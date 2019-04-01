Как выбрать качественный твердый сыр: советы экспертов

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Начинаете утро с аппетитного бутерброда с сыром? Будьте осторожны: эксперты утверждают, что некачественного продукта среди самых популярных видов – голландского и российского – больше половины.

Настоящий голландский сыр должен состоять из трех-четырех ингредиентов: молока, заквашивальных бактерий и хлорида кальция – для лучшего сворачивания белков. Такой сыр будет источником большого количества полезных аминокислот, магния, фосфора и кальция.

Как проверить сыр в домашних условиях

Чтобы проверить качество, нужно нарезать сыр тонкими ломтиками и оставить на ночь. Если сыр просто из молока, он засохнет и потемнеет. А вот когда туда добавлено растительное масло, оно выступит конденсатом на поверхности.

Если на разрезе появляются белые пятна, это значит, что такой сыр некачественный. Кроме того, если серединка темная, а края светлые – это также говорит о некачественном продукте.

Попробуйте потянуть ломтик в разные стороны. По нормам, сыр должен сначала тянуться, и только потом рваться.

Теперь проверка температурой: натрите сыр на тарелку и поставьте в микроволновку на 30 секунд. Он должен растечься как можно равномернее.

Так как же выбрать качественный сыр в магазине?

Во-первых, его цвет должен быть однородными, а структура – пластичной.

Во-вторых, можно нажать на поверхность и посмотреть, не выделяется ли жидкость. Это может быть растительный жир.

А если все-таки боитесь ошибиться, выбирайте молодые сыры – моцареллу и адыгейский. В них производителям не нужно добавлять консерванты, и сложнее подмешать пальмовое масло.

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