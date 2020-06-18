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Как заготовить острый перец на зиму по-грузински

Сегодня, 19:02

Рецепт горького перца на зиму

Горький перец по-грузински обязательно понравится тем, кто любит пряные заготовки. Чтобы не получить ожог, обрабатывайте стручки в одноразовых перчатках, а затем снимите их, тщательно вымойте руки и старайтесь не прикасаться к глазам.

Маринованный перец по-грузински можно хранить в сухом, темном и прохладном месте в течение нескольких месяцев.

Острый перец на зиму по-грузински

Маринованный перец на зиму
Маринованный перец на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 30 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2,5 кг горького перца
  • Много зелени сельдерея и петрушки
  • 4-5 штук лаврового листа
  • 150-170 г чеснока
  • 250 мл растительного масла
  • 3,5 столовые ложки поваренной соли
  • 3 столовые ложки сахара;
  • 0,5 л столового уксуса

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Способ приготовления:

  1. Стручки острого перца помыть, затем надрезать их у основания, чтобы рассол быстро проник во все части.
  2. В большой кастрюле смешать воду, растительное масло, сахар, соль. В смесь добавить уксус, лавровый лист и довести все до кипения.
  3. Стручки перца следует опустить в кипящий маринад и кипятить в течение 6-8 минут, постоянно перемешивая и переворачивая. Это обеспечит равномерное приготовление и пропитку. Затем плоды выложить шумовкой в миску или сито и дать воде стечь.
  4. Добавить в горячий маринад мелко нарезанные петрушку, сельдерей и чеснок, довести до кипения.
  5. Залить закипевшим маринадом сложенный в большую миску перец. Наполнять тару следует до самых краев, чтобы не оставалось воздуха. Наверху следует положить гнет.
  6. Заготовка ставится в холодильник на сутки, после чего стручки раскладываются по баночкам и отправляются на хранение в темное прохладное место. Храниться перец может несколько месяцев.

Как подавать маринованный перец

Маринованный перец хорош как дополнение к лобио и шашлыку. Его можно добавлять в супы, плов, мясные блюда.

Смотрите видео, как сделать грузинский соус ткемали:

Напомним, ранее мы делились рецептами маринованных баклажанов и писали, как приготовить грузинский салат из фасоли.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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