнота во время или после пробежки
Тревожный сигнал: тошнота во время или после пробежки
Квашеная капуста – «санитар кишечника»
Квашеная капуста – «санитар кишечника»
Моченые помидоры в кастрюле на зиму
Моченые помидоры в кастрюле на зиму
Секретная кухня: перец фаршированный булгуром и изюмом
Секретная кухня: перец фаршированный булгуром и изюмом
Убийца MacBook Air? Ну такое
Убийца MacBook Air? Ну такое
Земляки разругали фанаток Димаша
Земляки разругали фанаток Димаша
Это истинное наслаждение!: горячий шоколад в домашних условиях
Это истинное наслаждение!: горячий шоколад в домашних условиях