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Как заготовить калину на зиму: ТОП-5 рецептов

Делаем полезные заготовки из калины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:47
Варенье из калины на зиму
Варенье из калины на зиму
Фото: Depositphotos

Сезон заготовки калины – как правило, октябрь, когда ягоды после первый заморозков теряют горечь.

Смотрите видео, когда и какие ягоды нужно покупать:

Калина содержит довольно много пектина, что позволяет использовать ее в приготовлении различных джемов. А из смеси калины с яблоками, можно приготовить пастилу или натуральный мармелад.

Калина с сахаром на зиму без варки

Перетертая калина на зиму
Перетертая калина на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг калины
  • 1 кг сахара

Способ приготовления:

  1. Очистить ягоды от веточек, промыть, дать стечь воде.
  2. Переложить в миску, измельчить ягоды блендером до однородности.
  3. Перетереть пюре через сито. В итоге получится около 700 г продукта.
  4. Засыпать сахаром, перемешать тщательно до полного его растворения.
  5. Переложить в простерилизованные банки, стерилизовать полчаса.

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Калина на зиму с медом

Калина с медом
Калина с медом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 600 г калины
  • 600 г меда

Способ приготовления:

  1. Снять ягоды с веточек, промыть. Выложить ягоды в один слой, периодически встряхивая плоскость, на которой находятся ягоды, чтобы ушла лишняя жидкость.
  2. Измельчить сухие ягоды в блендере или протереть через сито.
  3. Положить калину в кастрюлю, добавить мед. После чего отправить эту массу в кастрюльку. Перемешать.
  4. Разложить массу по сухим стерилизованным банкам, закрыть крышками.

Калина на зиму через мясорубку без варки

Калина на зиму через мясорубку
Калина на зиму через мясорубку
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг калины
  • 1 кг сахара

Способ приготовления:

  1. Перебрать ягоды калины. Промыть в дуршлаге и дать обсохнуть.
  2. Перекрутить через мелкую решетку мясорубки. Засыпать 2/3 сахара и перемешать.
  3. Переложить в сухие простерилизованные банки, не наполняя доверху примерно на 1-2 см.
  4. Горлышко каждой банки с калиной присыпать сахаром.
  5. Закрыть капроновыми крышками и поставить в холодильник. Эта заготовка из калины не предусматривает варки, поэтому хранить баночки с протертой калиной нужно в только холодильнике.

Желе из калины

Желе из калины
Желе из калины
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг калины
  • 0.8-1 кг сахара
  • 2 стакана воды

Способ приготовления:

  1. Калину перебрать, положить в дуршлаг и тщательно промыть.
  2. Вскипятить воду в большой кастрюле и опустить в нее дуршлаг с калиной на 5 минут, чтобы ягоды стали мягкими и потеряли свою горечь.
  3. Перетереть калину деревянной ложкой через сито. Переложить в чистую кастрюлю.
  4. В пюре из калины добавить сахарный песок и воду. Тщательно перемешать.
  5. Варить калину на медленном огне около 50 минут до загустения.
  6. Желе разлить по стерилизованным банкам и хранить в холодильнике.

Варенье из калины "Пятиминутка"

Варенье из калины
Варенье из калины
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг сахара
  • 1 калины
  • 350 мл воды

Способ приготовления:

  1. Ягоды перебрать, промыть и высушить на полотенце.
  2. Вскипятить в сотейнике воду. Засыпать туда сахарный песок, проварить 5 минут.
  3. В приготовленный сироп засыпать ягоды калины. Готовить еще 5 минут, остудить.
  4. Вернуть на плиту и снова проварить в течение 5 минут.
  5. Переложить варенье из калины в стерилизованные банки, закрыть и хранить в холодильнике.

Как приготовить калиновый чай от простуды

Калину называют женской ягодой, потому что в ней содержатся прототипы женских гормонов. Поэтому тем, кто имеет гинекологические проблемы, нужно каждый день пить калиновый чай.

Для его приготовления нужно 20 ягод растолочь, залить кипятком, добавить по вкусу мед. Также он будет полезен сердечникам и гипертоникам.

Ну и, конечно, такой чай — отличная профилактика простуд, так как калина благодаря биофлавоноидам подавляет вирусы.

Напомним, ранее мы рассказывали о пользе шиповника. "Сегодня" также делились рецептом облепихового варенья.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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