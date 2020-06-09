Как выбрать качественное масло: простые лайфхаки от экспертов

Эти советы помогут вам купить вкусное сливочное масло

Сливочное масло – ингредиент, без которого трудно представить кашу или молодую картошечку. Однако среди такого разнообразия на полках магазинов не знаешь, какое сливочное масло выбрать. В программе "Ранок з Україною", которая выходит на телеканале "Украина", эксперты рассказали, как проверить качество масла.

Как выбрать сливочное масло в магазине

Как выбрать масло Фото: Depositphotos

Настоящее сливочное масло обязательно изготовлено по государственным стандартам, имеет жирность до 83% и состоит либо из сливок, либо из коровьего молока. Поэтому такой продукт дешевым не бывает. Для изготовления 200 г масла нужно 4 л молока, соответственно упаковка качественного масла не может стоить меньше 40 гривен. Но на полках супермаркетов, говорят ведущие Мария Мельник и Григорий Герман, можно встретить различные маркировки – масло экстра-класса, селянское, бутербродное. Эксперт по защите прав потребителей объясняет, какая между ними разница.

"Бутербродное масло имеет самую низкую жирность, селянское – среднюю, а экстра-класса – самую высокую, 82-83% жирности. То есть сказать, что масло 83% жирности лучше, чем 60%, мы не можем. Это не влияет на качественные и безопасные показатели", – убеждает эксперт по защите прав потребителей Владислава Миронова.

Как проверить качество сливочного масла дома

Хорошее масло обладает сливочным вкусом Фото: Depositphotos

Эксперты считают: чтобы проверить, какое масло вы купили – настоящее или подделку – без лабораторных исследований не обойтись. Однако есть несколько лайфхаков, как можно проконтролировать качество масла в домашних условиях. Первый – попробовать его на вкус.

"Вкус масла обязательно должен быть сливочным. Когда вы его глотаете, вкус должен раскрываться и оставаться ощущение молока, сливок, сметаны", – комментирует шеф-повар Игорь Брагин.

Смотрите видео о секретах выбора сливочного масла:

Следующий способ – бросить кусочек в горячую воду. При перемешивании настоящее масло будет однородным. Но есть еще один фирменный способ, которым пользуются даже на кухне ресторанов.

"Отрезаем кусочек масла, кладем на раскалившуюся сковороду и смотрим, как оно себя ведет. Хорошее должно равномерно растаять и отдавать вкус сливочного масла", – отметил шеф-повар.

Напомним, ранее мы делились советами, как выбрать кабачковую икру, а также писали, как определить качественный кефир.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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