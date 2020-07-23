Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как выбрать качественный квас: видео с полезными советами

Сегодня, 18:08

Натуральный квас не только порадует вкусом, но и принесет пользу организму

Прохладный и освежающий квас – это самый древний напиток времен Руси, а первое упоминание о нем датируется XІ веком. Первый квас варили из ржаной муки и солода, с тех пор рецептура почти не изменилась, а квас не потерял своей популярности и в наши дни. И не зря, ведь этот напиток действительно полезен в умеренных количествах.

В составе натурального кваса – вода, сахар, концентрат квасного или ржаного сусла, закваска (молочнокислые бактерии, дрожжи). В обычном газированном напитке состав будет длиннее – с подсластителями, красителями и консервантами.

Читайте также:
Петровский квас: как сделать его в домашних условиях

Как же обычному потребителю определить, настоящий ли квас ему наливают, и безопасен ли он? Советами поделился эксперт по правам потребителей Максим Несмеянов.

Квас – это старинный славянский напиток
Квас – это старинный славянский напиток
Фото: Depositphotos

  • Правило первое – документ на продукт. Фактически, подойдет этикетка, где есть маркировка производителя и состав напитка.
  • Второе правило безопасности – проверка срока годности продукта. Кроме этого, точка продажи обязательно должна быть в тени, ведь квас даже в термобочках, но на открытом солнце, может портиться. Более того, врачи предостерегают, что чистота этих многоразовых емкостей – на совести производителя.
  • Ну и третье правило – когда вы покупаете 500 мл кваса, убедитесь, что там действительно такое количество. Ведь с каждого покупателя по 100 г – и целая бочка в плюсе.

Так что отказываться от любимого прохладительного напитка не стоит. Если его продают и хранят правильно, вашему здоровью точно ничего не угрожает.

Напомним, ранее мы делились рецептом медового кваса, а также писали, как сделать яблочный квас с имбирем.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Помидоры с алычой на зиму: рецепт необычной заготовки Безалкогольный "Мохито": простой рецепт приготовления Гаспачо: как приготовить испанский холодный суп Как приготовить крюшон с летними фруктами в арбузе
квас напиток рецепт свойства продуктов
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Это не кашель! Медики назвали характерный симптом рака легких
Это не кашель! Медики назвали характерный симптом рака легких
Дочь Юлии Высоцкой Маша Кончаловская пошла на поправку - СМИ
Дочь Юлии Высоцкой Маша Кончаловская пошла на поправку - СМИ
Українські спортсменки на карантині зняли купальники заради відео
Українські спортсменки на карантині зняли купальники заради відео
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша

Популярные статьи

Сегодня, 16:49Афиша

Дэниелу Рэдклиффу – 31: ТОП-5 лучших ролей любимца зрителей

Сегодня, 13:18Шоу-бизнес

99-летний принц Филипп впервые за долгое время появился на публике: фото

Сегодня, 05:05Fun

23 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 16:00Афиша

Памяти Богдана Ступки: лучшие роли легендарного актера

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

Селене Гомес – 28: ТОП-7 интересных фактов из жизни певицы

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Танці з зірками-2020: объявлены имена партнеров Надежды Мейхер и Санты Димопулос

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Принцу Джорджу – 7 лет: лучшие фото маленького монарха

Вчера, 10:20Food

Как правильно заморозить арбуз на зиму

Вчера, 09:29Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон показала новое фото принца Джорджа в честь его семилетия

Вчера, 05:28Психология

Гороскоп на сегодня: Овну нужно завершить начатое, а Тельцу – научиться контролировать эмоции

21 июляШоу-бизнес

Тина Кароль в блестящем платье выступила на Славянском базаре – 2020

21 июляFood

Как выбрать спелый и сладкий арбуз

21 июляШоу-бизнес

Верка Сердючка устроила зажигательные танцы в фонтане на Крещатике: фото

21 июляПсихология

Какое животное соответствует каждому знаку зодиака

21 июляFun

На кладбище увидели учителя, похороненного четыре месяца назад: фото

21 июляFun

21 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Актриса Ная Ривера умерла в 33 года
Актриса Ная Ривера умерла в 33 года
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Как приготовить вкуснейший коблер
Как приготовить вкуснейший коблер
Восхитительные блюда из молодой капусты: 3 лучших рецепта
Восхитительные блюда из молодой капусты: 3 лучших рецепта
«25 лет была любовницей женатого». Бабкина возмущена
«25 лет была любовницей женатого». Бабкина возмущена
Чем полезен абрикос?
Чем полезен абрикос?
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять