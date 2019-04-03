Как выбрать говядину: советы "бога мяса" из "МастерШеф. Профессионалы"

Алик Мрктчян поделился с Сегодня.Lifestyle секретами выбора и приготовления мяса

Алик Мкртчян знает о мясе все Фото: пресс-служба СТБ

Участник "МастерШеф. Профессионалы" на канале СТБ Алик Мкртчян знает о мясе все: на что обращать внимание на рынке, какая часть туши лучше подойдет для вашего блюда, и, конечно, как верно приготовить то, что вы купили. В этом материале речь пойдет о говядине, как выбрать и как использовать это мясо.

Для фарша лучше использовать мясо пожирнее, например, антрекот или шею. Такой фарш будет мягким, незернистым, не будет разваливаться при готовке и подойдет даже для детских котлеток и фрикаделек. Если вам нужен более постный фарш, но чтобы он тоже оставался мягким, можно выбрать лопатку. Если фарш нужен совсем постный, то берите задние части. Для фарша, который будет тушиться долгое время (например, для пасты болоньезе, для фаршированного перца), подойдет мясо с ребер, то есть пашина. Фарш нужно жарить на сильном огне – при жарке на небольшом он выпустит воду и станет сухим.

Если мясо нужно просто отварить, подойдет только два вида: лопатка или шея. Остальные части туши после варки будут очень сухими. Антрекот или мясо с лопатки имеет прослойки жира, поэтому его можно использовать для начинки, например, на блинчики. После того, как вы отварите мясо, фарш из него будет очень сочным.

Алик Мкртчян и судья проекта Эктор Хименес-Браво Фото: пресс-служба СТБ

Самый часто задаваемый вопрос, какое мясо лучше использовать на стейки. Для стейков можно взять биток на кости или без кости – это мышца, что идет по позвонку. Это сочное мясо, но есть важный нюанс: его нельзя пережаривать и доводить до степени well done. Конечно, для стейков идеально подойдет вырезка – тонка длинная мышца. Из нее нарезают куски по 3-4 сантиметра и готовят стейки. Получается блюдо филе миньон – из тонкой части вырезки, или шатобриан – из толстой. Все остальное мясо для стейков не годится.

Для запекания, приготовления буженины, ростбифа подойдет любая мышца задней ноги, но здесь очень важно соблюдать температурный режим. Говядина любит, когда ее готовят при небольшой температуре долгое количество времени. Например, при 140 градусах ее можно томить в течение 3 часов, и только на последних минутах нужно поднять до 180 – для корочки. Тогда получится сочный кусок мяса. Для очень долгого томления подойдет голень – самая низкая часть ног. Такое мясо нарезают большими кусками, обжаривают на сильном огне, а после, в идеале, заливают вином, добавляют много овощей, и готовят на очень низком огне (например, 130 градусов) 4-5 часов. Я готовлю такое мясо при 100 градусах около 12-13 часов. Тогда мясо разваливается на отдельные сегменты, а прожилки превращаются в коллагеновую прослойку. Я люблю мясо, которое готовится очень долго! Если для томления использовать верхнюю часть ноги, то блюдо превратится просто в тушенку, а нам важно сохранить структуру.

В задней части ноги есть длинная тонкая мышца – в народе называют ленивчик. На рынке ее иногда продают как вырезку, но на самом деле это обман. Это мясо можно использовать для карпаччо: обжарить его со всех сторон, чтобы внутри оно оставалось medium, посолить, добавить специй, завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник охлаждаться на час. После жарки мясо мягкое, "игривое" – такое невозможно тонко нарезать на карпаччо. Но после охлаждения его можно будет нарезать тонко-тонко. Любое мясо, поданное тонкими слайсами, называется карпаччо. На кастинге в "МастерШеф. Профессионалы" я заправлял карпаччо каплей оливкового масла, а вместо бальзамика использовал виноградное сусло.

"Бог мяса"Алик Мкртчян Фото: пресс-служба СТБ

Для жарки, для шашлыка подойдет любое мясо, кроме шеи и задний ноги. Даже лопатку можно с оливковым маслом приготовить на костре. Для шашлыка или мяса на углях, подойдет вырезка или антрекот, или же моя самая любимая часть: биток на ребре ближе к шее. Большое количество лука и помидор сделают шашлык мягким и сочным, и не забывайте про жар! Угли должны быть на грани возгорания.

Для бульона идеально подойдут ребра. Кость с ноги не подойдет, потому что костный мозг сделает бульон мутным. На ребрах же мало крови, и бульон будет прозрачным. Еще одно важное правило для варки мяса: температура не должна быть выше 100 градусов. Как только вода закипает, нужно тут же поставить на плите самый минимальный огонь, и так варить бульон около 3 часов. Жесткость мясу придает белок, но он сворачивается уже при 42 градусах, поэтому бульон важно варить на самом низком огне: так белок правильно свернется, мясо станет мягким, прожилки превратятся в коллаген, а бульон останется прозрачным. Не нужно, чтобы вода кипела!

И моя небольшая просьба: никогда не выбрасывается кости. Из них можно отварить концентрированный бульон в течение 8-10 часов, и заморозить его в кубиках для льда. А когда понадобится, кубик нужно развести водой и довести до кипения – и бульон готов!

Напомним, ранее Лиза Глинская рассказала о своем судействе в "МастерШеф. Профессионалы". Другой судья проекта, Владимир Ярославский, также дал интервью об участии в шоу.

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