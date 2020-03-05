Как выбрать качественную кабачковую икру в магазине

Как купить лучшую икру из кабачков

Икра из кабачков – любимая многими овощная закуска. В ее состав обычно входят: кабачки, морковь, лук и томатная паста. Овощи тушатся, измельчаются и закатываются в банки. Кстати, кабачковая икра не содержит продуктов животного происхождения, поэтому ее можно употреблять во время Великого поста, который в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля.

Икра из кабачков полезная и диетическая, но только если изготовлена по правилам и без химикатов. Все продукты должны быть природного происхождения. Как купить качественную кабачковую икру, смотрите в сюжете ниже.

Как выбрать кабачковую икру в магазине

Кабачковую икру обычно едят со свежим хлебом или тостами Фото: Depositphotos

Обратите внимание на приготовление кабачков. С жареными овощами она уже не считается полезной, поэтому лучше выбирать вареные;

Также стоит смотреть на процент содержания кабачков в икре. Если он не указан, их там меньше половины;

Лучше покупать икру без муки в составе;

Банка должна открываться с хлопком. После открытия емкости обязательно посмотрите на цвет икры на крышке. Если она черная, это значит, что был контакт з металлом и, вероятно, нарушен режим хранения;

Кабачки имеют свойства накапливать нитраты, поэтому важно, в каких условиях их выращивали. Потому что из полезной кабачковая икра может легко стать ядовитой. Норма – не больше 400 мг на килограмм.

Как проверить качество кабачковой икры

Как же понять, хорошая ли икра в домашних условиях? Обратите внимание на цвет. Чем ярче, тем больше там томатной пасты. Что касается густоты, то кабачковая икра не должна растекаться и быть с комочками.

Икра из кабачков должна быть однородной Фото: Depositphotos

Икра должна пахнуть томатами и другими составляющими – морковью и луком. Это свидетельствует о правильно приготовлении. А если кабачки жарили, то вкус может быть немного неприятным.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить простую кабачковую икру. "Сегодня" также делились рецептом кабачковой икры в мультиварке.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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