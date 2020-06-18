Как заготовить острый перец на зиму по-грузински
Рецепт горького перца на зиму
Горький перец по-грузински обязательно понравится тем, кто любит пряные заготовки. Чтобы не получить ожог, обрабатывайте стручки в одноразовых перчатках, а затем снимите их, тщательно вымойте руки и старайтесь не прикасаться к глазам.
Маринованный перец по-грузински можно хранить в сухом, темном и прохладном месте в течение нескольких месяцев.
Острый перец на зиму по-грузински
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 30 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2,5 кг горького перца
- Много зелени сельдерея и петрушки
- 4-5 штук лаврового листа
- 150-170 г чеснока
- 250 мл растительного масла
- 3,5 столовые ложки поваренной соли
- 3 столовые ложки сахара;
- 0,5 л столового уксуса
Способ приготовления:
- Стручки острого перца помыть, затем надрезать их у основания, чтобы рассол быстро проник во все части.
- В большой кастрюле смешать воду, растительное масло, сахар, соль. В смесь добавить уксус, лавровый лист и довести все до кипения.
- Стручки перца следует опустить в кипящий маринад и кипятить в течение 6-8 минут, постоянно перемешивая и переворачивая. Это обеспечит равномерное приготовление и пропитку. Затем плоды выложить шумовкой в миску или сито и дать воде стечь.
- Добавить в горячий маринад мелко нарезанные петрушку, сельдерей и чеснок, довести до кипения.
- Залить закипевшим маринадом сложенный в большую миску перец. Наполнять тару следует до самых краев, чтобы не оставалось воздуха. Наверху следует положить гнет.
- Заготовка ставится в холодильник на сутки, после чего стручки раскладываются по баночкам и отправляются на хранение в темное прохладное место. Храниться перец может несколько месяцев.
Как подавать маринованный перец
Маринованный перец хорош как дополнение к лобио и шашлыку. Его можно добавлять в супы, плов, мясные блюда.
Смотрите видео, как сделать грузинский соус ткемали:
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