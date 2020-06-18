Как заготовить острый перец на зиму по-грузински

Рецепт горького перца на зиму

Горький перец по-грузински обязательно понравится тем, кто любит пряные заготовки. Чтобы не получить ожог, обрабатывайте стручки в одноразовых перчатках, а затем снимите их, тщательно вымойте руки и старайтесь не прикасаться к глазам.

Маринованный перец по-грузински можно хранить в сухом, темном и прохладном месте в течение нескольких месяцев.

Острый перец на зиму по-грузински

Маринованный перец на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

30 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2,5 кг горького перца

Много зелени сельдерея и петрушки

4-5 штук лаврового листа

150-170 г чеснока

250 мл растительного масла

3,5 столовые ложки поваренной соли

3 столовые ложки сахара;

0,5 л столового уксуса

Способ приготовления:

Стручки острого перца помыть, затем надрезать их у основания, чтобы рассол быстро проник во все части. В большой кастрюле смешать воду, растительное масло, сахар, соль. В смесь добавить уксус, лавровый лист и довести все до кипения. Стручки перца следует опустить в кипящий маринад и кипятить в течение 6-8 минут, постоянно перемешивая и переворачивая. Это обеспечит равномерное приготовление и пропитку. Затем плоды выложить шумовкой в миску или сито и дать воде стечь. Добавить в горячий маринад мелко нарезанные петрушку, сельдерей и чеснок, довести до кипения. Залить закипевшим маринадом сложенный в большую миску перец. Наполнять тару следует до самых краев, чтобы не оставалось воздуха. Наверху следует положить гнет. Заготовка ставится в холодильник на сутки, после чего стручки раскладываются по баночкам и отправляются на хранение в темное прохладное место. Храниться перец может несколько месяцев.

Как подавать маринованный перец

Маринованный перец хорош как дополнение к лобио и шашлыку. Его можно добавлять в супы, плов, мясные блюда.

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