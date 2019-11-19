Как выбрать вкусный и полезный айран

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Трендовый напиток – за последнее время айран догнал по популярности кефир. Его берут к хот-догам, бургерам и шаурме. Все благодаря особому солоноватому вкусу. Как же делают модный молочный напиток?

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Айран должен быть не только вкусным, но и полезным, ведь его задача – не только утолить жажду и улучшить вкус еды. Настоящий айран должен улучшать пищеварение и даже способствовать похудению. Поэтому – никаких химических добавок. Только молоко, соль, вода и закваска. Все это в течение семи часов отдыхает в холодильной камере и бродит. Как только дозреет, напиток сразу разливают в пластиковую тару.

Айран делают из молока Фото: Pinterest

Выбирая айран, нужно обращать внимание на количество соли. Это потенциально опасный ингредиент для людей с болезнями почек и нарушениями пищеварения. Затем – вода. Она также есть везде, но пропорции указывают не все производители. Оптимальный срок употребления айрана – три недели.

Затем нужно оценить вкус. Айран после взбалтывания должен быть с пенкой и хорошим ароматом. В целом, украинские айраны удовлетворительного качества. В них нет вредных добавок, а все нюансы – это вопрос вкуса.

Напомним, ранее диетологи заявили, что айран помогает улучшить микрофлору кишечника.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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