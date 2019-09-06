Как выбрать качественный виноград: советы экспертов

Узнайте, как купить вкусный виноград и как его правильно есть

Виноград – это популярные и освежающие ягоды, которые можно употреблять в сыром виде или использовать для приготовления различных блюд, таких как варенье, сок, вино, салаты и выпечка.

Виноград бывает разных сортов, при этом наиболее распространенные цвета – зеленый, красный и фиолетовый. Разные сорта созревают в разное время, в зависимости от того, где они растут. Наши советы помогут вам купить самые свежие и вкусные ягоды.

Как выбрать виноград на рынке и в магазине

Хороший виноград не должен осыпаться с гроздей Фото: Pixabay

Как правильно выбрать виноград на прилавке, чтобы было и вкусно, и полезно? Прежде всего потрясите грозди. Если ягодки держатся очень хорошо, значит, его срезали рано и созревал он в ящиках, а, следовательно, нет в нем так много пользы и вкуса, как должно быть. Если же наоборот, они сильно осыпаются, виноград долго лежит на полке и переспел или перемерз.

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Обращайте внимание на ягоды: они должны быть без влаги и повреждений, не сморщенными, а стебель естественно зеленого цвета, не коричневый и не сухой. Это признак того, что виноград спелый и свежий. На запах он не должен отдавать сыростью, плесенью и кислотой.

Но если мы покупаем виноград в магазине, какой лучше – фасованный или на развес? Первый может быть как недозрелым, так и подгнившим. Виноград должен храниться без пленки – чтобы "дышать" и не портиться.

Как правильно есть виноград

Темный виноград полезнее Фото: freepik.com

Когда мы приносим виноград домой, его нужно поместить в холодильник в специальное отделение для фруктов без полиэтиленового пакета и не накрывать, чтобы не размножались бактерии.

Стоит отметить, что сила влияния винограда на организм зависит не только от свежести и качества продукта, но еще и от частоты употребления и количества съеденного. Диетологи советуют есть по 10-12 ягод за один раз вместе с кожицей и косточками. Последние следует обязательно разжевывать, ведь именно в косточках содержится 90% витаминов. Самым полезным эксперты считают виноград темных сортов.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашнее вино из винограда.

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