Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как заготовить баклажаны в остром соусе на зиму

Сегодня, 18:12

Рецепт баклажанов с острым перцем и чесноком

Баклажаны в остром соусе – очень вкусная заготовка на зиму. Ароматный соус из перца и чеснока делает это блюдо ярким и насыщенным. А благодаря тому, что баклажаны не жарятся, а запекаются в духовке, закуска получается еще и полезной.

Готовится такая заготовка из баклажанов очень быстро и просто. Ее можно закрыть капроновыми крышками и хранить в холодильнике.

Баклажаны в остром соусе на зиму

Баклажаны в остром соусе
Баклажаны в остром соусе
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 89 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 5 кг баклажанов
  • 1 кг 100 г красного болгарского перца
  • 200 г чеснока
  • 1 стручок острого перца
  • 250 мл 9% уксуса
  • 100 г (4 столовые ложки с горкой) сахара
  • 80 г – (4 столовые ложки без горки) соли
  • 300 мл растительного масла

Читайте также:
Что приготовить на обед из баклажанов: ТОП-5 летних рецептов

Способ приготовления:

  1. У баклажанов отрежьте плодоножку и нарежьте их толстыми колечками толщиной не менее 1 см.
  2. Переложите баклажаны в глубокую посуду и полейте растительным маслом. Сразу же перемешайте, чтобы все кружочки были смазаны.
  3. Застелите противень пекарской бумагой и выложите на него плотно друг к другу колечки овощей. Поставьте в разогретую духовку и запекайте при 200 ºС 25 минут.
  4. Пока баклажаны запекаются, приготовьте острый соус. Очистите дольки чеснока. Болгарский перец очистите от семян.
  5. Перекрутите чеснок, острый и сладкий перец через мясорубку.
  6. Добавьте в соус сахар, соль и уксус. Хорошо перемешайте, чтобы кристаллы соли и сахара растворились.
  7. Добавьте соус к баклажанам и перемешайте путем встряхивания. Не перемешивайте ложкой! Иначе баклажаны превратятся в кашу.
  8. Так как норма баклажан большая, то лучше ее разделить на две части и разложить по двум емкостям. Так их легче будет перетряхивать с соусом.
  9. Разложите баклажаны по стерилизованным банкам. Не трамбуйте их, а лишь слегка встряхивайте банку для лучшего распределения. На дне емкости с баклажанами будет сок. Разливайте его по банкам в конце, чтобы в каждой банке было одинаковое количество соуса.
  10. Настало время для стерилизации закуски из баклажан. Сначала простерилизуйте крышки. Для этого залейте их крутым кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду и накройте банки крышками. Поставьте салат стерилизоваться в кипящую воду. Для этого положите на дно кастрюли ткань или полотенце. Налейте немного воды и доведите до кипения.
  11. Поставьте в кастрюлю банки с заготовкой, чтобы вода доходила им по плечики. Крышки должны быть на банках. Доведите до кипения и с этого момента стерилизуйте закуску 20 минут. Затем достаньте банки и закупорьте крышки. Переверните заготовку вверх дном и укутайте в одеяло на 12 часов. После остывания отправьте банки в погреб или кладовку на хранение.

Сколько стерилизовать банки

Банки объемом 0,5 л стерилизовать 15 минут, 0,7 л – 20 минут, 1 л – 30 минут.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны дома:

Напомним, ранее мы рассказывали, как заморозить баклажаны на зиму. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами заготовок из кабачков.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт простой сангрии из красного вина с фруктами Что приготовить из болгарского перца: оригинальные рецепты Лисички: как правильно их собирать и готовить Рецепт французского овощного салата с жареным сыром
рецепт перец перец чили заготовки баклажаны заготовки на зиму
Источник: vkus-landia.ru
Реклама

Новости партнеров

Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
Немка, чья красота приковывает взгляд, метит на медали Олимпа!
Немка, чья красота приковывает взгляд, метит на медали Олимпа!
Ніколь Амато виставила напоказ ідеальне тіло у купальнику
Ніколь Амато виставила напоказ ідеальне тіло у купальнику
Кабачковая икра на зиму: домашняя консервация без стерилизации
Кабачковая икра на зиму: домашняя консервация без стерилизации

Популярные статьи

Сегодня, 12:09Events

День ангела Ольги: поздравления, открытки и картинки

Сегодня, 09:00Шоу-бизнес

Белоснежная бизнесвумен: Иванка Трамп очаровала стильным летним нарядом

Сегодня, 06:50Техно

Космический аппарат показал Солнце с самого близкого расстояния в истории

Вчера, 12:08Шоу-бизнес

Будто 20-летняя: Алла Пугачева "взорвала" Сеть первым видео в TikTok

Вчера, 11:50Food

Алкогольные коктейли с водкой: ТОП-5 простых рецептов

Вчера, 10:30Афиша

ТОП-5 ролей легендарной украинской актрисы Ады Роговцевой: сегодня ей исполняется 83

Вчера, 08:46Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски демонстрирует идеальное тело в бикини на пляже: фото

Вчера, 08:15Техно

"Конкорд" 2.0: сверхзвуковой пассажирский лайнер готов разогнаться до 2700 км/ч

Вчера, 08:00Events

День бухгалтера – 2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

Вчера, 05:38Психология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов будет насыщенный день, а Близнецам стоит заняться планированием

Вчера, 05:05Fun

16 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

15 июляEvents

Оригинальные поздравления с Днем бухгалтера коллегам

15 июляFood

"Пина колада": рецепты самого популярного карибского коктейля

15 июляПсихология

10 привычек женщин, которые раздражают мужчин

15 июляFun

Стал звездой в 11 месяцев: кем вырос "успешный" ребенок-мем, о котором знает весь интернет

15 июляПсихология

Самый мудрый знак зодиака

Новости партнеров

Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Маринуем селедку как в Исландии
Маринуем селедку как в Исландии
Яркая спортсменка из Бразилии восхищает своей идеальной фигурой
Яркая спортсменка из Бразилии восхищает своей идеальной фигурой
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
Воздушный зефир к чаю: делаем из трех ингредиентов за 15 минут
Воздушный зефир к чаю: делаем из трех ингредиентов за 15 минут
Рецепт смачних і швидких котлет з будь-якого фаршу
Рецепт смачних і швидких котлет з будь-якого фаршу
Анджелина Джоли потрясла образом на свидании с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли потрясла образом на свидании с Брэдом Питтом
Фитнес-модели с идеальными "орешками"
Фитнес-модели с идеальными "орешками"

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять