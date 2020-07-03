Как заготовить вишню на зиму: три простых способа

Вишню можно замораживать, вялить и варить из нее варенье

Вишня – это кладезь витаминов и минералов, говорят эксперты. Она богата витамином С, который полезен для сосудов. А это способствует нормальной работе нервной и сердечно-сосудистой системы.

"Употребление вишен снижает давление у людей, которые страдают от артериальной гипертензии", – говорит гастроэнтеролог-диетолог Галина Незговорова.

Также в вишне очень много железа, ее рекомендуют тем, кто имеет мочекаменную болезнь.

"Горсть ягод в день будет только на пользу. Если есть больше, могут появиться неприятные ощущения", – подчеркивает Галина Незговорова.

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Но ни в варенье, ни в компотах витамины не сохранятся. При этом минеральные вещества остаются. А вот в замороженной вишне все есть. Чтобы она не превратилась в кашу в морозильной камере, вишню нужно правильно заготовить.

Как заморозить вишню на зиму

Вишни отлично замораживаются на зиму Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Вишня

Способ приготовления:

Для начала переберите ягоды, выбросив все мятые, испорченные и гнилые. Помойте и обсушите. Затем выложите вишню в один слой на противень или поднос. Отправьте в морозильную камеру на несколько часов. Когда ягоды замерзнут, переложите их в плотный пакет с застежкой или пластиковый контейнер, подпишите и верните в морозилку. Там вишня может храниться 12-18 месяцев.

Рецепт варенья из вишни с арбузом

Вишневое варенье с арбузом Фото: Pixabay

Ингредиенты:

500 г арбузных корок

500 г вишни

1 кг сахара

Способ приготовления:

Арбузные корки очистите от зеленой части. Нарежьте небольшими кусочками и пересыпьте сахаром 1:1. Отварите, дайте настояться 8 часов, а потом снова поставьте на огонь, как и вишни. В конце два варенья перемешайте и закройте в стерилизованные банки.

Как сделать вяленую вишню

Вяленую вишню можно добавлять в десерты Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

500 г вишни

300 г сахара

50 г воды

Способ приготовления:

Смешайте воду и сахар в кастрюле. На среднем огне сварите густой сироп. Когда сахар растворится, добавьте вишни. Держите до появления белой пены. Оставьте на два часа, чтобы сироп охладился. Затем ягоды по одной выложите на решетку и поставьте в сушилку.

Если сушилки нет, выложите ягоды на решетку или на поднос с дырочками. Завяжите в марлю и подвесьте на солнце, чтобы ягоды продувались. После трех дней такой сушки вы получите вяленую вишню, которая хорошо дополнит и запеченное мясо, и десерты.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вишневые вареники на пару.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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