Как заготовить баклажаны в остром соусе на зиму

Рецепт баклажанов с острым перцем и чесноком

Баклажаны в остром соусе – очень вкусная заготовка на зиму. Ароматный соус из перца и чеснока делает это блюдо ярким и насыщенным. А благодаря тому, что баклажаны не жарятся, а запекаются в духовке, закуска получается еще и полезной.

Готовится такая заготовка из баклажанов очень быстро и просто. Ее можно закрыть капроновыми крышками и хранить в холодильнике.

Баклажаны в остром соусе на зиму

Баклажаны в остром соусе Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

89 ккал на 100 г

Ингредиенты:

5 кг баклажанов

1 кг 100 г красного болгарского перца

200 г чеснока

1 стручок острого перца

250 мл 9% уксуса

100 г (4 столовые ложки с горкой) сахара

80 г – (4 столовые ложки без горки) соли

300 мл растительного масла

Способ приготовления:

У баклажанов отрежьте плодоножку и нарежьте их толстыми колечками толщиной не менее 1 см. Переложите баклажаны в глубокую посуду и полейте растительным маслом. Сразу же перемешайте, чтобы все кружочки были смазаны. Застелите противень пекарской бумагой и выложите на него плотно друг к другу колечки овощей. Поставьте в разогретую духовку и запекайте при 200 ºС 25 минут. Пока баклажаны запекаются, приготовьте острый соус. Очистите дольки чеснока. Болгарский перец очистите от семян. Перекрутите чеснок, острый и сладкий перец через мясорубку. Добавьте в соус сахар, соль и уксус. Хорошо перемешайте, чтобы кристаллы соли и сахара растворились. Добавьте соус к баклажанам и перемешайте путем встряхивания. Не перемешивайте ложкой! Иначе баклажаны превратятся в кашу. Так как норма баклажан большая, то лучше ее разделить на две части и разложить по двум емкостям. Так их легче будет перетряхивать с соусом. Разложите баклажаны по стерилизованным банкам. Не трамбуйте их, а лишь слегка встряхивайте банку для лучшего распределения. На дне емкости с баклажанами будет сок. Разливайте его по банкам в конце, чтобы в каждой банке было одинаковое количество соуса. Настало время для стерилизации закуски из баклажан. Сначала простерилизуйте крышки. Для этого залейте их крутым кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду и накройте банки крышками. Поставьте салат стерилизоваться в кипящую воду. Для этого положите на дно кастрюли ткань или полотенце. Налейте немного воды и доведите до кипения. Поставьте в кастрюлю банки с заготовкой, чтобы вода доходила им по плечики. Крышки должны быть на банках. Доведите до кипения и с этого момента стерилизуйте закуску 20 минут. Затем достаньте банки и закупорьте крышки. Переверните заготовку вверх дном и укутайте в одеяло на 12 часов. После остывания отправьте банки в погреб или кладовку на хранение.

Сколько стерилизовать банки

Банки объемом 0,5 л стерилизовать 15 минут, 0,7 л – 20 минут, 1 л – 30 минут.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны дома:

Напомним, ранее мы рассказывали, как заморозить баклажаны на зиму. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами заготовок из кабачков.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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