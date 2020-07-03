Как заготовить вишню на зиму: три простых способа
Вишню можно замораживать, вялить и варить из нее варенье
Вишня – это кладезь витаминов и минералов, говорят эксперты. Она богата витамином С, который полезен для сосудов. А это способствует нормальной работе нервной и сердечно-сосудистой системы.
"Употребление вишен снижает давление у людей, которые страдают от артериальной гипертензии", – говорит гастроэнтеролог-диетолог Галина Незговорова.
Также в вишне очень много железа, ее рекомендуют тем, кто имеет мочекаменную болезнь.
"Горсть ягод в день будет только на пользу. Если есть больше, могут появиться неприятные ощущения", – подчеркивает Галина Незговорова.
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Но ни в варенье, ни в компотах витамины не сохранятся. При этом минеральные вещества остаются. А вот в замороженной вишне все есть. Чтобы она не превратилась в кашу в морозильной камере, вишню нужно правильно заготовить.
Ингредиенты:
- Вишня
Способ приготовления:
- Для начала переберите ягоды, выбросив все мятые, испорченные и гнилые. Помойте и обсушите.
- Затем выложите вишню в один слой на противень или поднос. Отправьте в морозильную камеру на несколько часов.
- Когда ягоды замерзнут, переложите их в плотный пакет с застежкой или пластиковый контейнер, подпишите и верните в морозилку. Там вишня может храниться 12-18 месяцев.
Ингредиенты:
- 500 г арбузных корок
- 500 г вишни
- 1 кг сахара
Способ приготовления:
- Арбузные корки очистите от зеленой части. Нарежьте небольшими кусочками и пересыпьте сахаром 1:1.
- Отварите, дайте настояться 8 часов, а потом снова поставьте на огонь, как и вишни.
- В конце два варенья перемешайте и закройте в стерилизованные банки.
Ингредиенты:
- 500 г вишни
- 300 г сахара
- 50 г воды
Способ приготовления:
- Смешайте воду и сахар в кастрюле. На среднем огне сварите густой сироп.
- Когда сахар растворится, добавьте вишни. Держите до появления белой пены.
- Оставьте на два часа, чтобы сироп охладился.
- Затем ягоды по одной выложите на решетку и поставьте в сушилку.
Если сушилки нет, выложите ягоды на решетку или на поднос с дырочками. Завяжите в марлю и подвесьте на солнце, чтобы ягоды продувались. После трех дней такой сушки вы получите вяленую вишню, которая хорошо дополнит и запеченное мясо, и десерты.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вишневые вареники на пару.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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