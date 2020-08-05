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Как выбрать спелую и вкусную дыню: видео

Сегодня, 12:54

Основной фактор выбора дыни – аромат, свежий и сладкий

Ароматная и полезная, дыня – сладкий вкус августа. Главное, выбрать ее правильно, чтобы не разочароваться.

Ассортимент дыни на рынках поражает. На каждого гурмана найдется свой сорт. Стоит отметить, что украинская дыня безопаснее, чем импортная, ведь ей не нужна чрезмерная обработка пестицидами и гербицидами для длительного хранения.

Как выбрать дыню в магазине и на рынке

Вкусная дыня имеет сильный аромат
Вкусная дыня имеет сильный аромат
Фото: freepik.com

  • Ни в коем случае не покупайте дыни, которые продают вдоль трасс, или те, что лежат на земле, — у них тонкая и нежная кожура, которая быстро впитывает токсины, тяжелые металлы и прочие вредные вещества.
  • Дыня должна быть характерного для сорта цвета. Если проступает зеленый (кроме случаев, когда зеленые прожилки предусмотрены сортом) – она незрелая. Чем спелее дыня, тем больше в ней накапливается ароматических веществ. Созревший овощ буквально благоухает.
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  • Надавите на кожуру – у хорошей дыни она в меру упругая, но не слишком мягкая и не слишком твердая. А вот хвостик дыни должен быть слегка мягким.
  • По дыне, как и по арбузу, нужно хлопнуть ладонью: если звук глухой, она спелая (у арбузов наоборот – звук должен быть звонким).
  • Попробовать дыню вы можете прямо на рынке, но домой лучше покупать целую дыню, ведь под солнцем в разрезанной мякоти могут быстро размножаться бактерии.

Как правильно есть и хранить дыню

Разрезанная дыня долго не хранится
Разрезанная дыня долго не хранится
Фото: Pixabay

Дыней нельзя злоупотреблять, так как она содержит много сахара. Максимальная порция, которую советует диетолог Людмила Гончарова – 300 граммов и до 7 вечера. И главное, ни с чем не смешивать, иначе возможно вздутие и метеоризм.

В холодильнике целая дыня может хранится до недели, а разрезанная – всего два дня. При этом не забывайте, что сильный запах дыни может ароматизировать другие продукты, поэтому держите ее под пищевой пленкой.

Напомним, ранее мы делились летними рецептами из дыни, а также рассказывали, какие напитки можно приготовить из дыни.

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Источник: Сегодня
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