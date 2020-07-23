Как выбрать качественный квас: видео с полезными советами

Натуральный квас не только порадует вкусом, но и принесет пользу организму

Прохладный и освежающий квас – это самый древний напиток времен Руси, а первое упоминание о нем датируется XІ веком. Первый квас варили из ржаной муки и солода, с тех пор рецептура почти не изменилась, а квас не потерял своей популярности и в наши дни. И не зря, ведь этот напиток действительно полезен в умеренных количествах.

В составе натурального кваса – вода, сахар, концентрат квасного или ржаного сусла, закваска (молочнокислые бактерии, дрожжи). В обычном газированном напитке состав будет длиннее – с подсластителями, красителями и консервантами.

Как же обычному потребителю определить, настоящий ли квас ему наливают, и безопасен ли он? Советами поделился эксперт по правам потребителей Максим Несмеянов.

Квас – это старинный славянский напиток Фото: Depositphotos

Правило первое – документ на продукт. Фактически, подойдет этикетка, где есть маркировка производителя и состав напитка.

– документ на продукт. Фактически, подойдет этикетка, где есть маркировка производителя и состав напитка. Второе правило безопасности – проверка срока годности продукта. Кроме этого, точка продажи обязательно должна быть в тени, ведь квас даже в термобочках, но на открытом солнце, может портиться. Более того, врачи предостерегают, что чистота этих многоразовых емкостей – на совести производителя.

– проверка срока годности продукта. Кроме этого, точка продажи обязательно должна быть в тени, ведь квас даже в термобочках, но на открытом солнце, может портиться. Более того, врачи предостерегают, что чистота этих многоразовых емкостей – на совести производителя. Ну и третье правило – когда вы покупаете 500 мл кваса, убедитесь, что там действительно такое количество. Ведь с каждого покупателя по 100 г – и целая бочка в плюсе.

Так что отказываться от любимого прохладительного напитка не стоит. Если его продают и хранят правильно, вашему здоровью точно ничего не угрожает.

Напомним, ранее мы делились рецептом медового кваса, а также писали, как сделать яблочный квас с имбирем.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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