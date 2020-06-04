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Как выбрать качественные сосиски и колбасу: ТОП-5 главных факторов

В проекте "Мы это едим" с помощью консультантов ТМ Бащинский разбираемся в тонкостях выбора колбасы и сосисок

Как правило, все покупки совершаются в конце рабочего дня по принципу: пришел, увидел, купил.

В списке наиболее часто покупаемых продуктов, по обыкновению: сосиски, сардельки, колбаса — быстрые и удобные продукты. Мы разузнали способы, которые позволят сразу оценить, хороший ли перед вами продукт.

1. Срок хранения

В идеале — чем меньше пролежал товар в магазине, прежде чем попасть к вам на стол, тем лучше. Однако современная упаковка (например, вакуумная или газовая) позволяет увеличить этот срок и сохранить при этом все качественные и питательные характеритстики.

Максимальный срок хранения качественного продукта – 30 дней для сосисок, сарделек, молочных колбас и 3 месяца — для сырокопченых колбас. Если срок хранения больше – это должно вас насторожить. Ведь технологически обеспечить более длительное хранение мясоколбасных изделий можно только за счет большого количества консервантов.

2. Цвет

Для сосисок, сарделек оптимальным будет розовый, светло-розовый или даже серо-розовый цвет. И вот тут — внимание — под "розовым" мы понимаем бледно-розовый мясной оттенок. И никак не ярко-розовый или даже красный.

Это один из самых стойких мифов при выборе мясной продукции: у потребителя ярко-розовый цвет ассоциируется со свежестью и "мясностью" колбасы. Зная об этом, некоторые производители добавляют в свою продукцию больше красителя — попросту, чтобы угодить покупателям. А вот темный цвет продукта скажет вам, что в составе намного больше консервантов, чем нужно.

Что до копченой колбасы, то ее цвет зависит от вида мяса и рецептуры изготовления. Сразу насторожить вас должны синие или зеленые пятна на продукте, в таком много крахмала. А цветовым индикатором будут жировые включения. Рассмотреть их можно на срезе колбасы. Качественный продукт на срезе будет иметь белый жир, а некачественный — жир желтого цвета.

3. Упругость и сухость

"Правильная" сосиска должна быть упругой. Это значит, что после надавливания форма ее восстанавливается уже через несколько секунд. Если этого не происходит, скорее всего, в сосиске увеличено количество белка и добавок.

Оболочка сосиски должна быть плотной, без повреждений, слизи, налета и плесени, плотно прилегать к фаршу. Обратите внимание, чтобы оболочка была сухой, без липкой пленки.

Налет допускается только на копченой и вяленой продукции. У копченых колбас, которые лежат долгое время, оболочка становится морщинистой, и это норма.

Также вас должна насторожить жидкость в упаковке с сардельками или сосисками. Прозрачная жидкость подскажет вам, что сосиски такие лучше сварить или обдать кипятком. А жидкость любого другого цвета — о том, что стоит позвать администратора магазина, чтобы он оценил товар на пригодность.

4. Запах

Каким должен быть запах колбасной продукции? С этим вопросом мы обратились к известному украинскому производителю. Технологи мясокомбината ТМ "Бащинский" рассказали, что, в первую очередь, от колбасы или сосисок, сарделек должен исходить приятный и свежий запах.

Сначала вы должны ощутить запах мяса, а никак не специй. Если пряности прямо-таки "бьют в нос", возможно за ними хотят спрятать сомнительность сырья или рецептура оставляет желать лучшего.

Помните, аромат дыма или специй должен подчеркивать, но не перекрывать запах мяса. Надежный крупный производитель честен перед своими покупателями.

5. Производитель

Сегодня в Украине колбасные изделия производит множество компаний: крупные, средние, мелкие крафтовые производства и, к сожалению, есть теневики. Причем последних — около 30%. И именно они — поставщики ярко-розовой продукции с сильным запахом специй и долгим сроком хранения. И именно из-за сомнительных производителей мы так много драгоценного времени проводим в магазине, подолгу изучая состав и сроки хранения продуктов.

Куда лучше — выбрать своего надежного производителя. Тогда при выборе можно будет ограничиться только этим последним пунктом — сразу выбирать продукцию той марки, которой доверяешь. Это сэкономит время, обезопасит здоровье близких и обеспечит возможность накормить семью быстро и вкусно!

Благодарим за консультацию ТМ Бащинский

Все подробности в спецтеме Мы это едим

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