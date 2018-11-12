Как выбрать самую спелую и вкусную хурму

Хурма максимально хороша поздней осенью и зимой

Хурма появляется на прилавках в конце осени Фото: Jannoon028 / Freepik

Ноябрь – главный сезон хурмы. Эта вкусная осенняя ягода включает большое количество калия, который регулирует водный баланс в организме и нормализует работу сердца.

В хурме много витамина А, полезного для предотвращения онкологических заболеваний; витамина Р, уменьшающего хрупкость сосудов; витамина С (его в ягоде 53%), обладающего общеукрепляющим действием. Оранжевая ягода в больших количествах содержит пектин, способный выводить из организма плохой холестерин, ионы тяжелых металлов и пестициды.

А еще хурма – отличный ингредиент для кулинарных шедевров. Ее добавляют в джемы, варенье, салаты, десерты, выпечку и соусы. А если хотите лакомиться хурмой и в другие сезоны, сделайте из нее сухофрукты.

Как выбрать вкусную хурму

Хурму к нам везут из нескольких стран: Азербайджана, Грузии, Македонии, Турции, Испании и Израиля. Мы уже привыкли к разделению хурмы на "шарон" и "королек".

Оказывается, "королек" везут только из Азербайджана и Грузии, "шарон" же поставляют все остальные страны. Из-за особенностей климата каждой страны и сортовых отличий и формируется разный внешний вид и вкусовые особенности этих плодов.

В чем разница между сортами "королек" и "шарон"

"Королек" – более мелкого размера, круглой формы, в спелом состоянии шоколадного цвета. "Шарон" – более крупный, форма овально-сердцевидная, в спелом состоянии ярко-оранжевый. Более светлые оттенки обоих видов говорят о незрелости плода. О степени созревания скажет также "хвостик", который в идеале должен быть подсохшим. Кожица должна быть твердой и гладкой, мякоть – очень мягкая, и даже слегка жидковатая.

Отличается "шарон" от "королька" и по вкусу: первый более сладкий, особенно израильский и испанский, второй более терпкий. Однако терпкость "королька" не должна сводить вам зубы – это признак незрелости.

Как хранить хурму

На нижней полке холодильника неперезревший плод хурмы может пролежать несколько недель, однако хранить его слишком долго не стоит. А если вы все-таки купили недозревшую хурму, то положите ее в полиэтиленовый пакет с переспелым яблоком, тогда она очень быстро дозреет буквально в течение пары дней.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, кому нельзя употреблять хурму. Мы также рассказывали, как похудеть с помощью хурмы.

Смотрите видео, как правильно есть хурму, чтобы она принесла пользу здоровью: