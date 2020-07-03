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Как заготовить вишню на зиму: три простых способа

Сегодня, 14:28

Вишню можно замораживать, вялить и варить из нее варенье

Вишня – это кладезь витаминов и минералов, говорят эксперты. Она богата витамином С, который полезен для сосудов. А это способствует нормальной работе нервной и сердечно-сосудистой системы.

"Употребление вишен снижает давление у людей, которые страдают от артериальной гипертензии", – говорит гастроэнтеролог-диетолог Галина Незговорова.

Также в вишне очень много железа, ее рекомендуют тем, кто имеет мочекаменную болезнь.

"Горсть ягод в день будет только на пользу. Если есть больше, могут появиться неприятные ощущения", – подчеркивает Галина Незговорова.

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Но ни в варенье, ни в компотах витамины не сохранятся. При этом минеральные вещества остаются. А вот в замороженной вишне все есть. Чтобы она не превратилась в кашу в морозильной камере, вишню нужно правильно заготовить.

Как заморозить вишню на зиму

Вишни отлично замораживаются на зиму
Вишни отлично замораживаются на зиму
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Вишня

Способ приготовления:

  1. Для начала переберите ягоды, выбросив все мятые, испорченные и гнилые. Помойте и обсушите.
  2. Затем выложите вишню в один слой на противень или поднос. Отправьте в морозильную камеру на несколько часов.
  3. Когда ягоды замерзнут, переложите их в плотный пакет с застежкой или пластиковый контейнер, подпишите и верните в морозилку. Там вишня может храниться 12-18 месяцев.

Рецепт варенья из вишни с арбузом

Вишневое варенье с арбузом
Вишневое варенье с арбузом
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 500 г арбузных корок
  • 500 г вишни
  • 1 кг сахара

Способ приготовления:

  1. Арбузные корки очистите от зеленой части. Нарежьте небольшими кусочками и пересыпьте сахаром 1:1.
  2. Отварите, дайте настояться 8 часов, а потом снова поставьте на огонь, как и вишни.
  3. В конце два варенья перемешайте и закройте в стерилизованные банки.

Как сделать вяленую вишню

Вяленую вишню можно добавлять в десерты
Вяленую вишню можно добавлять в десерты
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 500 г вишни
  • 300 г сахара
  • 50 г воды

Способ приготовления:

  1. Смешайте воду и сахар в кастрюле. На среднем огне сварите густой сироп.
  2. Когда сахар растворится, добавьте вишни. Держите до появления белой пены.
  3. Оставьте на два часа, чтобы сироп охладился.
  4. Затем ягоды по одной выложите на решетку и поставьте в сушилку.

Если сушилки нет, выложите ягоды на решетку или на поднос с дырочками. Завяжите в марлю и подвесьте на солнце, чтобы ягоды продувались. После трех дней такой сушки вы получите вяленую вишню, которая хорошо дополнит и запеченное мясо, и десерты.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вишневые вареники на пару.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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