Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как выбрать качественный твердый сыр: советы экспертов

Сейчас на прилавках находится огромное количество фальсификата

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:05

Начинаете утро с аппетитного бутерброда с сыром? Будьте осторожны: эксперты утверждают, что некачественного продукта среди самых популярных видов – голландского и российского – больше половины.

Настоящий голландский сыр должен состоять из трех-четырех ингредиентов: молока, заквашивальных бактерий и хлорида кальция – для лучшего сворачивания белков. Такой сыр будет источником большого количества полезных аминокислот, магния, фосфора и кальция.

Как проверить сыр в домашних условиях

  • Чтобы проверить качество, нужно нарезать сыр тонкими ломтиками и оставить на ночь. Если сыр просто из молока, он засохнет и потемнеет. А вот когда туда добавлено растительное масло, оно выступит конденсатом на поверхности.
  • Если на разрезе появляются белые пятна, это значит, что такой сыр некачественный. Кроме того, если серединка темная, а края светлые – это также говорит о некачественном продукте.
  • Попробуйте потянуть ломтик в разные стороны. По нормам, сыр должен сначала тянуться, и только потом рваться.
  • Теперь проверка температурой: натрите сыр на тарелку и поставьте в микроволновку на 30 секунд. Он должен растечься как можно равномернее.

Читайте также
Сырная тарелка: с чем лучше сочетать сыры – вино, фрукты, орехи

Так как же выбрать качественный сыр в магазине?

  • Во-первых, его цвет должен быть однородными, а структура – пластичной.
  • Во-вторых, можно нажать на поверхность и посмотреть, не выделяется ли жидкость. Это может быть растительный жир.

А если все-таки боитесь ошибиться, выбирайте молодые сыры – моцареллу и адыгейский. В них производителям не нужно добавлять консерванты, и сложнее подмешать пальмовое масло.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие гастрономические тренды приобретут популярность в 2019 году. Кроме этого, мы называли самый модный ЗОЖ-напиток 2019 года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт горячей закуски: моцарелла во фритюре с сырным соусом Как приготовить хрустящие сырные палочки из слоеного теста Как приготовить сырные палочки во фритюре Сыровары научились "задабривать" сыр музыкой
сыр свойства продуктов выбор продуктов
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Дочь Ван Дамма переплюнула отца
Дочь Ван Дамма переплюнула отца
Мария Порошина оставила маленького сына и уехала
Мария Порошина оставила маленького сына и уехала
Салат
Салат "Необыкновенный"
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало

Популярные статьи

Сегодня, 09:11Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 14:25Техно

Фиаско: Apple отправили на "кладбище" перспективный проект

Вчера, 12:39Food

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в пятом выпуске

Вчера, 12:36Wellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на неделю: Близнецам стоит проявлять активность, а Львам не хвататься за все ради денег

30 мартаТехно

Модный Windows 10: ТОП-7 нововведений апрельского обновления

30 мартаШоу-бизнес

Главное за неделю: Наталья Могилевская переехала из Киева, а Джастин Бибер уходит со сцены

30 мартаШоу-бизнес

Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства

30 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 9": страстные поцелуи, скандал и все подробности четвертого выпуска

30 мартаТехно

Сколько памяти нужно смартфону: исследование

30 мартаШоу-бизнес

Участницы шоу "Холостяк 9" узнали о нарушении правил и устроили скандал

30 мартаТехно

Ученые поймали свет на скорости 10 миллиардов кадров: видео

30 мартаFood

Вегетарианские рецепты салатов: ТОП-5 вариантов на любой вкус

30 мартаWellness

Быстрая диета: четыре варианта экспресс-похудения

29 мартаLifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

29 мартаТехно

Названы ТОП-10 лучших смартфонов весны

Новости партнеров

Избранник Надежды Бабкиной «просадил» два миллиона долларов
Избранник Надежды Бабкиной «просадил» два миллиона долларов
Лиза Галкина записала рэп про Аллу Пугачеву
Лиза Галкина записала рэп про Аллу Пугачеву
Вареники с начинкой без лепки
Вареники с начинкой без лепки
Нереально вкусный крабовый салат
Нереально вкусный крабовый салат "Званый ужин"
Какая привычка поможет продлить жизнь: исследование ученых
Какая привычка поможет продлить жизнь: исследование ученых
Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры
Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Салат Графиня
Салат Графиня