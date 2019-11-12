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Как выбрать качественные копчености: полезные советы

Злоупотребление копченостями может навредить здоровью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:55

Нет дыма без огня, а без дыма – копченого мяса. Такой вид приготовления начали еще наши предки. Продукты имеют продленный срок хранения, а еще – соблазнительный аромат, который не оставит равнодушным ни одного любителя мяса.

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Мясо готовят в коптильнеот 4-х до 15-ти часов в зависимости от вида сырья. В топку кладут щепки дров, в идеале – дубовые. Такое копчение дороже, но именно эта процедура не выделяет смол при горении, в отличие от фруктовых деревьев.

Что полезнее: холодное или горячее копчение

Мясо холодного копчения безопаснее
Мясо холодного копчения безопаснее
Фото: freepik.com

Различают горячее и холодное копчение. И это прямо влияет на пользу продукта, уверяют диетологи. Благодаря низкой температуре в мясе сохраняется больше полезных веществ. Но в процессе копчения образовываются канцерогены: смолы, альдегиды.

Украинцы говорят, что больше всего в таких продуктах боятся другого – жидкого дыма. Так производства удешевляют себестоимость продукции. Но и он бывает разным: синтетическим и натуральным. Последний практически не вредит здоровью.

Безопасен ли жидкий дым

Продукция с жидким дымом – дешевле
Продукция с жидким дымом – дешевле
Фото: Pixabay

Жидкий дым продается во многих супермаркетах и стоит примерно 40 грн. Чтобы закоптить килограмм мяса, понадобится 1.5-3 столовые ложки. В пакетик с застежкой нужно положить мясо и залить туда жидкость. Результат – уже через 15 минут. Если вы хотите делать рулеты или мясо для бутербродов, оставьте мариноваться на 4 часа. Мясо можно и не держать в жидком дыме, а слегка сбрызнуть в конце приготовления со всех сторон.

Прийти к окончательному мнению относительности безопасности продукта врачи не могут до сих пор. Аргументируют тем, что при копчении и так образовываются канцерогенные вещества, а жидкий дым будет только усиливать этот процесс. Запомните, что такие продукты имеют ярко-золотой цвет, стойкий аромат и низкую цену. Распознать его можно только за этими показателями, потому что производители не указывают способ приготовления на этикетке.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить солянку с копченостями. "Сегодня" также делились рецептом салата с копченой колбасой.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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