Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как выбрать качественный виноград: советы экспертов

Узнайте, как купить вкусный виноград и как его правильно есть

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40

Виноград – это популярные и освежающие ягоды, которые можно употреблять в сыром виде или использовать для приготовления различных блюд, таких как варенье, сок, вино, салаты и выпечка.

Виноград бывает разных сортов, при этом наиболее распространенные цвета – зеленый, красный и фиолетовый. Разные сорта созревают в разное время, в зависимости от того, где они растут. Наши советы помогут вам купить самые свежие и вкусные ягоды.

Как выбрать виноград на рынке и в магазине

Хороший виноград не должен осыпаться с гроздей
Хороший виноград не должен осыпаться с гроздей
Фото: Pixabay

Как правильно выбрать виноград на прилавке, чтобы было и вкусно, и полезно? Прежде всего потрясите грозди. Если ягодки держатся очень хорошо, значит, его срезали рано и созревал он в ящиках, а, следовательно, нет в нем так много пользы и вкуса, как должно быть. Если же наоборот, они сильно осыпаются, виноград долго лежит на полке и переспел или перемерз.

Читайте также:
Осенний салат из авокадо с курицей и виноградом

Обращайте внимание на ягоды: они должны быть без влаги и повреждений, не сморщенными, а стебель естественно зеленого цвета, не коричневый и не сухой. Это признак того, что виноград спелый и свежий. На запах он не должен отдавать сыростью, плесенью и кислотой.

Но если мы покупаем виноград в магазине, какой лучше – фасованный или на развес? Первый может быть как недозрелым, так и подгнившим. Виноград должен храниться без пленки – чтобы "дышать" и не портиться.

Как правильно есть виноград

Темный виноград полезнее
Темный виноград полезнее
Фото: freepik.com

Когда мы приносим виноград домой, его нужно поместить в холодильник в специальное отделение для фруктов без полиэтиленового пакета и не накрывать, чтобы не размножались бактерии.

Стоит отметить, что сила влияния винограда на организм зависит не только от свежести и качества продукта, но еще и от частоты употребления и количества съеденного. Диетологи советуют есть по 10-12 ягод за один раз вместе с кожицей и косточками. Последние следует обязательно разжевывать, ведь именно в косточках содержится 90% витаминов. Самым полезным эксперты считают виноград темных сортов.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашнее вино из винограда.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Облепиха: польза, вред и рецепты осенних блюд Что приготовить из винограда: лучшие рецепты осенних блюд Яблоки: польза, вред и секреты приготовления Осенний салат из авокадо с курицей и виноградом
виноград свойства продуктов выбор продуктов хранение продуктов
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Семь обязательных правил кошачьего меню
Семь обязательных правил кошачьего меню
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Глобальное потепление уничтожает жаб и лягушек
Глобальное потепление уничтожает жаб и лягушек
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 6 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 20:00Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 10:15Техно

Facebook "слила" в сеть данные 400 миллионов пользователей

Вчера, 08:21Fun

Без гостей и угощений: пара показала "самое красивое свадебное фото"

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

Не выдержала! Экс-жена обнародовала фото обнаженного Виктора Павлика

Вчера, 07:22Fun

Ветер неудачно поднял платье Иванки Трамп: смешные фото

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 5 сентября: все знаки зодиака

4 сентябряWellness

"Зважені та щасливі": победители седьмого сезона расстались

4 сентябряТехно

Facebook отказывается от лайков ради "психологического здоровья"

4 сентябряШоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева показала естественную красоту: фото

4 сентябряШоу-бизнес

"Никто не идеален": принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл

4 сентябряFun

После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад

4 сентябряТехно

USB-флешки нового поколения избавятся от главного недостатка

4 сентябряАфиша

Koktebel Jazz Festival 2019 в Киеве: расписание, дата проведения

4 сентябряFun

Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

3 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Рекорд
Рекорд "Аватара" побит: появился новый лидер по кассовым сборам
Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Очень вкусная, картофельная пицца со сковородки - быстро и сытно
Очень вкусная, картофельная пицца со сковородки - быстро и сытно
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Британец недооценил кашель – умер через 16 дней
Британец недооценил кашель – умер через 16 дней
2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов
2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов
Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки
Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки
30 аналогов популярных лекарств, которые дешевле в десятки раз
30 аналогов популярных лекарств, которые дешевле в десятки раз