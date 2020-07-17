Как заготовить баклажаны в остром соусе на зиму
Рецепт баклажанов с острым перцем и чесноком
Баклажаны в остром соусе – очень вкусная заготовка на зиму. Ароматный соус из перца и чеснока делает это блюдо ярким и насыщенным. А благодаря тому, что баклажаны не жарятся, а запекаются в духовке, закуска получается еще и полезной.
Готовится такая заготовка из баклажанов очень быстро и просто. Ее можно закрыть капроновыми крышками и хранить в холодильнике.
Баклажаны в остром соусе на зиму
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 89 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 5 кг баклажанов
- 1 кг 100 г красного болгарского перца
- 200 г чеснока
- 1 стручок острого перца
- 250 мл 9% уксуса
- 100 г (4 столовые ложки с горкой) сахара
- 80 г – (4 столовые ложки без горки) соли
- 300 мл растительного масла
Способ приготовления:
- У баклажанов отрежьте плодоножку и нарежьте их толстыми колечками толщиной не менее 1 см.
- Переложите баклажаны в глубокую посуду и полейте растительным маслом. Сразу же перемешайте, чтобы все кружочки были смазаны.
- Застелите противень пекарской бумагой и выложите на него плотно друг к другу колечки овощей. Поставьте в разогретую духовку и запекайте при 200 ºС 25 минут.
- Пока баклажаны запекаются, приготовьте острый соус. Очистите дольки чеснока. Болгарский перец очистите от семян.
- Перекрутите чеснок, острый и сладкий перец через мясорубку.
- Добавьте в соус сахар, соль и уксус. Хорошо перемешайте, чтобы кристаллы соли и сахара растворились.
- Добавьте соус к баклажанам и перемешайте путем встряхивания. Не перемешивайте ложкой! Иначе баклажаны превратятся в кашу.
- Так как норма баклажан большая, то лучше ее разделить на две части и разложить по двум емкостям. Так их легче будет перетряхивать с соусом.
- Разложите баклажаны по стерилизованным банкам. Не трамбуйте их, а лишь слегка встряхивайте банку для лучшего распределения. На дне емкости с баклажанами будет сок. Разливайте его по банкам в конце, чтобы в каждой банке было одинаковое количество соуса.
- Настало время для стерилизации закуски из баклажан. Сначала простерилизуйте крышки. Для этого залейте их крутым кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду и накройте банки крышками. Поставьте салат стерилизоваться в кипящую воду. Для этого положите на дно кастрюли ткань или полотенце. Налейте немного воды и доведите до кипения.
- Поставьте в кастрюлю банки с заготовкой, чтобы вода доходила им по плечики. Крышки должны быть на банках. Доведите до кипения и с этого момента стерилизуйте закуску 20 минут. Затем достаньте банки и закупорьте крышки. Переверните заготовку вверх дном и укутайте в одеяло на 12 часов. После остывания отправьте банки в погреб или кладовку на хранение.
Сколько стерилизовать банки
Банки объемом 0,5 л стерилизовать 15 минут, 0,7 л – 20 минут, 1 л – 30 минут.
Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны дома:
Напомним, ранее мы рассказывали, как заморозить баклажаны на зиму. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами заготовок из кабачков.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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